"Beauty & The Nerd" 2023: Selina und David müssen als erstes Team die Villa verlassen

Beauty Selina und Godzilla-Nerd David hatten einen schwierigen Start bei "Beauty & The Nerd" 2023. Nach einer missglückten Team-Challenge müssen sie sich dem Exit-Quiz stellen. Doch Selina überrascht mit einer schockierenden Ankündigung.

Selina und David schmieren in der Team-Challenge ab

Die selbst ernannte Barbie-Beauty Selina und ihr Godzilla-Nerd David hatten bei der Wahl ihres Teampartners nur wenig Mitspracherecht. Und auch nach der Matching-Zeremonie wird das ungleiche Paar nicht so wirklich warm miteinander.

In der ersten Team-Challenge "Abgeschmiert" müssen die Nerds so viel Sonnencreme wie möglich am eigenen Körper zu ihrer Beauty transportieren. Trotz vollem Körpereinsatz schneiden Selina und David zusammen mit Natascha und Dominik am schlechtesten ab. Und auch charakterlich scheinen die beiden alles andere als ein Dreamteam zu bilden.

"Ich habe das Gefühl, er fühlt sich nicht wohl in meiner Nähe", sorgt sich Selina nach der Challenge. Auch der stille David scheint zu spüren, dass die Team-Chemie einfach nicht stimmt. Doch zu einem klärenden Gespräch kommt es nicht.

Im Clip: Selina und David verlassen freiwillig die Villa

"Findest du, wir sind ein gutes Team?", fragt Selina den Monsterfilm-Fan, nachdem sie für das Exit-Quiz nominiert wurden. Mit gepackten Koffern müssen sie sich jetzt eigentlich ihren Gegner:innen Natascha und Dominik stellen. Doch die Beauty bezweifelt, dass sie als Team noch weiter zusammenwachsen können. "Ich glaube einfach, dass wir extremes Pech miteinander haben", schüttet Selina ihr Herz aus.

Während Natascha und Fantasy-Nerd Dominik bereits ihre Plätze eingenommen haben, sprengen Selina und Dominik die bedrückende Stimmung mit einer unerwarteten Ankündigung: "Wir treten zurück."

"Ich werde das für dich hier rocken, Kumpel!"

Tränenreicher Abschied für Selina und David. Die übrigen Beautys und Nerds sind geschockt. "Wir wären nicht weiter als Team zusammengewachsen", ist sich Selina sicher.

Ich gönne es den beiden so viel mehr als uns. Godzilla-Nerd David

Besonders Dominik ist gerührt und geschockt zugleich, dass sein engster Vertrauter David die Villa verlässt: "Ich werde das für dich hier rocken, Kumpel!", verspricht der Fantasy-Nerd seinem Freund zum Abschied.

Damit scheiden Selina und David als erstes Team bei "Beauty & The Nerd" 2023 aus.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.