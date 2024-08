In der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" treffen acht Nerds auf acht Beautys. Bereits in der exklusiven Folge auf Joyn kommt es zu Reibereien zwischen Kim Virginia und Linda. Warum? Hier erfährst du alles über das erste Drama beim Einzug in die paradiesische Villa auf Ko Samui.

Einzug bei "Beauty & The Nerd" mit Ansage: Linda Nobat startet direkt durch

"Ich bin eine Zehn von Zehn, kann aber auch manchmal eine Zwölf sein." Mit diesem selbstbewussten Statement zieht Linda in der Joyn-Spezial-Folge zur neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" als zweite Beauty in die luxuriöse Villa und stellt gleich klar: "Es gibt so viele, die mich hassen. Ich bin einfach jemand, der ehrlich und direkt ist."

Kim Virginia trifft auf eisige Kälte: "Emotionales Baby"

Spannung liegt in der Luft, als Kim Virginia als letzte Beauty dazustößt. Ihre Mission: alle herzlich mit einer Umarmung begrüßen. Doch Linda macht sofort klar, dass sie nicht auf Kuschelkurs ist. Ohne ein Wort blockt sie ihre Konkurrentin ab, ignoriert sie demonstrativ und erklärt frostig:

Ich möchte nichts mit ihr zu tun haben. Linda zu Kim Virginia

Kim Virginia versucht, die Situation zu deeskalieren und erklärt: "Wir waren zusammen in einem anderen Format." Doch Linda lässt sich nicht erweichen: "Kim, thematisieren wir das bitte alles nicht mehr."

Die Stimmung ist angespannt, als Kim den anderen Beautys im Außenbereich berichtet: "Ich kam rein und wollte ihr Hallo sagen und sie hat das nicht hinbekommen mit dem Mindest-Respekt." Für Kim ist klar: "Von mir aus ist da kein Beef mehr, aber von ihr aus ist da anscheinend noch sehr Drama. Der Stachel sitzt noch sehr tief nach drei Jahren." Weiter betont sie:

Linda ist wie ein kleines, emotionales Baby, das man ein bisschen streicheln muss. Kim Virginia

Im Clip: Die Beautys beziehen ihre Traumvilla auf Ko Samui

Die Vorgeschichte: Riesen-Zoff beim "Bachelor" 2021

Aber warum sind die Fronten so verhärtet? Die Antwort liegt in der gemeinsamen Vergangenheit der beiden Beautys beim "Bachelor" 2021. In der vierten Folge kommt es damals zum Mega-Zoff zwischen Linda und Kim Virginia.

Der Auslöser? Linda äfft eine andere Kandidatin nach, was bei Kim gar nicht gut ankommt: "Ich nehme gar nichts mehr ernst bei dir, ich weiß nie, wann du es ernst meinst." Das löst bei Linda einen regelrechten Wutanfall aus. "Es ist vorbei, es gibt keinen Spaß mehr bei mir", wütet sie und verschwindet ins Badezimmer, wo sie Kim lautstark als "Fake Ass M*therf*cking B*tch" beschimpft.

Tränen bei "Dschungel"-Star Kim: Der Streit mit Linda eskaliert

Der Streit eskaliert weiter, als Linda Kim anbietet: "Krieg ich deine Hand? Ich will sie nur schütteln, dann ist es vorbei", und so alle freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen beendet. Für Kim ist der Moment eine emotionale Belastungsprobe: "Linda rastet gerade richtig aus. Sie war extrem aufbrausend und irgendwie ein bisschen eklig." Tränen fließen, und der Zoff scheint unüberwindbar.

Mit dieser explosiven Vorgeschichte ist klar, dass es in der neuen Staffel von "Beauty and The Nerd" ordentlich krachen wird.

Und beim Screening-Event zu Folge 1 hat es das ebenfalls schon - allerdings hat Kim hier eine andere Kontrahentin: Christin Okpara. Zwischen den beiden Beautys flogen beim Wiedersehen ganz schön die Fetzen!

