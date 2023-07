"Beauty & The Nerd" 2023: Teste dein Wissen! Alle Exit-Quiz-Fragen zum Mitraten 

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" ist 2023 in die nächste Runde gegangen. Infos zum Start, zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du in einer gesonderten Übersicht.

Alle Infos zu Staffel 4 und der Show kannst du hier gesammelt nachlesen.

Im Exit-Quiz müssen sich zwei nominierte "Beauty & The Nerd"-Paare gegeneinander behaupten. Auf dieser Seite kannst du dein "Beauty & The Nerd"-Wissen unter Beweis stellen.

Anzeige

Der Name ist Programm: Das Exit-Quiz bei "Beauty & The Nerd" entscheidet über den Verbleib der Kandidat:innen in der Villa. In den Quizrunden müssen die Beautys und Nerds mit Wissen aus den Interessensgebieten des Partners oder der Partnerin punkten. Jetzt bist du gefragt: Kannst du alle Fragen richtig beantworten?

So funktioniert das Exit-Quiz

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" müssen erneut zwei nominierte Spielpaare im Exit-Quiz gegeneinander antreten. Je drei Fragen müssen die Beautys und Nerds aus den Welten ihrer Teampartner:innen beantworten. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage, wer die Sieger:innen im Exit-Quiz sind. Das Team, das gewinnt, darf weiter in der Villa um den Sieg kämpfen. Die Verlierer:innen müssen die Heimreise antreten.

Anzeige

Anzeige

Kein Exit-Quiz in Folge 1: Das ist der Grund

In Folge 1 von "Beaty & The Nerd" 2023 überraschen Selina und David mit einer schockierenden Ankündigung: Die selbst ernannte Barbie-Beauty und der Godzilla-Nerd verlassen freiwillig die Show. Die Folge: Natascha und Dominik müssen sich nicht mehr den Fragen im Exit-Quiz stellen - und sind eine Runde weiter.

Anzeige

Folge 2: Diese Kandidat:innen müssen ins Exit-Quiz

"Alle antreten zur Exit-Nominierung!" Die beiden Teams, die am besten bei den Team-Challenges waren, müssen jeweils ein Paar nomieren, das im Exit-Quiz antritt. In Folge 2 dürfen Beverly und Florian sowie Brenda und Mike entscheiden: Die beiden Teams schicken Walentina und Marco sowie Jules und Stefan ins Exit-Quiz.

Walentina ist sich sicher: "Wir werden wiederkommen, weil wir alles übereinander wissen. Ich weiß mehr über ihn als ich Typen date. Ich träum schon nachts von diesem Anime- und Manga-Zeug!" Ob sie damit recht behält?

Teste dich! Alle Fragen aus Folge 2 im Quiz

Jetzt bist du gefragt: Wie viele Fragen aus dem Exit-Quiz in Folge 2 kannst du beantworten? Stell dein Beauty- und Nerd-Wissen im Quiz auf die Probe!

Am Ende mussten sich Jules und Stefan ihren beiden Kontrahent:innen Walentina und Marco geschlagen geben. "Das schmerzt halt schon, zu verlieren", erklärt Tier-Nerd Stefan nach dem Exit-Quiz in Folge 2. Auch Jules zeigt sich enttäuscht über das Ergebnis: "Ich wäre gerne noch länger dringeblieben."

Anzeige

Anzeige

Die neue Staffel "Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.