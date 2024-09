In der 5. Folge von "Beauty & The Nerd" spitzt sich die Situation zwischen Salvatore und Joelle zu. Während der Nerd um die Beziehung zu seiner Team-Partnerin kämpft, bleibt Joelle distanziert. Kann das Team die Differenzen überwinden und sich im Finale beweisen?

+++ Update, 12. September 2024 +++

Salvatore am Limit

In der aktuellen Folge von "Beauty & The Nerd" fliegen nicht nur die Funken zwischen den Beautys und Nerds, sondern auch die Emotionen. Besonders Salvatore hat mit der Distanz seiner Team-Partnerin Joelle zu kämpfen und wirkt zunehmend verzweifelt.

Salvatore kann das Verhalten von Joelle kaum noch ertragen. Die Beauty hat ihm gegenüber eine kalte Mauer aufgebaut, die er nicht durchbrechen kann.

Ich versuche alles, keine Chance mehr. Die hat komplett zugemacht bei mir. Salvatore über Joelle

Trotz seiner Versuche, die Beziehung zu verbessern, stößt er nur auf Ablehnung. Besonders verletzt ihn, dass Joelle ihn wie einen Fremden behandelt, sobald die Kameras aus sind: "Ich hab 'Guten Morgen' gesagt, es kam nichts zurück."

Salvatore ist sich sicher, dass Joelle ohne ihn nicht so weit im Wettbewerb gekommen wäre und fühlt sich deshalb umso mehr verletzt. "Sie versteht aber nicht, dass wir beide da hingekommen sind, wo wir gerade sind. Ohne mich wäre sie nicht hier."

Babu versucht zu vermitteln

Als Seelentrösterin des Hauses versucht Babu, zwischen den Fronten zu vermitteln. Im Gespräch mit Salvatore zeigt sie sich verständnisvoll: "Das ist schon richtiger Hass, ne? Ich red mal nachher mit ihr." Joelle bietet ihr zufällig die perfekte Gelegenheit, als sie in die Gruppe tritt und fragt, wer Lust hat, sie zu schminken. Babu nutzt die Chance und spricht die angespannte Situation an.

Joelle bleibt distanziert

Im Gespräch mit Babu erklärt Joelle, dass es ihr schwerfällt, mit Salvatore außerhalb der Challenges eine Verbindung aufzubauen. "Wenn wir eine Challenge haben, dann ist alles gut. Aber wenn wir anfangen zu reden, dann hab ich immer das Gefühl, dass ich nicht richtig mit ihm reden kann," so die Nerdin.

Babu mutmaßt: "Als wär das für dich so die krasse negative Energie. So kommt mir das vor." Joelle stimmt zu und erklärt, dass sie einfach keine harmonische Verbindung mit Salvatore finden kann.

Es harmoniert halt einfach irgendwie nicht. Joelle

Ein kleines Kompliment als Hoffnungs-Schimmer?

Die Schmink- und Seel-Sorgerin Babu hat ganze Arbeit geleistet und Joelle perfekt geschminkt. Nach ihrer Aussprache kehren die beiden zurück zur Gruppe, wobei Salvatore ein unerwartetes Kompliment für seine Team-Partnerin übrig hat: "Sie ist durch ihren neuen Style wirklich eine sehr hübsche Frau. Sie wird im echten Leben so von Männern nicht mehr in Ruhe gelassen."

In diesem Punkt könnten sich die beiden vielleicht sogar einig sein. Ob das vielleicht der erste Schritt in Richtung Versöhnung ist?

Ob Joelle und Salvatore ihre Differenzen im großen Finale beiseitelegen können? Das siehst du bei "Beauty & The Nerd" 2024 am Donnerstag, 19. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 5. September 2024 +++

Kommunikationsprobleme zwischen Joelle und Salvatore

Nach dem niederschmetternden Ergebnis bei der Karaoke-Challenge will das Team seine Kommunikation verbessern. Doch so ganz rund läuft es nicht. Kilian soll als Vermittler herhalten und die hitzige Situation entschärfen. Was, wie es sich kurz darauf herausstellt, bitter nötig ist.

Die beiden scheinen aneinander völlig vorbeizureden, denn während Salvatore Joelle versichert, ihre Lieblings-Anime-Charaktere zu kennen, entgegnet sie, ihm diese gar nicht genannt zu haben. Es seien schlichtweg zu viele.

Bei Joelle steigt der Frust

Joelle meint, dass Salvatore ihren sämtlichen anderen Interessen keinerlei Beachtung schenkt. Ihr Team-Partner hingegen ist davon überzeugt, dass die Charaktere, die bei ihnen im Raum liegen, auf jeden Fall abgefragt werden, und erkundigt sich nach ihnen erneut. "Verstehst du, warum ich nicht so Bock habe, mit ihm zu reden?", erkundigt sich die Nerdin bei ihrem Mediator Kilian.

Das Vermächtnis des Geschichts-Nerds

Die Spannungen zwischen der Nerdin und der Male Beauty werden nicht weniger. Da will man meinen, dass mit dem Auszug von Linda und Pierre ein bisschen mehr Harmonie in die Bude einkehrt, doch schon bahnt sich der nächste Konflikt an.

In einer letzten Amtshandlung vor dem Exit hat Pierre das einzige Einzelzimmer Kim und Collin vermacht. Doch die Freude des Teams hält nicht lange, denn Salvatore will es schon längst für sich beansprucht haben.

Eine Diskussion entfacht, wer denn nun das Anrecht auf das Vermächtnis der Ausgeschiedenen hat. Ohne auf die Argumente der anderen einzugehen, quartiert die männliche Beauty sich ein. Dabei hat Salvatore auch die Meinung seiner Team-Kollegin nicht gehört: Joelle möchte nämlich gar nicht allein mit Salvatore schlafen.

Ich habe auf dieses Affentheater keinen Bock! Joelle

Salvatore macht sein Ding

Die Nerd-Lady macht ihrem Frust Luft. Nachdem sie nach ihrer Meinung gar nicht erst gefragt wurde, beschwert sie sich bei Collin. Währenddessen räumt Salvatore seine Sachen in das eingenommene Gebiet und macht sich für seinen Schönheitsschlaf bereit. Es stellt sich heraus, dass die Nerd-Lady mit Salvatore gar nicht erst allein in einem Zimmer schlafen möchte.

Schließlich stampft Joelle schimpfend und widerwillig in ihr altes Schlafgemach und bringt ihre Sachen in Salvatores Queensize-Bett. Einer Auseinandersetzung geht sie aus dem Weg und zeigt ihm stattdessen die kalte Schulter. Salvatores Tiefschlaf tut dieses stille Statement keinen Abbruch.

+++ Update, 29. August 2024 +++

Salvatore einfach nur genervt von Joelle: Sie hat "keine Ahnung von nichts"

Neue Woche, erste Herausforderungen für die Neuen: Und die sorgen bei Salvatore und Joelle bereits für dicke Luft.

In der ersten Challenge in Folge 3 gilt es für Beautys, Songs zu performen. Die Nerds hören davon nichts, müssen aber trotzdem versuchen, die Songtexte zu erkennen. Als wäre das nicht schon schwierig genug, bekommen die Beautys durch eine Dachluke in ihrer Kabine eimerweise Bewegungsansporn in Form von Insekten, Getier, Schleim und Glitzer.

Für die Neuen läuft das Spiel gar nicht gut: Am Ende kann Joelle keinen der Songs richtig benennen - sehr zum Ärgernis ihres Beauty-Partners Salvatore. Völlig genervt bezeichnet er seine Nerdin nach der Challenge als "Irgendjemand, der keine Ahnung von nichts hat". Nicht gerade charmant!

Rechtschreib-Challenge für Salvatore

Aber es kommt noch doller! In der nächsten Team-Challenge müssen sich die Spiel-Paare nicht nur gegenseitig Köstlichkeiten von Anzügen beißen, sondern sie auch erkennen, benennen und abspeichern können. Am Ende gilt es zudem, die verzehrten Lebensmittel nach allen Regeln der Schreibkunst zu notieren.

Gar nicht so einfach, wie Salvatore schnell merkt. Wie der 30-Jährige im Interview offenbart, sei seine Rechtschreibung "absolut nicht die beste". Und das kommt bei der Challenge deutlich zum Vorschein: Einiges an Obst und Gemüse hat er falsch notiert.

Tränen nach Team-Challenge: Joelle leidet unter Salvatores Verhalten

Den Fehler sucht der Beauty-Mann allerdings erneut bei seiner Nerd-Partnerin. Salvatore wirft Joelle vor, ihn beim Spiel nicht genug unterstützt zu haben.

Als Hilfe bist du supergut, aber als Ergänzung für meine Schwächen passt das nicht. Salvatore zu Joelle

Dann eskaliert die Situation. Salvatores negatives Verhalten bei der Team-Challenge macht Joelle derart zu schaffen, dass sie kurz darauf in der Villa sogar in Tränen ausbricht.

Aussprache mit Salvatore

Zum Glück steht der Manga-Liebhaberin vor allem Nerd-Mitstreiter Kilian zur Seite und hilft ihr bei der Aussprache mit ihrem Beauty-Partner.

Die sensible Nerdin ist enttäuscht darüber, wie Salvatore nach dem Spiel reagiert hat. Seine Rechtfertigung: "Ich komm vom Kontaktsport. Ich steh da allein im Ring. Entweder du gehst da raus als Gewinner oder Verlierer. Da wird Gas gegeben. Da wird der Gegner platt gemacht!

Trotzdem will der Beauty-Mann nicht, dass seine Nerd-Partnerin durch ihn verletzt und traurig ist.

Ich will dich nicht weinen sehen. Das tut mir weh, wenn ich dich weinen seh. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Das wünsch ich mir einfach nicht für uns. Salvatore zu Joelle

+++ Update, 26. August 2024 +++

"Gas geben": Salvatore mit Kampfansage an die Konkurrenz

Zwei Neuankömmlinge mischen die Nerds und Beautys auf: Mit Salvatore und Joelle ziehen in Folge 2 ein Beauty-Mann und eine Nerdin in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein. Mit Italiener Salvatore kommt auch Feuer in die Villa.

Ich bin maximaler Checker, wenn 'ne Frau da ist, die noch das Feuer dazu gibt, dann dreh ich komplett durch. Salvatore

Aber mit seiner Nerdin will der Beauty-Mann mit Kampfansage den Sieg nach Hause holen. In einer Ansprache in der Villa zeigt er, dass mit seinem Team ernstzunehmende Konkurrenz eingezogen ist: "Was ihr schon bis jetzt erlebt habt, war nur das Vorspiel. Mit mir zieht der Sieg mit in die Villa - natürlich auch mit Joelle, meiner Nerdin."

Im Clip: Joelle stellt sich vor! "Ich liebe Anime und Cosplay"

Mit einem High-Five vor den großen Challenges zeigt das neue Staffel-Duo seinen Kampfgeist:

Wir werden auf jeden Fall Gas geben! Salvatore

Salvatore über seinen Einzug in Folge 2: "War völlig überfordert"

Doch wie fühlt er sich so als Nachzügler? "Extrem aufgeregt! Alle kamen zu mir und haben mich sozusagen beschnuppert. Ich war völlig überfordert damit, da ich so eine Situation [als Nachzügler] in meiner ganzen TV-Karriere noch nicht hatte", erklärt Salvatore im Interview mit "Promiflash".

Kurz nach seinem Einzug habe sich der Reality-Darsteller alles "in Ruhe angeschaut" und angefangen, "jeden einzelnen Kandidaten zu analysieren". Doch der 30-Jährige habe schnell gemerkt, dass er für einige seiner Beauty-Mitstreiterinnen kein Fremder gewesen sei.

Ich habe die Blicke auf jeden Fall mitbekommen! Salvatore

Der Unternehmer fügt hinzu: "Ich denke, jede der Beautys hatte nur eine einzige Frage im Kopf: 'Mache ich mir den Salvatore hier in der Villa zum Freund oder Feind?'"

Mit einer Beauty gerät der Nachzügler allerdings sofort aneinander: Als sich Kim Virginia ihm als "badest b*tch" vorstellt, ist für Salvatore klar: Sie ist "fake" und "aufdringlich".

+++ Ursprüngliche News +++

Vertauschte Rollen: Male-Beauty trifft auf Nerdin

Sieben Beauty-Queens, sieben männliche Nerds - und zwei tanzen aus der Reihe. Denn mit Salvatore Vassallo und Joelle befinden sich ein Beauty-Mann und eine Nerdin im diesjährigen Cast von "Beauty & The Nerd". Ab Folge 2 werden sie als Duo die kniffligen Challenges unter der Sonne Thailands bestreiten.

Schon in der vergangenen Staffel sorgte die gleiche Paar-Konstellation für frischen Wind in der Show. Wir erinnern uns: Letztes Jahr bildeten Alexandra als einzige weibliche Nerdin und Chris Broy, der einzige Beauty-Mann in der Staffel, ein ungleiches Team.

"Beauty & The Nerd" 2024: Das sind Salvatore Vassallo und Joelle

Aber: Wer sind die beiden, die in dieser Staffel die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui aufmischen werden? Als weibliche Nerdin stößt Joelle aus Göttingen zu den Kandidat:innen. Die 21-Jährige arbeitet als Verkäuferin und hegt eine große Leidenschaft fürs Basteln.

Wird sie Male-Beauty Salvatore aus Mülheim an der Ruhr damit anstecken können? Wer weiß, schließlich will sich der 30-jährige Reality-Darsteller ganz auf seine Nerd-Partnerin einlassen - und herausfinden, was er von ihr lernen kann.

Noch wissen Bastel-Nerdin und Beauty-Mann nichts voneinander. Ob die beiden harmonieren? Schaffen sie es, am Ende sogar das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzustauben - und wie werden die anderen Kandidat:innen auf Salvatore und Joelle reagieren?

Hier geht's zu Salvatores und Joelles Steckbriefen Salvatore Joelle

