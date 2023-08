Das Wichtigste in Kürze Nach der Ausstrahlung der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" werden Beverly und Natascha in einem neuen Projekt gemeinsam zu sehen sein.

Nach "Beauty & The Nerd" ist vor dem nächsten Projekt. Auf Instagram gab Ex-Beauty Beverly kürzlich preis, gemeinsam mit Natascha in einem neuen Format mitzuwirken.

Knapp am Sieg vorbei

Zusammen mit ihren Nerds schafften Natascha und Beverly den Einzug in die Top 3 von "Beauty & The Nerd" 2023. Nur einer Beauty mussten sich die beiden am Ende geschlagen geben: Im Finale gewann Burlesque-Tänzerin Setty und tütete gemeinsam mit ihrem Mittelalter-Nerd Samuel den Sieg und damit die 50.000 Euro Preisgeld ein.

Im Clip: Setty und Samuel gewinnen "Beauty & The Nerd" 2023

"Wir sehen uns wieder"

Für Beverly und Natascha ist nach "Beauty & The Nerd" aber noch lange nicht Schluss. Wie Beverly kürzlich ihren Follower:innen auf Instagram mitteilte, wird sie zusammen mit Natascha in einem neuen Projekt zu sehen sein. In ihrer Story kündigte die Wienerin an:

Wir sehen uns wieder […]. Denn Natascha und ich haben uns einem neuen Kampf gestellt. Beverly

Neues Format auf Joyn

Außerdem gab Beverly einen dezenten Hinweis, wo das gemeinsame Projekt erscheinen wird. Joyn solle man "auf jeden Fall im Auge behalten", so die Beauty. "Weitere Infos bekommt ihr, wenn die Zeit reif ist!"

Ziehen Natascha und Beverly ins "Forsthaus Rampensau Germany"?

Auf Instagram werden Natascha und Beverly schon als Bewohnerinnen im neuen Joyn-Format "Forsthaus Rampensau Germany" gehandelt. Beverlys geheimnisvolle Ankündigung könnte nun die Gerüchte bestätigen. Noch ist nicht bekannt, welche Promis einziehen.

Worum geht es bei "Forsthaus Rampensau Germany"?

Joyn lädt neun Promi-Paare in eine abgelegene Waldhütte im niederösterreichischen Kärnten ein. Fernab von jeglichem Luxus müssen die Teilnehmer:innen auf engstem Raum miteinander auskommen und werden dabei stets von Kameras begleitet.

Welches Paar triumphiert in den amüsant-infantilen Spielen rund um Wissen und Geschicklichkeit? Wer kämpft sich mit Strategie durch die Nominierungen? Welche Promis erobern das Forsthaus und werden Deutschlands erste Rampensäue? Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro. Die sieben Folgen des Reality-Formats werden diesen Winter bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.

Ziehen Natascha und Beverly tatsächlich zusammen ins "Forsthaus Rampensau Germany"? Bis der Cast enthüllt ist, kannst du dir alle Highlights und ganzen Folgen von "Beauty & The Nerd" in der ProSieben-Mediathek und natürlich auf Joyn kostenlos anschauen.