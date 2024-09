"Blitzlichtgewitter" hat im Podcast Salvatore begrüßt. Dieser plaudert aus dem Nähkästchen. Er verrät Details zum Streit mit Kim Virginia und wie es ihm mit seiner Nerdin Joelle ergangen ist.

Das Wichtigste in Kürze Bei "Beauty & The Nerd“ gerät Salvatore immer wieder mit Beauty Kim Virginia aneinander. Salvatore erzählt im Reality-TV-Podcast „Blitzlichtgewitter“ seine Version.

Auch Cosplayerin Joelle bekommt ihr Fett weg, denn laut Salvatore war sie angeblich nicht ehrgeizig genug.

Verpasse auf keinen Fall "Beauty & The Nerd". Erfahre hier alles über die Sendezeiten und Wiederholungen. Außerdem haben wir alle wichtigen Infos zur neuen Staffel auf einen Blick zusammengefasst.

"Beauty & The Nerd" 2024: In Folge 3 fliegen die Fetzen zwischen Kim und Salvo

Mal mögen sie sich, mal hassen sie sich, Salvatore und Kim Virginia werden mit Sicherheit keine besten Freunde mehr. In Folge 3 erzählt Salvatore von "seinem Typ Frau". Der Beauty gefällt seine Ansicht gar nicht. Am Ende bezeichnet sie Salvo als "Macho-Chauvi".

Salvatore und Kim Virginia werden keine besten Freunde

Zu Gast im Podcast "Blitzlichtgewitter" lässt die männliche Beauty kein gutes Haar an Kim. "Ich kannte sie nicht, aber sie kannte mich", stellt er klar. Er wirft Kim vor, ihn für Sendezeit genutzt zu haben. Auf die Frage, was ihre Absichten seien, antwortet er: "Was diese Frau im Kopf hat, dass kann dir keiner erklären". Er wolle sich mit ihr auch gar nicht anlegen, er wolle sich aber jedoch nur auf das Projekt und seine Nerdin Joelle fokussieren.

Im Clip: Tränen nach der Team-Challenge -Joelle leidet unter Salvos Verhalten

War Salvo zu hart zu Joelle?

Auch mit seiner Nerdin Joelle lief es nicht ganz rund für den Schönling. Bei der Karaoke-Challenge konnte der ehrgeizige Salvo nicht abliefern. Der vermeintliche Grund für ihn ist klar: Seine Nerdin. In der Karaoke-Challenge schrie er sie sogar an. Die heldenhaften Nerds sind ihr daraufhin zur Hilfe geeilt, um mit Salvatore ein ernstes Wörtchen zu sprechen.

Salvo fiele es schwer, mit der Sensibilität der Cosplayerin klarzukommen. In der 3. Folge gesteht er, dass es ihn mitnehme, wenn sie weint. "Ich habe noch nie Erfahrung mit einer Nerdin gehabt, ich habe noch nie so einen Menschen vor mir gehabt in meinem Leben", kommentiert er die Situation in dem Podcast.

