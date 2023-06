Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht 2023 in die nächste Runde. Infos zum Start, den Sendezeiten und Sendeterminen findest du in einer gesonderen Übersicht.

Alle Infos zu Staffel 4 und der Show kannst du hier gesammelt nachlesen.

Anzeige

Wer kämpft in Staffel 4 um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023? Diese abenteuerlustigen Kandidaten und Kandidatinnen nehmen teil.

Beautys und Nerds wachsen als Teampartner:innen zusammen, um den Sieg zu erstreiten. Aber wer stellt sich in diesem Jahr der Herausforderung? Hier lernst du die Kandidatinnen und Kandidaten von "Beauty & The Nerd" 2023 kennen.

Im Clip: Diese ersten Beautys und Nerds treffen aufeinander

Anzeige

Anzeige

Alle "Beauty & The Nerd"-Kandidat:innen 2023 im Überblick

Acht Beautys und acht Nerds müssen sich in Zweier-Teams zusammenraufen und in die Welt des jeweils anderen eintauchen. Nur wenn sie perfekt zusammenarbeiten, winkt ihnen am Ende der Sieg.

Diese Beautys sind in Staffel 4 dabei

Anzeige

Diese Nerds sind in Staffel 4 dabei

Anzeige

Anzeige

In Folge 1 von "Beauty & The Nerd" 2023 wurden jeweils sieben Nerds und Beautys vorgestellt. In der 2. Folge stößt ein weiteres Paar zur Gruppe: Male-Beauty Chris und Nerdin Alex.

Das sind die Beautys

Acht Schönheiten suchen dieses Jahr ihren perfekten Nerd-Gegenpol. Zum Start von "Beauty & The Nerd" 2023 am 29. Juni beziehen diese Beautys die Villa auf Zypern.

Brenda

© ProSieben/Benjamin Kis

Mit 18 Jahren ist Brenda die jüngste Beauty. Ihr Taschengeld und den Verdienst aus ihrer Nebentätigkeit in einem Testzentrum investiert die Schülerin in ihr Äußeres: für Beauty-Anwendungen, -Eingriffe und Shoppingtouren. Ihr Motto: "Selbst wenn ich mal im Gammel-Look rausgehen sollte, bin ich top gestylt." Von ihrem ersten Fixgehalt möchte sich die Kölnerin, die bislang noch nicht vor einer TV-Kamera stand, Brustimplantate einsetzen lassen.

Natascha

© ProSieben/Benjamin Kis

Natascha hat seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2011 einiges an TV-Erfahrung gesammelt. Die Friseurmeisterin und Influencerin aus Hanau legt viel Wert auf ihr Äußeres und macht um diverse Beauty-Eingriffe kein Geheimnis. Ihren mehr als 115.000 Follower:innen gibt Natascha auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Beauty-Welt. "Beauty ist allgegenwärtig bei mir", sagt die 31-Jährige. Dabei verbindet Natascha Beauty nicht nur mit der äußeren Schönheit: "Beauty ist auch Selbstbewusstsein."

Selina

© ProSieben/Benjamin Kis

Selina liebt ihren Job als Kosmetikerin, da sie dabei in diesem ihre Leidenschaft für Beauty-Themen vollends ausleben kann. Trotz ihrer gemachten Lippen bezeichnet sich die 21-Jährige aus Ilsede selbst als Naturschönheit. Auf ein gepflegtes Äußeres legt Selina großen Wert und geht deshalb regelmäßig zum Friseur und auf Shoppingtouren. Was sie zur Beauty macht? "Man muss mich eigentlich nur angucken. Ich beschäftige mich einfach viel zu viel mit meinem Aussehen: Sonnenstudio, Nägel machen und so weiter."

Setty

© ProSieben/Benjamin Kis

Setty arbeitet als Burlesque-Künstlerin in der Bar von Olivia Jones. Die 23-Jährige designt ihre Kostüme selbst. Freizügigkeit ist dabei kein Problem für sie. Nach eigener Aussage investiert die Bühnenkünstlerin den Großteil ihres Geldes in Unterwäsche. Als Beauty will sie sich aber nicht nur über ihr Aussehen definieren: "Ich finde es wichtig, auch ein guter, herzlicher Mensch zu sein und nicht nur oberflächlich in irgendwelche Schönheitsideale zu passen."

Jules

© ProSieben/Benjamin Kis

BWL-Studentin, Model und über 40.000 Follower:innen: Die 26-jährige Jules hat alle Hände voll zu tun. Bei "Beauty & The Nerd" 2023 will sie sich jetzt einem ganz neuen Projekt widmen. "Ich hoffe, dass ich eine supergute Zeit habe, coole Leute kennenlerne, ein bisschen über meinen Horizont hinauswachse und einfach mal was ganz Neues erlebe", freut sich die Beauty.

Beverly

© ProSieben/Benjamin Kis

Beverly ist gutes Aussehen wichtig, deshalb stehen Shoppingtouren regelmäßig auf ihrer Tagesordnung. Als Make-up-Artistin weiß die 29-Jährige ihr Äußeres gekonnt in Szene zu setzen. Doch die Wienerin will nicht nur mit ihrem Aussehen punkten: "Eine Beauty sollte nicht nur äußerlich hübsch aussehen, sondern auch mit Charaktereigenschaften überzeugen. Genau das bringe ich mit."

Walentina

© ProSieben/Benjamin Kis

Chris

"Was mich zur Beauty macht? Ich glaube, da muss man mich einfach nur angucken", sagt Walentina selbstbewusst. Die 22-Jährige liebt Aufmerksamkeit und mit ihrem Aussehen im Mittelpunkt zu stehen. Die Content Creatorin war schon Teil einiger TV-Formate und präsentiert ihren 113.000 Follower:innen regelmäßig ihren teuren Lifestyle auf Instagram.

© ProSieben / Benjamin Kis

Chris geht ohne ein perfektes Styling nicht aus dem Haus. Ein Friseurbesuch steht für den Influencer ebenso auf der Tagesordnung wie eine tägliche Shoppingtour im Netz. Im TV hat der Kölner, der durch die Trennung von seiner Ex-Verlobten Eva Benetatou in die Schlagzeilen kam, bereits an einigen Formaten teilgenommen. "'Beauty & The Nerd' ist wie ein Neustart und Nullpunkt für mich", sagt der 33-jährige Vater eines Sohnes.

Das sind die Nerds

Acht Nerds nehmen an Staffel 4 teil. Jede:r von ihnen hat eine große Leidenschaft.

David

© ProSieben/Benjamin Kis

Davids Herz schlägt für Godzilla. Er besitzt eine meterhohe Figur des Monsters, kennt alle 36 Filme bis ins Detail und betreibt auf Instagram einen Kanal rund um das Filmmonster. Der bekennende Gamer liebt es, in die Welten seiner Videospiele einzutauchen. Daneben hat der 22-Jährige eine beachtliche Büchersammlung: Weit über 100 Animes und Mangas finden sich in seinem Schrank. Warum der Fotografie-Student aus Graz bei "Beauty & The Nerd" 2023 mitmacht? "Meine Mutter ist ein Fan der Show."

Dominik

© ProSieben/Benjamin Kis

Dominik bezeichnet sich selbst als Comic- und Fantasy-Nerd: Mit dieser Welt ist er bestens vertraut - und im "Harry Potter"-Universum unschlagbar. Er liebt Fantasy-Filme und -Bücher und schreibt sogar selbst Romane. Daneben widmet sich der Logistikmitarbeiter seiner Leidenschaft für Funko-Pop-Figuren, von denen er eine beachtliche Sammlung von fast 200 Exemplaren hat. Außerdem zockt der 27-Jährige leidenschaftlich gerne auf seiner Spielekonsole. Bei "Beauty & The Nerd" 2023 freut sich der Büttelborner am meisten auf das Umstyling.

Florian

© ProSieben/Benjamin Kis

Florians größter Wunsch ist es, irgendwann auf dem Mars an Altersschwäche zu sterben. Der 24-Jährige hat eine Leidenschaft für alles, was mit Weltraum zu tun hat - und besitzt sogar ein 1,40 Meter großes Teleskop. Seinen Rücken ziert ein Tattoo des Sonnensystems, das er selbst designt hat. Auch in Filmen und beim Zocken gilt seine Leidenschaft dem Thema Science-Fiction. Ob der Teamleiter aus Wien mit seinem Nerd-Wissen auch das Interesse der Zuschauer:innen an Weltraum-Themen wecken wird?

Marco

© ProSieben/Benjamin Kis

Marco hat sich in seiner Dachgeschosswohnung ein kleines Nerd-Reich aufgebaut. Sogar eine Mikrowelle hat er in Griffweite zum PC, an dem der Kfz-Mechatroniker mehrere Stunden am Tag zockt. Seine Vorliebe für Animes beschäftigt Marco bereits seit seiner Kindheit - und noch heute ist "One Piece" der absolute Lieblings-Anime des 25-Jährigen aus Neuhausen. Außerdem ist Marco leidenschaftlicher Cosplayer. In diese Welt taucht er nicht nur auf Conventions oder Fotoshootings ein, sondern sieht darin auch eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Von seiner Teampartnerin bei "Beauty & The Nerd" 2023 erhofft sich Marco vor allem Tipps für seine Cosplay-Make-ups.

Mike

© ProSieben/Benjamin Kis

Mike hat sich ganz dem Cosplay verschrieben. Seine Outfits näht der Logistikmitarbeiter aus Witten selbst und ist damit nicht selten bis zu vier Wochen beschäftigt. Seinem längsten Projekt - eine Ganzkörperrüstung - widmet er sich seit mehr als einem halben Jahr. Neben der Cosplay-Leidenschaft verbringt Mike seine Freizeit oft mit Zocken, liest Mangas und zeichnet viel. Der größte Traum des 20-Jährigen ist, durchs Cosplayen sein Geld zu verdienen.

Samuel

© ProSieben/Benjamin Kis

Samuel ist eingefleischter Mittelalter-Fan. In der Wohnung des 25-Jährigen befinden sich eine Schwertsammlung sowie Regale und Vitrinen voll mit selbst bemalten Sammelfiguren und Büchern. Musikalisch begeistert sich Samuel für Metal und Rock und geht leidenschaftlich gerne auf Festivals. Was sich der Schreiner aus Grafenau von seiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 erhofft? "Nette Leute kennenlernen, vielleicht Freunde finden und einfach mal aus dem Alltag ausbrechen. Und im besten Fall: gewinnen!"

Stefan

© ProSieben/Benjamin Kis

Stefan ist ein echter Outdoor- und Abenteuer-Fanatiker. Er liebt die Natur und hält sich am liebsten an der frischen Luft auf, weshalb er sich in seinem Beruf als Zootierpfleger sehr wohl fühlt. Sein Lieblingsthema sind jedoch Dinosaurier - und ein großer Traum des 29-Jährigen ist es, eines Tages mit ausgestorbenen Tieren arbeiten zu können. Ob der Neumünsterer bei "Beauty & The Nerd" 2023 auch die Zuschauer:innen mit seinem großen Wissen über Tiere und die Natur begeistern wird?

Alex

© ProSieben/Benjamin Kis

Alexandra liebt die Farbe Pink. Von ihrer Wohnung über ihre Kleidung bis zu ihren Haaren stellt die angehende Ergotherapeutin ihre Lieblingsfarbe zur Schau. In ihrer Freizeit lebt Alex ihre künstlerische Ader aus: Die 21-Jährige schreibt Gedichte, zeichnet und denkt sich eigene Geschichten in den Welten ihrer Lieblingsserien aus. Was sich die Essenerin von ihrer Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" erwartet? "Eine aufregende und spannende Erfahrung, von der ich meinen Enkeln noch erzählen werde."

Die Spielpaare 2023 in der Übersicht

Fantasy-Nerd Dominik und Influencerin Natascha bilden ein Team bei "Beauty & The Nerd" 2023. Wie werden sie sich schlagen? © ProSieben/Benjamin Kis Obwohl ihre Outfits unterschiedlicher nicht sein könnten, sind beide verrückt nach Klamotten. Ob Cosplay-Fan Marco und Influencerin Walentina eine weitere Gemeinsamkeit finden können? © ProSieben/Benjamin Kis Mittelalter-Fan trifft auf Burlesque-Tänzerin. Samuel und Setty kämpfen gemeinsam um den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben/Benjamin Kis "Möchtegern-Bad-Boy" Mike und Beauty-Küken Brenda haben sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 zusammengefunden. Werden sie sich ihren Traum vom Sieg erfüllen können? © ProSieben/Benjamin Kis Gemeinsam wollen Florian und Beverly nach den Sternen greifen und "Beauty & The Nerd" gewinnen. © ProSieben/Benjamin Kis Stefan und Jules lieben das Abenteuer. Beide bezeichnen sich als tierlieb und umgänglich. Ob sie gemeinsam bei "Beauty & The Nerd" 2023 bestehen können? © ProSieben/Benjamin Kis Ziehen sich Gegensätze wirklich an? Selina und David treten als letztes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 an. Wie werden sie sich schlagen? © ProSieben/Benjamin Kis Nerdin Alex trifft auf den männlichen Beauty Chris. Gemeinsam wollen sie neue Erfahrungen sammeln und die Welt des anderen besser kennenlernen. Wird ihnen das gelingen? © ProSieben/Benjamin Kis

Alle Beautys und Nerds der vergangenen Staffeln

In den vergangenen Staffeln von "Beauty & The Nerd" waren viele faszinierende Persönlichkeiten zu sehen - von umwerfenden Beautys bis hin zu genialen Nerds. Jede:r Teilnehmer:in brachte eine einzigartige Note in die Show und trug zu unvergesslichen Momenten bei. Hier ein Überblick über alle Beautys aus den vergangenen Staffeln:

Cecilia (Staffel 3)

Luisa (Staffel 3)

Wiktoria (Staffel 3)

Ricarda (Staffel 3)

Julien (Staffel 3)

Loreen (Staffel 3)

Meike (Staffel 3)

Alexandra (Staffel 3)

Helena (Staffel 3)

Mounia (Staffel 3)

Kim (Staffel 2)

Annabel (Staffel 2)

Emmy (Staffel 2)

Karina (Staffel 2)

Malin (Staffel 2)

Victoria (Staffel 2)

Selina (Staffel 2)

Chris (Staffel 2)

Samira (Staffel 2)

Julia (Staffel 1)

Siw (Staffel 1)

Kamilla (Staffel 1)

Anissa (Staffel 1)

Martina (Staffel 1)

Pia (Staffel 1)

Jacqueline (Staffel 1)

Kimberly (Staffel 1)

Diese Nerds waren in den vergangenen Staffeln dabei:

Markus (Staffel 3)

Cao (Staffel 3)

Luca (Staffel 3)

Jeremy (Staffel 3)

Teresa (Staffel 3)

Leonard (Staffel 3)

Christian (Staffel 3)

Volker (Staffel 3)

Elias (Staffel 2)

Sven K. (Staffel 2)

Ilya (Staffel 2)

Julien (Staffel 2)

Sven L. (Staffel 2)

Jennifer (Staffel 2)

Dion (Staffel 2)

Flamur (Staffel 2)

Helge (Staffel 1)

Sven B. (Staffel 1)

Kevin (Staffel 1)

Michael (Staffel 1)

Martin ((Staffel 1)

Frank (Staffel 1)

Cedric (Staffel 1)

Marius (Staffel 1)

Wer hat bei "Beauty & The Nerd" bisher gewonnen?

Bisher gab es drei Staffeln von "Beauty & The Nerd". Das waren die Gewinner:innen:

Kevin und Julia (Staffel 1, 2013)

Illya und Kim (Staffel 2, 2020)

Markus und Cecilia (Staffel 3, 2021)

Fragen und Antworten zu den Kandidat:innen

Welche Beautys sind in Staffel 4 dabei? An "Beauty & The Nerd" 2023 nehmen insgesamt acht Beautys teil. Diese sind zunächst: Natascha, Setty, Jules, Selina, Brenda, Walentina und Beverly. In der 2. Folge stößt ein Male-Beauty dazu: Chris. Welche Nerds nehmen an "Beauty & The Nerd" 2023 teil? Insgesamt acht Nerds sind in der 4. Staffel dabei. Das sind zunächst: Stefan, Florian, Samuel, David, Marco, Dominik und Mike. In Folge 2 kommt ein Nerdin dazu: Alex. Wer sind die Gewinner:innen der letzten "Beauty & The Nerd"-Staffeln? In den vergangenen drei Staffeln "Beauty & The Nerd" heimsten diese Paare den Sieg ein: Kevin und Julia in Staffel 1 (2013), Ilya und Kim in Staffel 2 (2020) sowie Markus und Cecilia in Staffel 3 (2021).

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.