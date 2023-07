Anzeige

Am Donnerstag flimmert die 3. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 über die Bildschirme. Via Social Media ziehen Mike, Dominik und Stefan jetzt schon ein Resümee zu ihrer Zeit in der Nerd-WG.

"Ich habe mehr Selbstvertrauen"

Insbesondere Fantasy-Nerd Dominik kann auf eine äußerst intensive Zeit bei "Beauty & The Nerd" zurückblicken. Der schüchterne Hobby-Autor erkennt sich selbst bereits in Folge 2 kaum noch wieder.

Als bisheriger Einzelgänger fiel es Dominik meist schwer, unter vielen Menschen aus sich herauszukommen. Auch mit Frauen hat der 27-Jährige so gut wie überhaupt keine Erfahrung.

Das sollte sich mit seiner Teilnahme an Staffel 4 von "Beauty & The Nerd" jedoch schleunigst ändern: Im Whirlpool knutscht der Nerd zwei Frauen gleichzeitig und erhält damit endlich seinen allerersten Kuss.

Im Clip: Hot, dirty, flirty! Nerd Dominik bekommt seinen allerersten Kuss

"Ich bin offener und habe mehr Selbstvertrauen", erzählt Dominik auf Instagram seinen Follower:innen. Davon konnten sich die Zuschauer:innen von "Beauty & The Nerd" 2023 selbst überzeugen.

Obwohl er vor der Kuss-Aktion gesteht, dass Setty für ihn die attraktivste Beauty in der Villa sei, hätte er seine Teampartnerin Natascha für nichts auf der Welt eingetauscht.

Auf die entsprechende Frage aus der Community antwortet Dominik:

Setty ist ne super Frau, keine Frage. Aber Natascha ist und bleibt für mich die beste Beauty-Teampartnerin! Dominik

Rührende Worte von dem Nerd. Bleibt abzuwarten, wie sich das Duo in den kommenden Folgen schlägt. Bisher hatte Dominik für den ein oder anderen Patzer bei den Spiel-Challenges gesorgt.

Trotz der positiven Erfahrungen, die der Logistikmitarbeiter bei "Beauty & The Nerd" 2023 sammeln konnte, schließt Dominik eine weitere Karriere im TV aus. "Beauty & The Nerd ist die einzige Fernsehshow, in der ich mich gesehen habe", macht er auf die Frage eines Fans hin klar.

"Es ist okay, zu weinen": Bad-Boy Mike entdeckte seine weiche Seite

Auch "Möchtegern-Bad-Boy" Mike äußert sich über Instagram zu seinen Erfahrungen während der Staffel - und zwar ungewohnt gefühlvoll:

"Ich habe mitgenommen, dass es okay ist, emotional zu sein und zu weinen", schreibt er in seiner Instagram-Story.

Seine gefühlvolle Seite wird Mike wahrscheinlich dank Nerdin Alex entdeckt haben. In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 knistert es bereits gewaltig zwischen den beiden.

Auch gegenüber neuen Personen will sich Mike nun offener geben: "Ich habe gelernt, dass man aufhören sollte, in Schubladen zu denken." Weiter gibt er zu: "Stefan habe ich am Anfang gehasst."

"TV und Social Media waren immer der Plan": Stefan über seinen Traum

Über diese Beichte wird Tier-Nerd Stefan vielleicht etwas überrascht sein. Der immer gut gelaunte Abenteurer musste bereits nach der 2. Folge die Villa verlassen.

Dennoch blickt er gerne auf die Zeit bei "Beauty & The Nerd" zurück. Via Instagram verrät er, dass er zu seiner Teilnahme von Markus aus Staffel 3 inspiriert worden sei. "Ich wollte mich der Herausforderung TV stellen", sagt er weiter.

Mein großes Ziel ist es, den Menschen Natur und Tiere näherzubringen. Stefan

Dass ihn dieser Traum einmal ins TV führen würde, war immer Teil des Plans, erzählt "Stoffl" weiter. Wir sind gespannt, was wir noch von dem Tier-Experten zu hören bekommen.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.