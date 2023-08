Anzeige

Seit "Beauty & The Nerd" hat Cosplay-Nerd Marco viel Selbstvertrauen dazu gewonnen. Sogar so viel, dass es jetzt für den Heiratsantrag gereicht hat! Im exklusiven Interview verrät der Cosplay-Nerd, wie sich sein Leben verändert hat.

Verlobt dank "Beauty & The Nerd"

Seine Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" bescherte Marco die große Liebe. Wie der Cosplay-Nerd verrät, habe sich einiges bei ihm verändert: "Ich bin zwar dem Cosplay treu geblieben, aber bin jetzt verlobt."

Sein Liebesglück verdankt Marco in erster Linie "Beauty & The Nerd" 2023. Durch seine Teilnahme in der Show habe Marco "ein starkes Selbstvertrauen gewonnen" und sich getraut, einer Frau seine Gefühle zu gestehen.

Selbstbewusst durchs Umstyling

Woher sein neu gewonnenes Selbstbewusstsein kommt, spricht Marco offen aus. Das Umstyling habe dem Cosplay-Nerd den nötigen Mut gegeben, seine Angebetete anzuschreiben und um ihre Hand anzuhalten.

Beim Umstyling der Ex-Nerds bekam Marco einen "casual, schönen, modernen Look" von Style-Guro Thomas Rath verpasst. Davon habe "einiges gehalten", wie Marco im Interview preisgibt. "Ich bleibe bei hellen Klamotten."

Antrag vor Live-Publikum

Marcos Antrag war dennoch alles andere als gewöhnlich. Im November 2022 hielt der Cosplay-Nerd um die Hand seiner Lena an - und zwar vor Live-Publikum auf der Comic Con in Stuttgart. Stolz teilte Marco den mutigen Moment mit seinen Follower:innen auf Instagram.

"Meine Verlobte ist definitiv eine Nerdin"

Marco und seine Verlobte verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die Leidenschaft für Cosplay. "Meine Verlobte ist definitiv eine Nerdin", offenbart der KFZ-Mechatroniker. "Sie schaut so wie ich 'One Piece' […] und macht Cosplay." Mit Lena scheint Marco sein perfektes Match gefunden zu haben.

Wenn ich eine Frau habe, dann sollte sie mindestens Cosplay machen und Animes schauen. Marco

