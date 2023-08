Marco schwebt auf Wolke 7: So sehr hat "Beauty & The Nerd" sein Leben verändert

Surprise! Alle Nerds sind zurück und bekommen ein Umstyling

Setty traut ihren Augen nicht, während die Beauty am Grill steht und sich wundert wer das alles essen soll, kommen plötzlich alle bereits ausgeschiedenen Nerds zurück. Frisch vom Umstyling erstrahlen Mike, Stefan, David und Marco in einem neuen Look.