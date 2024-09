Es ist das Highlight in jeder Staffel von "Beauty & The Nerd": das große Umstyling der Nerds. Auch in Staffel 5 sind die Verwandlungen unglaublich. Mehr zu den Ergebnissen erfährst du hier.

Wie haben sich die Nerds optisch gewandelt?

Neue Looks für die Nerds in Staffel 5

Das Makeover gleicht einer Zauberveranstaltung. Unter der Leitung von Mode-Designer Thomas Rath werden die ersten Nerds in Folge 4 in strahlende Beautys verwandelt. Jeder Handgriff, jedes neue Kleidungsstück und jede neue Frisur werden sorgfältig ausgewählt, um das Beste herauszuholen.

Das sind die ersten Nerds, die einen neuen Look bekommen:

Vorher-nachher-Vergleich: Alle Nerd-Umstylings in der Bildergalerie

1 / 4 © Seven.One / Benjamin Kis Kilian stellt sich in einem figurbetonten "Deadpool"-Outfit vor, obwohl enge Kleidung eigentlich nicht sein Stil ist. Designer Thomas Rath erfährt im Gespräch, dass Kilian lieber "ein bisschen lockerer gestylt rumlaufen" würde. © ProSieben / Joyn Gesagt, getan! Ohrringe, Ringe und Bandanas: Der Film-Nerd erhält einen coolen, edgy Look à la Johnny Depp und laut Rath "mehr Selbstbewusstsein" on top. © Seven.One/Benjamin Kis Sam, der mit seinem versteckten Humor bereits eine "Super-Reise" bei "Beauty & The Nerd" gemacht hat, soll nun den letzten Feinschliff durch ein großes Makeover erhalten. © ProSieben / Joyn Zu Recht gleicht dieser Look einer Mischung aus Eleganz und Klassik, da Sam "mit seiner Physiognomie und seinem Gesicht genau der richtige Typ für einen casual, classy Look ist", so Designer Thomas Rath.

Eine komplette Style-Runderneuerung durch Thomas Rath

Unter der kreativen Leitung des renommierten Fashion-Designers Thomas Rath, für den das Makeover stets eine "große Herzensangelegenheit" ist, werden schüchterne Nerds im großen Umstyling im Handumdrehen zu stylischen Beautys.

Für die Nerds ist das der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, denn sie durchlaufen unter Rath eine komplette Style-Runderneuerung. Der erfahrene Fashion-Experte weiß genau, dass ein guter Look schließlich auch zu mehr Selbstbewusstsein führen kann. "Das kitzel ich so ein bisschen aus denen raus", erklärt Rath.

Sam: Casual und classy

Sams Umstyling im Vorher-Nachher-Vergleich. © Seven.One/Benjamin Kis / ProSieben

Sam bekommt den letzten Schliff für seinen Stil. Mit seinem subtilen Humor habe der begeisterte Marine-Fan bereits eine "Super-Reise" bei "Beauty & The Nerd" hinter sich, so Thomas Rath.

Wenn es um seinen Stil geht, verkörpert Sam eine Mischung aus Eleganz und Klassik. "Das gilt auch für sein Gesicht und seine Physiognomie", erklärt der Designer. Für ihn ist klar: "Sam ist genau der richtige Typ für diesen lässigen, eleganten Look."

Sams Umstyling: Der Nerd im Vorher-nachher-Vergleich

Kilian: Von "Deadpool" zu Johnny Depp

Sams Umstyling im Vorher-Nachher-Vergleich. © Seven.One/Benjamin Kis / ProSieben

In seinem figurbetonten "Deadpool"-Kostüm hinterlässt Kilian auch bei Thomas Rath einen bleibenden Eindruck. Doch im persönlichen Gespräch mit dem Film-Nerd stellt sich heraus, dass enge Kleidung eigentlich nicht sein Stil ist.

"Kilian möchte lieber etwas lässiger gekleidet sein", erklärt Thomas Rath. Ohrringe, Ringe, Bandanas. So setzt der Designer bei ihm einen coolen, edgy Look im Stil von Johnny Depp um. Zusätzlich hebt der Designer Kilians "unglaublich schöne Augen" stärker hervor und zähmt seine Haare.

Kilians Umstyling: Der Nerd im Vorher-nachher-Vergleich

Vorab auf Joyn: Weiteres Umstyling in Folge 5

Damit nicht genug: In Folge 5 von "Beauty & The Nerd" 2024 bekommen auch Bastel-Fee Joelle und IT-Crack Collin einen neuen Look. Welche heftigen Verwandlungen die Nerds vollzogen haben und wie die Beautys auf die neuen Looks reagieren, kannst du jetzt schon vorab auf Joyn streamen!

Übrigens: Die krassesten Makeovers der vergangenen Staffeln findest du hier im Überblick.

Welche optischen Transformationen die anderen Makeover-Kandidat:innen vollziehen, siehst du nächsten Donnerstag, 12. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.