"Beauty & The Nerd" 2023: Walentina gibt sich siegessicher mit ihrem Nerd Marco

"Wollen wir das Ding zusammen gewinnen?" Beauty Walentina hat ein klares Ziel vor Augen: den Sieg bei "Beauty & The Nerd" 2023! Kann sie das mit Kostümspiel-Nerd und Cosplay-Fan Marco schaffen?

"Wer will mit mir die Sterne erobern?"

In seinen Verkleidungen fühlt er sich am wohlsten: Cosplay-Nerd Marco liebt es, in die Charaktere seiner Lieblings-Animés zu schlüpfen. Heute tauscht er jedoch Convention und Nerd-Himmel gegen die geschminkte und aufgehübschte Welt der Beautys ein.

Bei seinem Einzug in die Villa stehen nur noch zwei der Damen als Teampartnerinnen zur Verfügung: Walentina und Selina. Als Star-Guardian aus "League of Legend" fragt Marco ein wenig holprig: "Wer will mit mir die Sterne erobern?"

"Sie hat die richtige Wahl getroffen"

Bei Marcos extravagantem Auftritt scheint Walentina nur eins zu hören: die Siegeshymne! "Wollen wir das Ding zusammen gewinnen?" - "Na klar!", entgegnet der Cosplay-Nerd und wird von Walentina an der Hand in die Villa geführt.

Im Wohnzimmer macht die Beauty ihre Absicht noch einmal ganz deutlich: "Wir brauchen auf jeden Fall ein Einzelzimmer, um fit für die Challenges zu sein!" Marco scheint keinerlei Einwände zu haben: "Sie gefällt mir mega! Und sie hat auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen", resümiert er im Interview.

Ob die zwei ungleichen Teampartner:innen miteinander harmonieren werden?

