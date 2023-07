Anzeige

Sie bringen frischen Wind in die Nerd-WG! In Folge 2 zieht das Kontrast-Pärchen, bestehend aus Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris, in die Villa ein. Und der Schönling hat direkt eine harte Ansage für die anderen Kandidat:innen.

"Ab jetzt sind eure 50 000 Euro in Gefahr!"

In Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2023 zieht ein neues Team in die Villa ein! Das Besondere bei Alexandra und Chris: bei ihnen sind die Rollen vertauscht. Nerdin Alex kämpft mit ihrem Beauty-Teamkollegen Chris um das Preisgeld von 50 000 Euro. Und dabei machen die beiden keine halben Sachen.

Schon beim Einzug macht Chris den anderen Kandidat:innen klar: "Ab jetzt sind eure 50 000 Euro in Gefahr!" Diese Kampfansage löst nicht gerade wohlwollende Gefühle bei den anderen aus. "Direkt unsympathisch!", lästert Cosplay-Nerd Marco.

Ärger vorprogrammiert?

Auch bei den anderen lässt die Freude über die Neuen direkt nach. "Das wird das Battle der Egos", weiß Anime-Nerd Mike und Beauty Beverly prophezeit: "Der wird sich noch einscheißen."

Können Beauty-Mann Chris und seine Pink-liebende Nerdin Alexandra ihre Drohung wahrmachen? Wie werden sie sich als Team schlagen? Und kommt es zur Eskalation mit den anderen Pärchen?

"Beauty & The Nerd"