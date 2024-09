Nach der Transformation der Nerds sind jetzt auch ihre Team-Partner:innen dran. Mit Pickeln, Damenbart und einem kahlen Kopf ist auch für die Beautys eine krasse Veränderung ihrer Looks angesagt.

Anzeige

Das große Schock-Umstyling der Beautys ➤ Jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze In Folge 6 von "Beauty & The Nerd" geht es der Schönheit der Beautys in der Villa an den Kragen und es heißt: Bye-bye Haarpracht, makellose Haut und schöne Zähne.

Welche Beautys und Nerds sind in Staffel 5 dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's dort lang.

Nichts verpassen: Alle Sendezeiten und Wiederholungen von "Beauty & The Nerd" 2024 findest du hier. Die wichtigsten Infos zur neuen Staffel haben wir für dich zusammengefasst.

Die Gewinner stehen fest! SIE haben "Beauty & The Nerd" 2024 gewonnen - und wissen auch schon, was sie mit den 50.000 Euro anfangen wollen.

Anzeige

Anzeige

Pickel, Achselhaare und Glatze: Die Beautys stellen sich dem Umstyling

Kaum wiederzuerkennen: Babu nach ihrem Shock-Umstyling. © ProSieben

Kurz vor dem Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 konzentrieren sich die Teams auf den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch vorher müssen auch die Beautys in der Villa eine Transformation durchlaufen.

Nachdem die Nerds gezeigt haben, was mit Schere und Farben möglich ist, sind nun ihre Teampartner:innen dran. Das heißt, es geht dem heiligsten der Beautys an den Kragen: ihrem Aussehen.

Ach du Scheiße, das sind schon zwei Sachen, die mir sehr sehr wehtun. Salvatore , zu seinem Umstyling

Anzeige

Anzeige

Shelly zittert buchstäblich vor ihrer Umsytling-Challenge

Shelly im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben

Für Friseurmeisterin Shelly sind Haare ein Kernbestandteil ihres Aussehens und ihr Heiligtum. Genau diese blonde Mähne muss im Umstyling jetzt für eine Glatze weichen. "Du legst viel Wert auf deine Haare. Heute bekommst du eine Glatze", heißt es in der Ankündigung des Umstylings.

Wie kann man einer Friseurin ihre Haare nehmen? Shelly

Die Villa reagiert mit absolutem Schock auf den neuen Look der 25-Jährigen. "Geisteskrank" ist Babus' erste Reaktion auf den neuen Look der Friseurin. Shelly selbst, erkennt sich im Spiegel fast nicht: "Ich find das so krass, was Haare, Make-up und sowas ausmacht. Ich bin richtig geschockt!"

Trotzdem zieht die Rostockerin ein positives Fazit ihres Umstylings: "Man merkt eigentlich, wie dankbar man sein kann, gesund zu sein und wie dankbar man sein kann, so zu sein, wie man einfach ist. Das ist eine sehr krasse Lernaufgabe für mich hier gewesen."

Bye-bye strahlendes Lächeln: Salvatores' "Visitenkarte" bekommt einen neuen Look

Die perfekten weißen Zähne von Salvatore weichen einem Gebiss mit völlig neuem Farbschema. © ProSieben

Auch für Beauty-Mann Salvatore gibt es eine radikale Anpassung seines Äußeren. Für ihn ist sein weißes Lächeln seine "Visitenkarte" für ein gepflegtes Äußeres. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Die weißen Beißer müssen einem schwarzen Gebiss weichen.

Das neue Aussehen beeinflusst nicht nur die eigene Wahrnehmung der Beautys, sondern auch, wie die anderen Kandidat:innen mit ihnen umgehen, wie Salvatore feststellt. Der 30-Jährige spürt, dass sein Umstyling den Umgang der anderen mit ihm verändert hat: "Ich fühle mich sehr komisch. Weil man merkt: Egal, wer mich anguckt, guckt mich auf eine ganz andere Art und Weise wie vorher an."

Anzeige

Anzeige

Klare Worte: Für Kim ändert ihr Äußeres nicht an ihrem Wert als Mensch

Kim Virginia im Vorher-nachher-Vergleich. © ProSieben

Auch Kim wird klar, dass man jetzt mit seinen "inneren Werten glänzen muss". Doch sie ist sich sicher: Auch wenn ihr Aussehen nicht mehr dem idealen Schönheitsbild entspräche, würden ihre Follower:innen weiter hinter ihr stehen.

Leute feiern sehr krass Realität. Die Leute geben mir eher Hass, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Würde ich so kommen und mehr 'flaws' zeigen von mir, körperlich wie charakterlich, haben die Menschen auf einmal mehr Verständnis für mich. Kim über ihren neuen Look nach dem Umstyling

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

Anzeige

Alle News aus dem "Beauty & The Nerd"-Finale

Wie schnell die Zeit vergeht - "Beauty & The Nerd" 2024 ist schon wieder vorbei. Aber wer hat gewonnen? Und was ist in Folge 6 passiert? Hier haben wir die wichtigsten News:

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.