"Beauty & The Nerd" 2024: "Nu*te!" Als Salvatore geschmacklosen Witz macht, platzt Babu der Kragen

In Folge 5 von "Beauty & The Nerd" sorgt Salvatore mit einem unbedachten Spruch für eine emotionale Auseinandersetzung mit Babu, die ihn scharf beschimpft. Mittendrin: Shelly, die sich plötzlich in einem ungewollten Streit um ihre Schlafplatzwahl wiederfindet.

Zwischen Spaß und Eklat: Eine ausgelassene Pool-Party nimmt eine Wendung

Es sieht zunächst nach einem weiteren entspannten Abend aus, als die Kandidat:innen von "Beauty & The Nerd" in Folge 5 am Pool eine feuchtfröhliche Party feiern. Nach Drinks und lauter Musik ist die Stimmung ausgelassen. Besonders Salvatore genießt die Nähe zu Shelly und plaudert später im Interview: "Wir haben wirklich komplett abgefeiert, [...] aber irgendwie springt hier der Funke nicht über."

Ein unbedachter Spruch entfacht Babus Zorn

Als die Party sich dem Ende zuneigt und die Beautys und Nerds sich auf die Schlafplätze vorbereiten, weist Babu Beauty-Kollege Salvatore darauf hin, dass sie ins Bett gehen würde, da sie sich ja schließlich ein Schlafzimmer teilen würden.

Doch Salvatore nimmt dies zum Anlass für einen unüberlegten Kommentar, der die Situation eskalieren lässt: "Sam, mit wem willst du in einem Bett schlafen? Du hast jetzt freie Wahl."

Babu, die extra ihr Bett getauscht hatte, damit Nerdin Joelle und Kilian zusammenschlafen konnten, fühlt sich angegriffen und explodiert:

Nu*te! Schw*nz! Was sagst du da gerade? Babu zu Salvatore

Shelly als unfreiwilliger Mittelpunkt des Streits

Auch Shelly wird in das Drama hineingezogen, als die anderen Kandidat:innen bemerken, dass es Salvatore darum geht, bei ihr zu schlafen. Shelly, völlig überrascht, stellt im Interview klar: "Salvo hat mich nie gefragt: 'Hey Shelly, willst du bei mir schlafen?'" Sie macht deutlich, dass sie nichts mit dieser Situation zu tun haben will.

Die Lage droht weiter zu eskalieren, als Babu Salvatore aufbringt und ihn scharf kritisiert: "Du kannst nicht zu Sam sagen, wo willst du schlafen?" Doch Salvatore verteidigt sich: "Das hab ich doch einfach nur so gesagt."

Versöhnung im Schlafzimmer?

Babu ist noch immer wütend und fordert eine Erklärung von Salvatore. Doch dieser bleibt ruhig und erklärt, dass seine Worte lediglich als Spaß gemeint waren: "Nein das war doch gar nicht so gemeint. Ich lieg doch hier." Salvatore wird sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, welchen "Witz" er sich erlaubt.

Wie es bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du im großen Finale am Donnerstag, 19. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

