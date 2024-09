Die Entscheidung ist gefallen! Welches Paar den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2024 geholt hat und wer vor kurz vor dem Ziel ausgeschieden ist, erfährst du hier.

+++ Update, 19. September 2024 +++

Das letzte Exit-Quiz der Staffel

Das Staffel-Finale rückt in greifbare Nähe, und die Spannung steigt: Nur noch vier Spiel-Paare kämpfen um den Sieg und das begehrte Preisgeld.

Doch bevor die Siegesfanfaren erschallen, müssen sich allerdings zwei Paare im letzten Exit-Quiz der Staffel messen: Babu und Kilian sowie Shelly und Sam. Denn im Gegensatz zu ihren Mitstreiter:innen Kim und Collin sowie Salvatore und Joelle konnten sie sich in den beiden vorherigen Challenges nicht schützen.

Babu und Kilian müssen sich Shelly und Sam geschlagen geben

Nach einem fesselnden Kopf-an-Kopf-Rennen müssen Babu und Kilian letztendlich die Segel streichen. Trotz eines Unentschiedens nach den beiden Quiz-Runden entscheidet eine letzte Schätzfrage über das Schicksal der Teams.

Shelly und Sam beweisen ein besseres Gespür für Zahlen und liegen mit ihrer Schätzung näher an der korrekten Antwort. Damit steht fest: Die Friseurmeisterin und der Marine-Nerd sind in der nächsten Runde, während für Babu und Kilian das Abenteuer an dieser Stelle endet.

Bronze für Shelly und Sam

Doch der Triumph von Shelly und Sam ist nur von kurzer Dauer. In der anschließenden Team-Challenge "Jump 'N' Run" schneiden sie am schlechtesten ab.

Eine herbe Enttäuschung für das Duo, das sich gerade noch im Exit-Quiz behaupten konnte. Die Ironie des Schicksals trifft die selbsternannte Barbie und den Schiffs-Nerd hart: Kaum haben sie eine Hürde überwunden, ist auch schon das unerwartete Aus besiegelt. Immerhin: Platz 3 für die beiden.

Im Clip: Shelly verlässt die Villa

Wer gewinnt "Beauty & The Nerd" 2024?

Bleiben nach Adam Riese nur noch zwei Teams im Rennen: Kim Virginia und Collin sowie Salvatore und Joelle. Für sie geht es in die finale Challenge, in der es vier Herausforderungen zu meistern gilt. Das Ziel: so viele Nerd-Coins sammeln wie möglich.

Die Spannung steigt ins Unermessliche, als anschließend die Auszählung beginnt. Abwechselnd hängen beide Teams ihre erspielten Coins an eine Wand, bis die Sieger:innen feststehen: Kim und Collin haben die meisten Coins gesammelt - und gewinnen "Beauty & The Nerd" 2024. Ihr Preis für Mut und Köpfchen: ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro!

Salvatore und Joelle gehen hingehen leer aus. Der Beauty-Mann und die Bastel-Nerdin müssen sich kurz vor dem Ziel mit dem ehrenvollen zweiten Platz begnügen.

"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus und wer hat gewonnen?

Diese Kandidat:innen mussten gehen

Joelle , 21, Bastel-Nerdin (Kassel) raus in Folge 6 (Platz 2)

Salvatore , 30, Unternehmer und Reality-Star (Mülheim an der Ruhr) - raus in Folge 6 (Platz 2)

Sam , 24, Schifffahrts-Nerd (Mainz) - raus in Folge 6 (Platz 3)

Shelly , 25, Friseurmeisterin (Rostock) - raus in Folge 6 (Platz 3)

Kilian , 23, Film-Nerd (Saarbrücken) - raus in Folge 6 (Platz 4)

Babu , 30, Kosmetikerin (Oberhausen) - raus in Folge 6 (Platz 4)

Pierre , 29, Mittelalter-Nerd (Düsseldorf) - raus in Folge 4

Linda , 29, Model und Reality-Star (Hanau) - raus in Folge 4

Nelly , 22, Influencerin und Musikerin (Lehrte) - raus in Folge 3

Mike , 24, Sammelkarten-Nerd (Stralsund) - raus in Folge 3

Vanessa , 20, Content-Creatorin (Leopoldshagen) - raus in Folge 2

Kris , 25, Achterbahn-Nerd (Köln) - raus in Folge 2

Christin , 28, Reality-Star (Harsewinkel) - raus in Folge 1

Daniel , 23, Wissenschafts-Nerd (Göttingen) - raus in Folge 1

Diese Beauty und dieser Nerd haben gewonnen

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

+++ Update, 12. September 2024 +++

Kein Exit in Folge 5

Kurz vor dem Einzug ins Finale will niemand die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen. Während sich Kim Virginia und Collin sowie Salvatore und Joelle durch ihre herausragenden Leistungen in den Team-Challenges vor einem Exit schützen können, ist lange Zeit unsicher, was mit ihren Kontrahent:innen Shelly und Sam sowie Babu und Kilian in Folge 5 passiert.

Am Ende können beide Teams aufatmen: Sie dürfen weiterhin um den Sieg und das gemeinsame Preisgeld kämpfen. Damit sind vier Paare in der nächsten Runde.

+++ Update, 5. September 2024 +++

Schmerzgrenzen und Teamgeist in Folge 4

In der 4. Folge von "Beauty & The Nerd" müssen die Beautys und Nerds in der Multi-Challenge "Mein Team kann" ihre Schmerzfreiheit und Teamfähigkeit beweisen. Die Aufgaben, von Haar-Opfern bis hin zu gegrillten Skorpionen, verlangen den Teilnehmer:innen viel ab.

Joelle und Salvatore erweisen sich als starkes Team und gewinnen nicht nur diese erste Herausforderung, sondern setzen sich auch in der zweiten Strand-Challenge, in der es darum geht, Tennisbälle zwischen den Gesichtern zu balancieren, an die Spitze.

Ein taktischer Schachzug: Dieses Paar ist in Folge 4 raus

Als Siegesteam bei den Challenges stehen Joelle und Salvatore vor der schweren Entscheidung, welches Paar die Villa verlassen muss. Nach reiflicher Überlegung entscheiden sie sich für Linda und Pierre.

Salvatore ringt mit seinen Gefühlen und seinem Gewissen, da er die Entscheidung als unfair empfindet, aber letztlich das Wohl seines Teams in den Vordergrund stellt. Ein tränenreicher Abschied folgt.

+++ Update, 29. August 2024 +++

Exit-Quiz, Nummer drei: Babu und Kilian vs. Nelly und Mike

Halbzeit bei "Beauty & The Nerd": Kurz vor dem großen Umstyling der Nerds müssen erneut zwei Paare um ihren Platz in der Show zittern. Diesmal trifft es Babu und Kilian sowie Nelly und Mike, die mit jeweils zwei Gegen-Stimmen von den anderen Teams ins Exit-Quiz nominiert werden. Darin ist geballtes Beauty- und Nerd-Wissen gefragt, andernfalls heißt es schnell: Koffer packen!

Dieses Paar ist raus in Folge 3

Allzu große Hoffnungen auf einen Sieg macht sich Nelly allerdings nicht. Wie die Content-Creatorin im Vorfeld erklärt, verfüge ihre Kontrahentin Babu über "sehr viel Allgemeinwissen". Und: Mit Nerd-Partner Kilian sei diese "auch in den Challenges immer sehr weit oben" gewesen.

Realistisch gesehen sind unsere Chancen nicht die besten. Nelly vor dem Exit-Quiz

Und die 22-Jährige soll Recht behalten. Zwar gehen nach der ersten Quiz-Runde Babu und Kilian mit 2:3 nur knapp in Führung, trotzdem können Nelly und Mike ihren Rückstand in der zweiten Fragen-Runde nicht mehr aufholen. Am Ende besiegelt ein 2:4 das Aus für die beiden bei "Beauty & The Nerd".

+++ Update, 22. August 2024 +++

Diese Paare müssen zittern in Folge 2

Die Aufregung ist groß, als die zweite Exit-Nominierung der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel ansteht. Welche Spiel-Paare müssen ein weiteres Mal um den Verbleib in der Villa kämpfen?

Wie immer gilt: Die zwei Teams mit den meisten Gegen-Stimmen müssen ins Exit-Quiz. Nominiert werden können diesmal alle außer Joelle und Salvatore sowie die Sieger:innen der vorherigen Challenges, Linda und Pierre sowie Babu und Kilian.

Während Shelly und Sam sowie Nelly und Mike mit einem blauen Auge davonkommen, trifft es Kim Virginia und Collin sowie Vanessa und Kris dafür umso härter: Mit jeweils drei Gegen-Stimmen müssen beide Paare in der Exit-Challenge gegeneinander antreten.

Vanessa und Kris scheitern im Exit-Quiz

Und die läuft kürzer als erwartet. Nach der ersten Quiz-Runde steht es bereits 3:0 für Kim Virginia und ihren Nerd-Partner, der mit nur einer weiteren korrekten Antwort den Sack zumachen könnte. "Collin muss jetzt alles falsch sagen, aber das ist nahezu unmöglich", herrscht auch bei Beauty Linda nur noch wenig Hoffnung auf eine Niederlage.

Zurecht: Auf die Frage "Wie heißt das berühmte indische Lehrbuch der Liebeskunst?" antwortet der IT-Nerd richtig "Kamasutra". Damit sind Kim Virginia und Collin uneinholbar und gewinnen haushoch im Exit-Quiz in Folge 2. Für Vanessa und Kris heißt das allerdings: Ihre nerdig-schöne Reise in Thailand ist an dieser Stelle beendet.

+++ Update, 15. August 2024 +++

Folge 1: Christin und Daniel müssen die Koffer packen

Beauty Christin und Nerd Daniel fliegen aus der Villa. Im Exit-Quiz scheitern sie knapp gegen Shelly und Sam. Die Zahnspangen-Beauty verwechselt Daniels Lieblings-Serie "Spongebob" mit "Harry Potter", und der Biologie-Nerd kennt nicht einmal die Namen von Christins Zwillings-Schwestern.

Auch Shelly und Sam patzen, doch bei der entscheidenden Schätzfrage liegen sie vorn: "Wie viele Deutsche zocken?" Damit sichern sie sich den Verbleib in der Villa, während Christin und Daniel als erstes Paar gehen müssen.

