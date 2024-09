Neuer Einzug bedeutet neue Konkurrenz für die Kandidatinnen und Kandidaten der aktuellen Staffel von "Beauty & The Nerd". Beauty-Mann Salvatore Vassallo und Bastel-Nerdin Joelle starten siegessicher und kämpferisch in die neue Staffel. Doch schon in Folge 3 kommt es zu ersten Spannungen untereinander - und zu Tränen!

+++ Update, 29. August 2024 +++

Salvatore einfach nur genervt von Joelle: Sie hat "keine Ahnung von Nichts"

Neue Woche, erste Herausforderungen für die Neuen: Und die sorgen bei Salvatore und Joelle bereits für dicke Luft.

In der ersten Challenge in Folge 3 gilt es für Beautys, Songs zu performen. Die Nerds hören davon nichts, müssen aber trotzdem versuchen, die Songtexte zu erkennen. Als wäre das nicht schon schwierig genug, bekommen die Beautys durch eine Dachluke in ihrer Kabine eimerweise Bewegungsansporn in Form von Insekten, Getier, Schleim und Glitzer.

Für die Neuen läuft das Spiel gar nicht gut: Am Ende kann Joelle keine der Songs richtig benennen - sehr zum Ärgernis ihres Beauty-Partners Salvatore. Völlig genervt bezeichnet er seine Nerdin nach der Challenge als "Irgendjemand, der keine Ahnung von Nichts hat". Nicht gerade charmant!

Rechtschreib-Challenge für Salvatore

Aber es kommt noch doller! In der nächsten Team-Challenge müssen sich die Spiel-Paare nicht nur gegenseitig Köstlichkeiten von Anzügen beißen, sondern sie auch erkennen, benennen und abspeichern können. Am Ende gilt es zudem, die verzehrten Lebensmittel nach allen Regeln der Schreibkunst zu notieren.

Gar nicht so einfach, wie Salvatore schnell merkt. Wie der 30-Jährige im Interview offenbart, sei seine Rechtschreibung "absolut nicht die beste". Und das kommt bei der Challenge deutlich zum Vorschein: Einiges an Obst und Gemüse hat er falsch notiert.

Tränen nach Team-Challenge: Joelle leidet unter Salvatores Verhalten

Den Fehler sucht der Beauty-Mann allerdings erneut bei seiner Nerd-Partnerin. Salvatore wirft Joelle vor, ihn beim Spiel nicht genug unterstützt zu haben.

Als Hilfe bist du supergut, aber als Ergänzung für meine Schwächen passt das nicht. Salvatore zu Joelle

Dann eskaliert die Situation. Salvatores negatives Verhalten bei der Team-Challenge macht Joelle derart zu schaffen, dass sie kurz darauf in der Villa sogar in Tränen ausbricht.

Aussprache mit Salvatore

Zum Glück steht der Manga-Liebhaberin vor allem Nerd-Mitstreiter Kilian zur Seite und hilft ihr bei der Aussprache mit ihrem Beauty-Partner.

Die sensible Nerdin ist enttäuscht darüber, wie Salvatore nach dem Spiel reagiert hat. Seine Rechtfertigung: "Ich komm vom Kontaktsport. Ich steh da allein im Ring. Entweder du gehst da raus als Gewinner oder Verlierer. Da wird Gas gegeben. Da wird der Gegner platt gemacht!

Trotzdem will der Beauty-Mann nicht, dass seine Nerd-Partnerin durch ihn verletzt und traurig ist.

Ich will dich nicht weinen sehen. Das tut mir weh, wenn ich dich weinen seh'. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Das wünsch' ich mir einfach nicht für uns. Salvatore zu Joelle

Wird sich die Dynamik zwischen Salvatore und Joelle zum Guten verändern? Das siehst du bei "Beauty & The Nerd" 2024: jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 26. August 2024 +++

"Gas geben": Salvatore mit Kampfansage an die Konkurrenz

Zwei Neuankömmlinge mischen die Nerds und Beautys auf: Mit Salvatore und Joelle ziehen in Folge 2 ein Beauty-Mann und eine Nerdin in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein. Mit Italiener Salvatore kommt auch Feuer in die Villa.

Ich bin maximaler Checker, wenn 'ne Frau da ist, die noch das Feuer dazu gibt, dann dreh ich komplett durch. Salvatore

Aber mit seiner Nerdin will der Beauty-Mann mit Kampfansage den Sieg nach Hause holen. In einer Ansprache in der Villa zeigt er, dass mit seinem Team ernstzunehmende Konkurrenz eingezogen ist: "Was ihr schon bis jetzt erlebt habt, war nur das Vorspiel. Mit mir zieht der Sieg mit in die Villa - natürlich auch mit Joelle, meiner Nerdin."

Im Clip: Joelle stellt sich vor! "Ich liebe Anime und Cosplay"

Mit einem High-Five vor den großen Challenges zeigt das neue Staffel-Duo seinen Kampfgeist:

Wir werden auf jeden Fall Gas geben! Salvatore

Salvatore über seinen Einzug in Folge 2: "War völlig überfordert"

Doch wie fühlt er sich so als Nachzügler? "Extrem aufgeregt! Alle kamen zu mir und haben mich sozusagen beschnuppert. Ich war völlig überfordert damit, da ich so eine Situation [als Nachzügler] in meiner ganzen TV-Karriere noch nicht hatte", erklärt Salvatore im Interview mit "Promiflash".

Kurz nach seinem Einzug habe sich der Reality-Darsteller alles "in Ruhe angeschaut" und angefangen, "jeden einzelnen Kandidaten zu analysieren". Doch der 30-Jährige habe schnell gemerkt, dass er für einige seiner Beauty-Mitstreiterinnen kein Fremder gewesen sei.

Ich habe die Blicke auf jeden Fall mitbekommen! Salvatore

Der Unternehmer fügt hinzu: "Ich denke, jede der Beautys hatte nur eine einzige Frage im Kopf: 'Mache ich mir den Salvatore hier in der Villa zum Freund oder Feind?'"

Mit einer Beauty gerät der Nachzügler allerdings sofort aneinander: Als sich Kim Virginia ihm als "badest b*tch" vorstellt, ist für Salvatore klar: Sie ist "fake" und "aufdringlich".

+++ Ursprüngliche News +++

Vertauschte Rollen: Male-Beauty trifft auf Nerdin

Sieben Beauty-Queens, sieben männliche Nerds - und zwei tanzen aus der Reihe. Denn mit Salvatore Vassallo und Joelle befinden sich ein Beauty-Mann und eine Nerdin im diesjährigen Cast von "Beauty & The Nerd". Ab Folge 2 werden sie als Duo die kniffligen Challenges unter der Sonne Thailands bestreiten.

Schon in der vergangenen Staffel sorgte die gleiche Paar-Konstellation für frischen Wind in der Show. Wir erinnern uns: Letztes Jahr bildeten Alexandra als einzige weibliche Nerdin und Chris Broy, dem einzigen Beauty-Mann in der Staffel, ein ungleiches Team.

"Beauty & The Nerd" 2024: Das sind Salvatore Vassallo und Joelle

Aber: Wer sind die beiden, die in dieser Staffel die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui aufmischen werden? Als weibliche Nerdin stößt Joelle aus Göttingen zu den Kandidat:innen. Die 21-Jährige arbeitet als Verkäuferin und hegt eine große Leidenschaft fürs Basteln.

Wird sie Male-Beauty Salvatore aus Mülheim an der Ruhr damit anstecken können? Wer weiß, schließlich will sich der 30-jährige Reality-Darsteller ganz auf seine Nerd-Partnerin einlassen - und herausfinden, was er von ihr lernen kann.

Noch wissen Bastel-Nerdin und Beauty-Mann nichts voneinander. Ob die beiden harmonieren? Schaffen sie es, am Ende sogar das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzustauben - und wie werden die anderen Kandidat:innen auf die Salvatore und Joelle reagieren?

Hier geht's zu Salvatores und Joelles Steckbriefen Salvatore Joelle

