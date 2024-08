"Sexy, sexier, Shelly!" So selbstbewusst präsentiert sich die blonde Schönheit in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd". Gemeinsam mit Schiffs-Nerd Sam begibt sich die Beauty auf eine nerdig-schöne Reise. Doch wie tickt die Kandidatin wirklich?

Das Wichtigste in Kürze Shelly ist eine der Beautys in der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel. Was sich die 25-Jährige von ihrer Teilnahme erhofft und welche Pläne sie für die Zukunft hat, liest du hier.

Noch mehr über die Rostockerin erfährst du auf ihrer Porträt-Seite. Zu den übrigen Kandidat:innen geht's dort lang.

Übrigens: Seit 15. August läuft die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd". Alle Infos dazu haben wir für dich zusammengefasst.

Shelly mischt als Beauty in Staffel 5 mit

Selbstbewusste Schönheiten treffen auf schüchterne Einzelgänger:innen - das sind die Zutaten für die Erfolgs-Show "Beauty & The Nerd", die am Donnerstag, 15. August 2024, auf ProSieben und auf Joyn in die fünfte Runde gegangen ist. Unter den Beautys ist diesmal eine wahre Schönheits-Expertin: die 25-jährige Shelly aus Rostock.

Dort betreibt die Friseurmeisterin einen eigenen Beauty-Salon und ist bei allem rund um das Thema "Beauty" am Start - ob Fingernägel, Wimpern oder Extensions.

Im Clip: Die Beautys beziehen ihre Traumvilla auf Ko Samui

Kann Shelly aus ihrem Nerd "einen richtigen Dreamboy" machen?

Ihre geballte Beauty-Expertise bringt sie nun mit in die neue Staffel von "Beauty & The Nerd". Davon soll allerdings in erster Linie ihr Nerd-Partner profitieren. Wie Shelly gegenüber "Nordkurier" verriet, wolle sie aus ihm "einen richtigen Dreamboy" zaubern.

Ich bin Barbie und ich suche meinen Ken. Und vielleicht kann ich ja aus meinem Nerdie auch einen Ken machen. Shelly

Ob ihr das bei Marine-Fan Sam gelingen wird? Denn mit ihm kämpft die Beauty als Spiel-Paar um das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Dafür ist allerdings echter Teamgeist gefragt. Laut Shelly müsse "man einfach in eine komplett andere Welt" eintauchen. "Man lernt andere Seiten vom Leben kennen, andere Denkweisen und einfach ganz andere Menschen, die man sonst gar nicht wahrnimmt." Das sei für die 25-Jährige das Besondere an "Beauty & The Nerd".

Shelly über ihre Zeit bei "Beauty & The Nerd" 2024

Noch ist nicht bekannt, wie weit die Reise für Beauty Shelly und Nerd-Partner Sam geht. Dennoch gab die selbsternannte "Barbie" dem "Nordkurier" einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel.

"Die Zeit bei 'Beauty & The Nerd' war sehr emotional für mich. Ich bin eh eine kleine Heulsuse, aber in der Villa bin ich so oft an meine Grenzen gekommen", plauderte die blonde Schönheit aus. Außerdem sei Nerd-Partner Sam "das komplette Gegenteil" von ihr gewesen, wodurch es öfter gekracht habe.

Die Zeit war wirklich sehr intensiv und alle Gefühlslagen waren dabei, aber dennoch sehr, sehr schön! Shelly

Wie Shelly außerdem verriet, habe sie nach wie vor Kontakt zu Sam - wenn auch nur sporadisch. "Wir schreiben ab und an mal miteinander."

Das sind Shellys Pläne für die Zukunft

Nach "Beauty & The Nerd" will Shelly weiter Karriere machen, "sei es im privaten und auch im öffentlichen Leben". Ihr größter Wunsch sei allerdings "eine richtige Bilderbuch-Familie", so die 25-Jährige. "Ich möchte weiterhin viel reisen, meinen Traummann finden - wer weiß, vielleicht hab' ich ihn ja schon gefunden -, Babys bekommen und das Typische halt."

Dennoch schließt Shelly nicht aus, auch an weiteren Shows teilzunehmen. "Wenn sich Formate ergeben, wo ich mit Herz dabei bin, dann würde ich auch weiter ins Fernsehen wollen." An welche Show(s) sie dabei konkret denkt? "Mein absoluter Favorit wäre 'Good Luck Guys'. Da würde ich sofort Ja sagen!"

Vielleicht klappt das ja in Staffel 3! Denn "Good Luck Guys" geht am 22. August 2024 exklusiv auf Joyn in die 2. Staffel - und diese Kandidat:innen stürzen sich ins Survival-Abenteuer.

Bis dahin kannst du dir die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" anschauen: jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.