In der 3. Folge von "Beauty & The Nerd" wird die Stimmung immer angespannter. Während die Beautys und Nerds um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, macht sich Mittelalter-Nerd Pierre mit seinem unsensiblen Verhalten unbeliebt in der Villa. Was mit einem triumphalen Sieg in der Karaoke-Challenge beginnt, endet für Pierre in Tränen - und einem klärenden Gespräch mit Beauty Linda.

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen. Eines davon bilden Pierre und Linda.

In Folge 3 schlägt der Mittelalter-Nerd mit einem unsensiblen Kommentar über die Stränge. Die Folge: Ein fetter Einlauf seiner Beauty.

Wer ist außerdem in Staffel 5 dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's hier lang.

+++ Update, 29. August 2024 +++

"Beauty & The Nerd"-Karaoke-König oder Taktlos-Triumphator?

Als Pierre und Beauty-Partnerin Linda die Karaoke-Challenge für sich entscheiden, ist die Freude groß. Doch was als Erfolg gefeiert wird, schlägt schnell in Unmut um.

Denn Pierre kann sich einen unsensiblen Kommentar bei der Verkündung nicht verkneifen: "Ey Leute, es tut mir echt leid um jeden, der noch hier drinnen sitzt und nicht safe ist." Ein Satz, der die Stimmung kippen lässt.

Linda Nobat greift durch: Schluss mit Arroganz!

Schon kurz nach Pierres Spruch zeigt sich Linda genervt. "Das ist richtig unsensibel", kommentiert sie seinen Auftritt.

Ein deplatzierter Moment, diesen Satz zu sagen. Linda zu Pierre

Auch Beauty Nelly ist wenig begeistert: "Er ist immer so von oben herab, er hat kein Taktgefühl." Es dauert nicht lange, bis Linda das Gespräch mit Pierre sucht - und ihm klarmacht, dass sein Verhalten nicht nur arrogant, sondern auch verletzend wirkt.

Vom tapferen Ritter zum heulenden Knaben: Pierres emotionaler Zusammenbruch

Folge 3: Linda nimmt sich Nerd-Partner Pierre zur Brust. © Seven.One

Linda redet Tacheles und spricht mit Pierre unter vier Augen: "Was glaubst du, wie deine Beliebtheit in der Villa ist?", fragt sie den Mittelalter-Fan. Bei den Nerds sei sie "vielleicht einigermaßen in Ordnung, bei den Beautys komplett unbeliebt", schätzt er sich selbst ein. Falsch gedacht!

Du bist auch bei den Nerds unbeliebt! Linda klärt Pierre auf

Was ihr außerdem wichtig ist, klarzustellen: Pierres Verhalten wirkt sich auch negativ auf das Image der beiden als Spiel-Paar aus. Linda macht eine klare Ansage: "Zieh den Stock aus dem Ar***, wisch dir die die Tränen weg und fang an, die Welt so zu sehen, wie sie ist!"

Das hat gesessen! Nach Lindas deutlichen Worten beginnt Pierre, über sein Verhalten nachzudenken. Die Situation belastet ihn zusehends - und im Interview fließen schließlich die Tränen.

Hat Pierre seine Lektion gelernt?

Pierre wird vielleicht bewusst, wie sehr er seine Mitstreiter:innen vor den Kopf gestoßen hat. In einer emotionalen Umarmung mit Nerd-Kollege Collin lässt sich Pierre fallen und die Tränen fließen.

Sein Verhalten begründet Pierre teils damit, Probleme mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Er versuche sich immer um alle zu kümmern und das komme eben nicht gut bei allen an, so Pierre.

Im Clip: Enttäuscht und verletzt! Lösen Linda und Pierre ihr Team auf?

Ob Pierre seine Lektion gelernt hat, bleibt abzuwarten. Wie sich Linda und Pierre bei "Beauty & The Nerd" 2024 schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

+++ Ursprüngliche News +++

Mittelalter-Nerd trifft auf selbstbewusste Beauty(s)

"Mein Herz schlägt mir bis zum Hals", gesteht Mittelalter-Enthusiast Pierre, kurz bevor er sich den Beautys das erste Mal vorstellen darf. In wenigen Augenblicken entscheidet sich, mit welcher Schönheit der Küchenfachberater aus Düsseldorf ein Team in Staffel 5 bilden wird.

Das Prozedere ist simpel: Die Beautys haben das Erstwahlrecht. Will keine oder mehr als eine, kommt Pierre ins Spiel. Bevorzugen würde er jedenfalls eine Auswahl: "Ich hoffe, dass mich nicht nur eine Beauty als Partner haben möchte." Ob sich sein Wunsch erfüllt?

Beauty Linda krallt sich Braumeister Pierre

Frohen Mutes erscheint Pierre in voller Braumeister-Montur und zieht sofort die neugierigen Blicke der Beautys auf sich. Und die sind entzückt von dem Auftreten des 29-Jährigen! "Der kam rein. Der war so 'Bam, in die Fresse. Ich bin da!' Pierre ist voll der Gewinner-Typ", erinnert sich Friseurmeisterin Shelly.

Gleich mehrere Beautys haben dringende Fragen an Pierre, auf die er eifrig eingeht. Doch am Ende will sich nur eine Schönheit den talentierten Mittalalter-Nerd krallen: Model und Reality-Star Linda Nobat.

Ich nehm dich! Linda zu Pierre

Dream-Team oder Desaster-Duo?

Damit steht das erste Zweiter-Team der neuen Staffel fest: Linda und Pierre. Werden Beauty und Nerd zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro die anderen ausstechen?

Auch ohne Wahl gibt sich Pierre (noch) zufrieden mit seiner Beauty-Ausbeute: "Es freut mich richtig, mit ihr im Team zusammenzuarbeiten." Ob er schon bald eines Besseren belehrt wird?

