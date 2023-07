Reality-TV-Sternchen Walentina packt aus: "Ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe"

Zoff zwischen den Beautys Natascha und Walentina: Jetzt redet Natascha Klartext!

In der "Beauty & The Nerd"-Villa kommt es bereits in Folge 1 zu mächtigen Streitereien. Influencerin Natascha und Reality-TV-Sternchen Walentina schenken sich dabei gegenseitig nichts. Nun packt Natascha aus: Im Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" äußert sie sich zu dem Beef und den Erfahrungen bei "Beauty & The Nerd" 2023.