Die Entscheidung ist gefallen: Das Sieger-Team von "Beauty & The Nerd" 2024 steht fest. Wer hat sich im Finale das Preisgeld von 50.000 Euro gesichert und was wollen die Gewinner:innen damit anstellen?

Kopf-an-Kopf-Rennen in der letzten "Beauty & The Nerd"-Challenge

Unzählige Challenges und Zerreißproben gab es für die Beautys und ihre Nerds. Jetzt entscheidet sich, wer das satte Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro absahnt und welches Team im Finale leer ausgeht.

In der entscheidenden letzten Challenge müssen sich die Teams vier Aufgaben stellen. Das Ziel: So viele Nerd-Coins sammeln wie möglich. Eine Herausforderung für beide Teams.

Kim glaubt nach der Rückkehr in die Villa fest daran, dass es für den Sieg ihres Teams nicht gereicht hat. Sie ist überzeugt, dass Salvatore und seine Teampartnerin Joelle am Ende das Rennen machen.

Wir haben richtig hardcore verkackt. Also wir haben gar keine Chance zu gewinnen. Kim zu Salvo nach der letzten Challenge

Die Sieger:innen von "Beauty & The Nerd" 2024

Die glücklichen Gewinner:innen: Kim Virginia und Collin holen den Sieg und das Preisgeld in Staffel 5. © ProSieben

Am Ende bewahrheiten sich Kims' Ängste nicht. Beim Auszählen der Coins aus der finalen Challenge hat ein Team klar die Nase vorn.

Mit drei Punkten (19:16) Vorsprung holen sich Kim und Collin den Sieg. Sie sind die Gewinner:innen der diesjährigen Staffel "Beauty & The Nerd". Die Euphorie für das Duo ist riesig und gefeiert wird mit einer riesigen Gruppen-Umarmung.

Du hast deine erste Show gewonnen! Collin zu Kim nach dem Sieg

Das haben Kim und Collin mit dem Preisgeld vor

Die Pläne für den Anteil ihres Preisgelds von 25.000 Euro sind groß. Für Collin ist klar: Er wollte die letzte Challenge gewinnen, um seiner Oma endlich ein neues Auto kaufen zu können.

Kim will den Nerds, die ihr viel gegeben haben und sie durch die Show getragen haben, etwas zurückgeben: "Ich möchte die Kohle so ein bisschen an die Nerds verteilen."

[Vom Preisgeld] kann man glaube ich mehr weitergeben, als jetzt eine neue Tasche für mich zu kaufen. Kim nach ihrem Sieg

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

