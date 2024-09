Schon beim Einzug in die "Beauty & The Nerd"-Villa sind Salvatore und Kim Virginia aneinandergeraten. In Folge 3 geht der Zoff in die nächste Runde. Der Auslöser? Das machohafte Frauenbild von Beauty-Mann Salvatore.

Gerade erst in die Villa eingezogen und schon gibt es Streit! Bereits in Folge 2 sind sich Kim Virginia und Beauty-Kollege Salvatore heftig in die Haare geraten. Weder Kim noch Salvatore wollen das auf sich sitzen lassen und gehen in der aktuellen Folge gleich in die nächste Zoff-Runde.

Frauen wie Milch? Kim Virginia schockiert von Salvatores Frauenbild

Was Kim sauer aufstößt, ist Salvatores Frauenbild. Nachdem sich die beiden Nerds Kilian und Joelle an zarten Flirtversuchen probieren, kommt das Thema Frauenbilder bei Männern auf.

Salvatore hat dazu eine ziemlich klare Vorstellung. "Ich erwarte nicht viel im Leben", holt der Beauty-Mann aus und ergänzt: "Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe, die einfach so attraktiv ist, dass ich auch weiß: Ich mach keinen Scheiß!"

Frauen sind wie Milch, Männer wie Wein. Ist doch so, oder nicht? Salvatore

Das ist Kim zu viel! Der Reality-Star ist schockiert von Salvatores Aussagen.

Im Clip: "Revier markieren" mit Salvatore

Kim: "Du bist voll der Macho-Chauvi"

Babu wirft noch ein, dass das eine Beleidigung für Frauen wäre. "Das wird einen Shitstorm geben", ist sich die Beauty sicher. Und sie soll Recht behalten, denn Kim stempelt den 30-Jährigen sofort ab: "Du bist eh voll der Macho-Chauvi, ich schwöre!"

Doch Salvatore hört nicht auf und liefert gar noch eine fragwürdige Begründung: Die "wertvollste Zeit" einer Frau sei zwischen 21 und 27, erklärt der 30-Jährige und berichtigt: "26 würd ich sogar fast sagen!" In dieser Zeitspanne würde sie "alles" kriegen und "auf dieser Welt" erreichen, fügt Salvatore machohaft hinzu.

Salvatore Vasallo legt noch nach: "Deine Zeit tickt nach hinten los!"

Für Kim ist das ein klares No-Go: "Wer den als Beziehung nimmt - oder als Mann, den man an seiner Seite hat: Gute Nacht!" Selten habe sie einen Mann gesehen, der "so paschamäßig unterwegs" sei. An Kim gewandt sagt Macho-Salvo dann nur noch: "Deine Zeit tickt nach hinten los!"

"Ein Mann wie ich - oder allgemein Männer, die 30 Jahre alt sind - die wollen keine 35-jährige Frau daten", erklärt Salvatore. Das interessiere ihn gar nicht mehr. "Was soll ich mit einer 35-jährigen Frau anfangen, wenn sie mir nicht mal mehr Kinder schenken kann?"

Das Frauenbild, was du hast, gefällt mir nicht! Kim zu Salvatore

Salvatores Macho-Getue dürfte wohl nicht zum letzten Mal für Stress in der Villa sorgen!

Ist das letzte Wort zwischen Kim Virginia und Salvatore schon gesprochen? Das siehst du bei "Beauty & The Nerd" 2024: immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

