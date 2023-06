Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Hier kommst du zu den Porträtseiten von Setty und Samuel.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Anzeige

Sonne, Strand, Meer und Ritterrüstung? Mittelalter-Fan Samuel zieht als erster Nerd in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein. Die Beautys warten schon auf ihn und sind erst mal weniger begeistert von ihrem stattlichen Ritter ohne Pferd.

Ein Ritter für die Beautys

Vorhang auf für die Beautys und Nerds der vierten Staffel! Auf Zypern prallen wieder einmal zwei Welten aufeinander. Während die Beautys schon in der Luxus-Villa warten, bereiten sich die Nerds auf ihren großen Auftritt vor. Der Reihe nach stellen sie sich den Schönheiten vor und versuchen, mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit oder der ihres Cosplay-Charakters zu überzeugen.

Den Anfang macht Mittelalter-Nerd Samuel: Gut gerüstet und mit Schild und Schwert bewaffnet, stellt er sich den kritischen Blicken der Damen. "Auf Frauen zuzugehen ist jetzt nicht gerade meine Königsdisziplin", gesteht der 20-Jährige.

Anzeige

Anzeige

"Ich will deine Prinzessin sein"

Obwohl die Beautys zunächst sichtlich überrascht sind von Ritter Samuels Auftritt, zögert Walentina nicht lange. "Ich will deine Prinzessin sein", schmeichelt die 22-Jährige dem Mittelalter-Fan und stellt weiter klar: "Ich bekomme immer, was ich will".

Da hat sie die Rechnung aber ohne Beauty Setty gemacht. Auch sie hätte Samuel gerne als stattlichen Ritter an ihrer Seite.

Zum Schluss hat Samuel alias "Sammy" die Qual der Wahl zwischen drei Beautys. Seinen Ritterhelm vertraut er schließlich Setty an. "Sie ist mir gleich ins Auge gesprungen", gibt der Nerd zu und lässt Walentina entrüstet zurück.

Somit bilden Samuel und Setty das erste Pärchen der vierten Staffel. Wird es bei ihnen wie im Märchen zugehen oder scheitern sie schon in der ersten Schlacht?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.