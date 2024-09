Kim Virginia und Collin können das Preisgeld schon riechen. Doch kurz vor der finalen Challenge in Staffel 5 der Schock: Ein Unfall könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2024

Das Wichtigste in Kürze Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen.

Acht ungleiche Teams mussten gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen. Eines davon bildeten Computer-Nerd Collin und Beauty Kim Virginia.

In Folge 6 ist der Sieg der beiden in Gefahr : Unmittelbar vor dem Finale verletzt sich Collin in der "Beauty & The Nerd"-Villa. Ärzt:innen überprüfen Collins Verletzungen: Bekommt er grünes Licht?

Wer ist im Cast der 5. Staffel noch dabei? Hier findest du alle Beautys und Nerds im Überblick.

+++ Update, 19. September 2024 +++

Letzte Nacht in der Villa: Es wird feucht und wild!

Am Abend vor dem großen "Beauty & The Nerd"-Finale kehren die ausgeschiedenen Nerds mit neuen Looks zurück in die Villa. Insbesondere über Kilians Rückkehr freuen sich die verbliebenen Bewohner: innen. Und das liegt nicht nur an seiner Anwesenheit: Der Film-Nerd hat einen großen Eimer mit alkoholischen Getränken dabei. Kim fackelt nicht lange und eröffnet daraufhin den Party-Abend mit wildem Pool-Treiben.

Unfall kurz vorm Finale: Das Aus für Kim und Collin bei "Beauty & The Nerd"?

Doch im Laufe des Abends steigt neben dem steigenden Alkohol-Pegel auch die Rutschgefahr in der Villa. Denn mittlerweile hat sich das Pool-Wasser über den Marmorboden in der Villa verteilt.

Und da ist es er auch schon passiert: Collin verletzt sich schwer, als er auf den nassen Treppen bei seiner Rückkehr aus dem Badezimmer ausrutscht und die glatten Stufen hinunterfällt.

Ich hab mir den rechten Arm geprellt, paar Finger aufgeschnitten dabei und ein paar Kratzer am Bein geholt. Collin

Sind damit jetzt Finale und die Chance auf 50.000 Preisgeld in Gefahr? Nicht, wenn es nach Collin geht. Der IT-Nerd beißt die Zähne zusammen und will für seine Beauty-Partnerin im Finale alles geben.

Ich würd mir jetzt auch 'nen Arm ausreißen, um das Ding zu gewinnen! Collin

Vor Spielbeginn werden noch mal Colins Verletzungen von einem medizinischen Team überprüft. Dieses gibt Entwarnung und die finale Challenge kann beginnen.

Kim und Collin gewinnen die 5. Staffel

In der stehen Kim Virginia und Collin sowie ihre Gegner:innen Salvatore und Joelle vor einer großen Aufgabe: Sie müssen sich durch vier Prüfungen kämpfen, um so viele Nerd-Coins wie möglich zu erspielen.

Die Spannung ist zum Zerreißen gespannt, als anschließend die Auszählung in der "Beauty & The Nerd"-Villa ansteht. Am Ende wird es knapp zwischen den Paaren, doch Kim und Collin haben die Nase vorn.

Damit krönen sie sich zu den Gewinner:innen der 5. "Beauty & The Nerd"-Staffel und gehen mit einem Preisgeld von 50.000 Euro nach Hause.

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen.

Alle News aus dem "Beauty & The Nerd"-Finale

Wie schnell die Zeit vergeht - "Beauty & The Nerd" 2024 ist schon wieder vorbei. Aber wer hat gewonnen? Und was ist in Folge 6 passiert? Hier haben wir die wichtigsten News:

+++ Update, 12. September 2024 +++

Das Finale steht kurz bevor

Bei "Beauty & The Nerd" geht es langsam, aber sicher aufs große Finale zu. Wer sich noch eines der begehrten Tickets sichern will, muss in einem der letzten Team-Challenges abliefern.

Dass es jetzt in die heiße Phase geht, wissen auch Kim Virginia und Nerd-Partner Collin. "Sich jetzt den Gewinn zu sichern, bedeutet alles. Gerade im Endspurt ist jetzt jedes Spiel wichtig", erklärt die Beauty im gemeinsamen Interview.

Kim und Collin sichern sich den Einzug in die nächste Runde

Die erste Chance, dem Finale näherzukommen, haben sie in der Challenge "Da fehlen mir die Worte". Ein "Beauty & The Nerd"-Klassiker: Im Beisein der anderen müssen die Paare Items aus der Beauty- und Nerd-Welt beschreiben, ohne sie zu benennen.

Ein leichtes Spiel für Kim und Collin, wie sich schnell herausstellt. Die beiden verstehen sich blind und erraten einen Gegenstand nach dem anderen.

Es funktioniert irgendwie gut, weil wir einfach iconic sind. Kim Virginia

Am Ende steht fest: Mit 15 richtig genannten Begriffen gehen Kim und Collin als Siegerteam aus der Challenge hervor. Damit sind die Reality-Queen und der IT-Nerd sicher in der nächsten Runde und nähern sich mit großen Schritten dem Sieg und den 50.000 Euro.

Die anderen werden jetzt auf jeden Fall Flitzekacke haben, wir nicht. Und das ist die Hauptsache! Kim Virginia

+++ Update, 22. August 2024 +++

Punkte-Hagel: Power-Duo Kim Virginia und Collin marschieren durch die Exit-Challenge

Vor dem Exit-Quiz geht es hoch her: Bei der Nominierung ist die Stimmung angeheizt und zwischen Linda und Kim Virginia fliegen die Fetzen. Am Ende treten im Exit-Quiz von Folge 2 Kim und Nerd-Partner Collin gegen Vanessa und Kris an. Mit jeweils drei Stimmen gehen die Teams in die Challenge, in der sie drei Fragen aus der Beauty-Nerd-Welt beantworten müssen.

Kim kann mit Frage 1: "Unter welchem Namen ist 'der, dessen Name nicht genannt werden darf' in einem Film besser bekannt?" sofort in Führung gehen. Und die Mannheimerin legt stark vor: Sie kann alle drei Fragen korrekt beantworten.

Vanessa hingegen strauchelt und kann auf keine der Fragen eine richtige Antwort geben.

Nur noch eine Frage zum Sieg

Damit muss IT-Student Collin nur noch eine richtige Antwort geben, um die Exit-Challenge für sein Team zu gewinnen. Die Frage "Wie heißt das berühmte indische Lehrbuch der Liebeskunst?" kann der Nerd sofort mit "Kamasutra" richtig beantworten. Damit rasieren Kim und Collin mit 4:0 die Exit-Challenge und werfen Vanessa und Kris mit einem klaren Sieg aus der Villa.

Ich bin richtig stolz auf Kim. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie da mal eben locker 3:0 rauspfeffert. Collin über Kims Leistung im Exit-Quiz

Stolz geht es für das Siegesteam zurück zu anderen in die Villa. "Jetzt krieg' ich wieder Sendezeit", freut sich Kim Virginia über ihren Verbleib in der Show.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Das Beste kommt zum Schluss!

Kim Virginia wartet vergeblich auf ihren Nerd. Nachdem alle Beautys schon ihr passendes Gegenstück gefunden haben, gibt die Mannheimerin die Hoffnung schon fast auf. Ist sie vielleicht zu wählerisch und muss jetzt nehmen, was übrigbleibt?

Ganz im Gegenteil! Denn es trifft sie besser als erwartet. Mit vielen Gebeten manifestiert sich die Beauty dann endlich ihren Collin herbei. Schon der erste Blick bringt Kim Virginia zum Strahlen. Auch die Sektgläser hält sie für den Studenten schon bereit!

Match made in heaven

Auch optisch matcht es zwischen den beiden auf Anhieb. Collins wasserstoffblonde Haare haben es der Beauty sofort angetan, denn auch sie trägt eine blonde Mähne.

Ich liebe das, du bist wirklich 'iconic' mit diesen blonden Haaren! Kim Virginia zu Collin

Und nicht nur das: Als hätte Kim Virginia es gewusst, interessiert sich ihr Nerd für Computer-Technik. Noch eine Gemeinsamkeit, denn die Influencerin hat ganze vier Semester lang Angewandte Informatik studiert.

"Ja, ich will" - oder so ähnlich

Nachdem Collin keine Chance hatte, Kim Virginia mit seinem "Eisbrecher"-Spruch von sich zu überzeugen, will er das auf jeden Fall noch nachholen.

Ich will dich fragen, ob du meine Cookies akzeptieren und mit mir zusammen etwas aushacken willst. Collin zu Kim Virginia

Da ist es endgültig um die Mannheimerin geschehen! Stolz stellt die 28-Jährige den anderen Beautys ihren Nerd vor.

