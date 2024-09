In der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" 2024 fließen Tränen, als die Kandidat:innen überraschende Videobotschaften von ihren Liebsten erhalten.

Anzeige

Grüße von zu Hause bei "Beauty & The Nerd" ➤ Jetzt die 5. Folge kostenlos streamen!

Anzeige

Anzeige

Große Emotionen vor dem Finale: Videobotschaften für die Kandidat:innen

Das Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 steht kurz bevor, und der Druck auf die Kandidat:innen wächst. Die Aussicht auf den Sieg und die 50.000 Euro rückt immer näher, doch in der 5. Folge sorgt eine emotionale Überraschung für einen Moment des Innehaltens: Die Beautys und Nerds erhalten Videogrüße von ihren Liebsten - ein Moment, der alle tief berührt.

Anzeige

Anzeige

Collins Botschaft von Mama

Den Anfang macht Collin, der eine Videobotschaft von seiner Mutter erhält. "Liebe Grüße von allen. Die ganze Familie ist stolz auf dich", sagt sie mit einem Lächeln. Sie glaubt fest an ihren Sohn und versichert ihm, dass sie die Daumen für ihn drückt. "Wir freuen uns, wenn du wieder da bist und wir zusammen ein Bierchen trinken können", fügt sie hinzu. Die herzliche Botschaft bringt Collin zum Lächeln und gibt ihm neue Motivation für die letzten Meter des Abenteuers.

Anzeige

Anzeige

Joelle bricht in Tränen aus

Auch Joelle kann ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie die Videobotschaft von ihrer Mutter, ihrer besten Freundin und ihrer Schwester sieht. Selbst Familienhund Jack ist mit dabei. "Wir vermissen dich, komm schnell wieder nach Hause", lautet der emotionale Appell. Joelle gesteht: "Das gibt mir sehr viel Kraft."

Kilians Schwester vermisst ihn

Für Kilian gibt es motivierende Worte von seiner großen Schwester. Sie spricht ihm Mut zu, aber betont auch, dass sie ihn sehr vermisst: "Es ist wirklich komisch ohne dich hier. Ich freue mich, wenn du wieder da bist."

Anzeige

Babus beste Freundin schenkt ihr Energie

Babu bekommt eine besonders humorvolle Nachricht von ihrer besten Freundin. Mit einem Lächeln im Gesicht versichert sie Babu, dass sie stolz auf sie ist und hofft, dass sie gut isst und Spaß hat, und witzelt:

Dein Nerd wird der nächste Bachelor. Babus beste Freundin

Für Babu ist es ein emotionaler Moment, der ihr die nötige Kraft für den weiteren Wettbewerb gibt: "Jetzt tanke ich Energie und morgen kann ich wieder durchstarten."

Motivierende Worte für Sam

Auch Sam erhält eine aufbauende Nachricht von seinem besten Freund, der ihn darin bestärkt, weiterzumachen: "Zieh genauso durch, wie du angefangen hast und zeig' allen, was in dir steckt." Diese Worte berühren Sam tief, und er gibt zu: "Das gibt einem den letzten Push für das Finale."

Shelly zu Tränen gerührt

Bevor Shelly überhaupt die Videobotschaft sieht, fließen schon die Tränen. Ihre Mutter spricht ihr Mut zu: "Du kannst alles schaffen. Bleib stark. Wir lieben dich sehr." Diese Worte gehen Shelly besonders nahe, und sie erkennt, wie sehr sie ihre Familie vermisst.

Salvatore bricht zusammen

Eine der emotionalsten Nachrichten erhält Salvatore. Als er seinen kranken Vater in der Videobotschaft sieht, brechen alle Dämme. Seine Familie erinnert ihn an seine Stärke und an den Rat seines Vaters: "In der Ruhe liegt die Kraft." Doch als sie erwähnen, dass Salvatore an dem Geburtstag seines Vaters nicht dabei sein kann, ist es zu viel für ihn. Unter Tränen gesteht er:

Das hat mich komplett weggeklatscht! Salvatore

Kim möchte ihre Mama stolz machen

Die letzte Videobotschaft ist für Kim, die ebenfalls in Tränen ausbricht. Ihre Mutter spricht liebevoll und voller Stolz über ihre Tochter: "Ich hoffe, du darfst deine liebevolle, empathische Seite zeigen." "Sie bedeutet mir wirklich alles", sagt Kim mit Tränen in den Augen.

Die Videobotschaften geben den Beautys und Nerds die nötige Motivation, um die letzten Herausforderungen des Wettbewerbs zu meistern. Mit Tränen in den Augen, aber voller Entschlossenheit, blicken die Teilnehmer:innen dem Finale entgegen, das sie ihrem großen Ziel - dem Gewinn von 50.000 Euro - näherbringt.

Wie es bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du im großen Finale am Donnerstag, 19. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alles zu "Beauty & The Nerd", was du wissen musst: