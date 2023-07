"Beauty & The Nerd" 2023: Pink-Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris mischen die Nerd-WG auf

Anzeige

In Folge 2 zieht das Kontrast-Pärchen, bestehend aus Pink-Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris, in die Villa ein. Während die einen sich freuen, haben die anderen direkt eine klare Meinung zu den Neuankömmlingen.

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

So reagieren die Bewohner:innen auf die Neuankömmlinge

Kreischalarm bei den Beautys und Nerds in der Villa: Eine pinkfarbene Überraschung steht plötzlich vor der Tür. Komplett in ihre Lieblingsfarbe gehüllt, stellt sich Pink-Nerdin Alex den anderen Kandidat:innen vor. Bei den Beautys kommt der auffällige Look der Neuen gut an.

"Ich fand das, was sie anhatte, echt schön", gibt Beauty-Küken Brenda zu. "Sie war schon ganz süß, in ihrem pinken Kleidchen", schwärmt auch Beauty Natascha von Alex.

Insbesondere ein Bewohner ist hin und weg von der neuen Nerdin im Bunde: "Möchtegern-Bad-Boy" Mike kann nicht mehr ablassen von Alex. "Vom Auftreten her ist sie mir schon sympathisch und auch ein bisschen attraktiv", gibt der Nerd im Interview zu.

Muskelpaket Chris wird geliefert

Viel Zeit für eine lange Besichtigungstour durch die Villa bleibt Alex nicht, denn prompt steht ihr zukünftiger Team-Kollege Chris vor der Tür. Der Beauty-Mann wird ebenso herzlich und mit vielleicht etwas schrillerem Kreischen von den Beauty-Damen empfangen.

"Wow! Der sieht auf jeden Fall gut aus!" Gleich mehrere Damen scheinen von Muskelpaket Chris beeindruckt zu sein. Nur Burlesque-Tänzerin Setty ist alles andere als hingerissen von Chris. "Da müsste schon der Mount Everest verschoben werden, dass ich den da irgendwie heiß finde", macht sie im Interview deutlich.

Natascha ergreift hingegen sofort die Initiative und führt den neuen Beauty herum. "Natürlich steht Natascha auf den!" Da ist sich Trash-Queen Walentina ziemlich sicher.

Male-Beauty und Nerdin vereint

Auch die Teamkolleg:innen Chris und Alex treffen in Folge 2 das erste Mal aufeinander. "Ich war am Anfang schon etwas von seiner Größe geschockt", gibt Nerdin Alex zu. "Ich hatte im Gefühl, dass mein Teamkollege Chris heißt", erzählt Alex ihrem Beauty-Mann. "Das war schon süß", findet Chris.

Wie wird sich das Kontrast-Team schlagen?

+++

"Ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!"

In Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 zieht ein neues Team in die Villa ein! Das Besondere bei Alexandra und Chris: Bei ihnen sind die Rollen vertauscht. Nerdin Alex kämpft mit ihrem Beauty-Teamkollegen Chris um das Preisgeld von 50.000 Euro. Und dabei machen die beiden keine halben Sachen.

Schon beim Einzug macht Chris den anderen Kandidat:innen klar: "Ab jetzt sind eure 50.000 Euro in Gefahr!" Diese Kampfansage löst nicht gerade Wohlwollen bei den anderen aus. "Direkt unsympathisch!", lästert Cosplay-Nerd Marco.

Ärger programmiert?

Auch bei den anderen lässt die Freude über die Neuen nach. "Das wird das Battle der Egos", meint Anime-Nerd Mike und Beauty Beverly prophezeit: "Der wird sich noch einschei*en."

Können Beauty-Mann Chris und seine Pink liebende Nerdin Alexandra ihre Drohung wahrmachen? Wie werden sie sich als Team schlagen? Und kommt es zur Eskalation mit den anderen Pärchen?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.