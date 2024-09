Ein emotionales Ausscheiden in Folge 4 von "Beauty & The Nerd": Nach einem spannenden Wettbewerb und taktischen Entscheidungen müssen Linda und Pierre ihre Koffer packen.

Das Wichtigste in Kürze Die fünfte Staffel von "Beauty & The Nerd" läuft seit 15. August auf ProSieben und auf Joyn.

Acht ungleiche Teams finden zusammen und müssen gemeinsam auf Ko Samui Challenges bestehen.

Auch in Folge 4 muss ein Team die Villa verlassen. Wen es diesmal trifft, erfährst du hier.

Wer ist noch dabei? Zu den Kandidatinnen und Kandidaten geht's dort lang.

"Beauty & The Nerd" - Folge 4: Schmerzgrenzen und Teamgeist in der ersten Challenge

Die vierte Folge von "Beauty & The Nerd" bringt die Teilnehmer:innen an ihre Grenzen. In der Multi-Challenge "Mein Team kann" müssen die Beautys und Nerds ihre Schmerzfreiheit und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Von Haar-Opfern bis hin zu gegrillten Skorpionen - die Aufgaben sind nichts für schwache Nerven. Das Team, das die meisten Punkte nach sechs Spielen sammelt, gewinnt die Challenge. Sollte es zu einem Gleichstand kommen, entscheidet eine Schätzfrage. Joelle und Salvatore zeigen sich als starkes Team und gewinnen die erste Challenge mit Bravour.

Joelle und Salvatore auch im zweiten Spiel auf Platz 1

Doch das ist nicht alles: Auch in der zweiten Strand-Challenge, in der es darum geht, sich drei Tennisbälle zwischen die Gesichter zu klemmen und durch einen Parcours zu balancieren, sind Joelle und Salvatore nicht zu schlagen. Mit einer beeindruckenden Zeit von zwei Minuten und 52 Sekunden setzen sie sich an die Spitze.

Die Entscheidung: Ein taktischer Schachzug

Als Gewinner beider Challenges stehen Joelle und Salvatore vor einer schweren Entscheidung. Sie müssen wählen, welches Team als Letztplatzierte der Challenges die Villa verlassen muss: Shelly & Sam oder Linda & Pierre. Sie ziehen sich ins Schlafzimmer zurück, um eine Entscheidung zu treffen.

Salvatore ist am Boden zerstört:

In mir ist ein riesiger Tornado, der in mir wühlt. Salvatore

Er kämpft mit seinen Emotionen: "Ich mag Linda wirklich sehr. Ich mag sie beide. Ich will Kim weghaben. Warum steht die nicht auf der Liste? Das ärgert mich so sehr. Aber wir müssen jetzt an uns denken." Joelle, seine Teamkollegin, versucht, die Situation nüchtern zu betrachten: "Wir müssen Linda und Pierre nehmen. Das ist echt traurig, aber es ist leider so. Das ist taktisch die bessere Wahl."

Salvatore hadert mit seinem Gewissen und es fließen Tränen: "Das ist keine tolle Entscheidung, die ich hier treffen muss. Aber die sind einfach viel besser wie wir. Das wissen wir beide. Es ist so traurig. Pierre hat hier alles gegeben, Linda auch. Aber ich bin nicht alleine hier. Entweder hauen wir sie jetzt raus, oder sie hauen uns raus."

Ein emotionaler Abschied

Die Entscheidung ist gefallen. Salvatore kämpft mit den Tränen, als er die Gruppe informiert: "Wisst ihr, ich bin hier nicht allein hingekommen. Ich muss an uns denken, an unser Team. Pierre, ich würde dir das so gönnen. Du bist ein guter Typ, aber ...". Bevor er seine Worte zu Ende bringen kann, unterbricht ihn Pierre mit einem verständnisvollen "Alles gut, komm her. Ich nehme es dir nicht böse."

Nach diesem emotionalen Abschied ist klar: Pierre und Linda müssen nach Hause fahren.

Somit darf Pierre leider nicht ins anschließende Umstyling.

Wie es für die anderen Kandidat:innen bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

