Nach "Beauty & The Nerd"-Umstyling: Dominik ist wie ausgetauscht!

In Folge 4 von "Beauty & The Nerd" 2023 bricht Dominik zum Umstyling-Abenteuer auf - und kommt als neuer Mensch wieder. Wie krass sich der Fantasy-Nerd verändert hat, erfährst du hier.

"Ich freu mich drauf, aufgebrezelt zu werden"

Auf diesen Tag hat Dominik hingefiebert: das große Umstyling mit Thomas Rath. "Das war das größte Ziel, das ich je hatte", freut sich der Fantasy-Nerd auf sein bevorstehendes Makeover. Voller Erwartung, "aufgebrezelt zu werden", weiß Dominik dennoch: Ohne seine Beauty Natascha hätte es der 27-Jährige nicht so weit geschafft.

Thomas Rath setzt bei Dominiks Umstyling auf Coolness

Bevor es mit dem Umstyling losgeht, nimmt sich Fashion-Experte Thomas Rath Zeit, Dominik näher kennenzulernen. "Vom Umstyling erhoffe ich mir ein kleinen Ego-Push, und dass ich ein selbstbewussterer Mensch bin", offenbart der Fantasy-Nerd. Außerdem wolle er "auch mal so richtig schick aussehen" und bei Dates "lockerer werden".

Thomas Rath möchte Dominiks Heldenreise bei "Beauty & The Nerd" mit einem neuen Look krönen. Das Umstyling sei für Dominik "der erste Schritt in eine neue Welt, den er auch möchte", erklärt der Designer. Dabei legt er besonderen Wert auf Coolness.

Umgestylt zu werden, wird mir wirklich helfen, dass ich aus meiner Komfortzone herauskomme und ein etwas offenerer Mensch werde.

"Das bin doch nicht ich, oder?": So verändert sieht Dominik nach seinem Umstyling aus

Fanatsy-Nerd Dominik im Vorher-nachher-Vergleich © ProSieben

Natascha kämpft mit den Tränen, als Dominik völlig verändert in enger Hose, kariertem Hemd und mit neuem Haarschnitt aus der Schattenwand hervortritt. "Du siehst so gut aus", sagt die Beauty voller Freude und umarmt ihren Nerd. "Ich hätte mir alles vorgestellt, aber nicht das", zeigt sich auch Male-Beauty Chris verblüfft. Dominik selbst kann es kaum fassen, als er sein neues Ich im Spiegel sieht.

Das bin doch nicht ich, oder? Was? Alter, wie geil! Dominik

"Beauty & The Nerd" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Du willst wissen, wie es für die Kandidat:innen weitergeht? Als Abonnent:in von Joyn PLUS+ kannst du schon jetzt die nächste Folge vor TV-Ausstrahlung streamen.