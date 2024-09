Das nerdig-schöne Sommerabenteuer "Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde. Bleib auf dem Laufenden: Unser Episoden-Guide liefert alle Highlights zur neuen Staffel.

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" ist in die fünfte Runde gestartet. Vor der TV-Ausstrahlung kannst du die Folgen auf Joyn streamen - vor allen anderen!

Und nicht nur das: In einer exklusiven Spezial-Folge auf Joyn siehst du das erste Aufeinandertreffen der Beautys in der neuen Villa auf Ko Samui.

In unserem praktischen Episoden-Guide auf dieser Seite verpasst du keine Highlights.

Welche Beautys und Nerds sind in Staffel 5 dabei? Zu den Kandidat:innen geht's hier lang.

Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" vor TV-Ausstrahlung

Wenn acht selbstbewusste Schönheiten auf acht schüchterne Einzelgänger:innen treffen, kann das nur eines bedeuten: "Beauty & The Nerd" ist zurück! Bei dem Pärchen-Urlaub der besonderen Art geht es wie immer um die Frage: Wer kann sich am besten auf die Welt des oder der jeweils anderen einlassen?

Start war offiziell am 15. August um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Jeden Donnerstag läuft die Erfolgs-Show zur Primetime im TV und im Stream. Alle Sendezeiten und Sendetermine kannst du hier gesondert nachlesen.

Exklusiv auf Joyn: Das erste Aufeinandertreffen der Beautys

Doch damit nicht genug: In einer Spezial-Folge auf Joyn siehst du exklusiv, wie die neuen Beautys die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui beziehen.

Wie werden die Schönheiten reagieren, wenn sich "alte Feinde" und neue Konkurrenz begegnen? Und wie bereiten sich die Nerds der neuen Staffel auf ihr nerdig-schönes Sommerabenteuer in Thailand vor?

Folge 1: Das Sommer-Abenteuer beginnt

Start der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd": Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld? ➤ Jetzt streamen!

Folge 2: Tränen, Beef und eine Prügelei

Kaum haben Daniel und Christin ihre Koffer gepackt, mischen die neuen Mitbewohner:innen, Salvatore und Joelle, die Villa auf. Außerdem steht eine Nerd-Talent-Show auf dem Programm, die für ungeahntes Drama sorgt. ➤ Jetzt streamen!

Folge 3: It's a Bird... It's a Plane... It's Superbeauty

In Folge drei müssen sich die Beautys und die Nerds wieder einigen Herausforderungen stellen. Wer beweist Talent fürs Lippenlesen und wer beherrscht die deutsche Rechtschreibung? Außerdem verwandeln die Nerds ihre Teampartner:innen in Superbeautys. ➤ Jetzt streamen!

Folge 4: Das große Umstyling

Umstyling! Designer Thomas Rath verpasst den Nerds einen neuen Look und schenkt ihnen damit neues Selbstbewusstsein. Wie gefallen die Nerds ihren Beautys und viel wichtiger, wie finden die Nerds ihr neues Aussehen? ➤ Jetzt streamen!

Folge 5: Wer schafft den Einzug ins Finale?

Halbfinale bei "Beauty & The Nerd" und Runde zwei des Umstylings. Manga-Nerdin Joelle und Informatik-Nerd Collin bekommen neue Looks und danach stehen die letzten Challenges an. Wer zieht ins große Finale ein?

Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" 2024 siehst du ab 15. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du willst nicht warten? Die Folgen kannst du sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen.

