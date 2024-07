Kim Virginia polarisiert in jedem Reality-Format, an dem sie teilnimmt. Und schon jetzt verrät die Influencerin krasse Details über die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd", die mit ihr bald ausgestrahlt wird.

Das Wichtigste in Kürze Sie kann von Dating- und TV-Formaten nicht genug bekommen. Jetzt mischt Kim Virginia auch bei "Beauty & The Nerd" 2024 mit.

Kim Vriginia ist bei "Beauty & The Nerd" 2024 dabei

Mit großer Klappe, langen Wimpern und frechen Sprüchen sorgt Kim Virginia regelmäßig für Furore in der deutschen Reality-Landschaft. Wo die Mannheimerin aufschlägt, ist der nächste Stress meist schon programmiert.

So auch in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd", in der die bekannte Influencerin ab 15. August 2024 gemeinsam mit einem Nerd-Partner um 50.000 Euro Preisgeld kämpft.

Auf Instagram nimmt Kim Virginia ihre fast 614.000 Follower:innen regelmäßig in ihren Alltag mit - ob zum Friseur, ins Nagelstudio oder auf Reisen. Bei "Beauty & The Nerd" will sie nun einem der Nerds helfen, seine Komfortzone zu verlassen und sich für neue Erfahrungen zu öffnen. Ob ihr das gelingt?

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund

Immerhin ist Kim Virginia nicht auf den Mund gefallen. Viel eher ist die 28-Jährige dafür bekannt, immer direkt ihre Meinung zu sagen und zu allem Möglichen ihren Senf dazuzugeben.

Mit ihrer provokanten Art eckte sie zuletzt auch im "Dschungelcamp" an. Außerdem nahm sie dieses Jahr zusammen mit ihrem Ex-Freund Emanuell Weißenberger an einem Reality-Format teil, wo sie aufgrund einer Ohrfeige bei einem anderen Kandidaten frühzeitig die Koffer packen musste.

Kim Virginia über "Beauty & The Nerd" 2024: "Diese Staffel wird anders!"

Mit "Beauty & The Nerd" erweitert Kim Virginia jetzt ihren Reality-Horizont um ein weiteres Format. Und die Zeichen stehen gut, dass die Influencerin auch die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui ordentlich aufmischen wird.

Ihren Follower:innen auf Instagram gibt Kim Virginia jedenfalls schon das Versprechen: "[Dieses Format] ist was ganz anderes als sonst und ich meine es todernst, wenn ich sage: Diese Staffel wird anders!"

Die ersten Anzeigen werden schon hin- und hergeschmissen. Kim Virginia

Was sie damit meint? Das verrät die Influencerin in ihrem neuesten Post und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel: "Alte Feinde treffen aufeinander, es wird mit Anzeigen um sich geschmissen, Intrigen, Freunde werden zu Feinden, viele, viele Tränen fließen, Beautys und Nerds streiten sich bis zum bitteren Ende, und die Beautys haben sich perfekt aufgeteilt."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Na, das kann ja heiter werden! Neben Kim Virginia sind in der 5. Staffel auch Kosmetikerin Babu, Friseurmeisterin Shelly, Content-Creatorin Vanessa, Beauty-Influencerin Nelly, Sozialarbeiterin Christin, Model Linda und Reality-Darsteller Salvatore dabei. Alle acht bilden mit einem Nerd ein Zweier-Team.

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.