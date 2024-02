In Folge 1 der Reality-Soap "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" beichtet die Reality-Queen ihrer Mutter: Sie wird heiraten. Doch wer kommt dafür infrage?

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Blitzhochzeit in Las Vegas

Für Gina-Lisa Lohfink steht fest: Sie will in Las Vegas heiraten - und das in nur 90 Tagen. Die Business-Flüge sind bereits gebucht. Jetzt fehlt nur noch ihr:e potenzielle:r Ehepartner:in.

In Folge 1 ihrer Reality-Soap teilt Gina-Lisa mit, dass sie sich nach Liebe und Zweisamkeit sehnt. "Ich habe keinen Bock mehr, alleine zu sein", gesteht sie. "Ich möchte einfach jemanden an meiner Seite haben, um den ich mich auch kümmern kann." Trotz ihres Erfolgs und ihrer Bekanntheit scheint der Reality-Star nach einer tiefen Verbindung zu suchen, die über oberflächliche Motive hinausgeht. "Ich muss noch herausfinden, wer mich mag wegen Geld oder wer mich wirklich mag, weil ich ich bin", reflektiert sie.

Mit Blick auf ihre Vergangenheit mit zahlreichen gescheiterten Beziehungen ist Gina-Lisa entschlossen, nun mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. "Meine ganzen Ex-Beziehungen haben alle leider nicht geklappt", räumt sie ein. "Jetzt muss ich einfach mal bisschen mehr an mich denken."

Mein großer Traum ist es, zu heiraten. Gina-Lisa Lohfink

"Meine Schwestern haben beide geheiratet und ich will jetzt auch", erklärt Gina-Lisa. Entschlossen, ihre Ziele im Leben zu verfolgen, sieht Gina-Lisa die Blitzhochzeit als eine ihrer typisch unkonventionellen Aktionen an. "Normal kann jeder, ich bin anders. Ich bin halt Gina-Lisa und ich kann das und ich darf das. Es ist alles gut so. Ich will gar nicht normal sein."

Selbstbewusst und entschlossen möchte sie nun ihren perfekten Gegenpart zu finden. Ob ihr das gelingt?

Gina-Lisas bester Freund Dirk ist skeptisch

Gina-Lisas und ihr bester Freund Dirk teilen eine tiefe Verbundenheit. "Gina bedeutet alles für mich. Wir sind wie Familie. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich bin einfach froh, sie zu kennen, wie sie kaum jemand kennt. Ich bin wie ihr großer Bruder, sie wie meine kleine Schwester. Sie ist wirklich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben", schwärmt Dirk.

Doch als Gina-Lisa überraschend verkündet, innerhalb von 90 Tagen heiraten zu wollen, ist Dirk skeptisch.

Für Gina ist diese Entscheidung eine Reaktion auf eine Vergangenheit voller Enttäuschungen in Beziehungen. Sie sehnt sich nach einem Partner, der ihr Geborgenheit und Sicherheit bietet, und sieht die Ehe als Möglichkeit, endlich anzukommen und Ruhe zu finden.

Dirk hingegen zweifelt an Gina-Lisas Plan. Er erkennt zwar ihren Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin, ist jedoch unsicher, ob eine Ehe, die innerhalb so kurzer Zeit eingegangen wird, die Lösung ist. Während Gina-Lisa verzweifelt nach einem Hafen in ihrem Leben sucht, ist Dirk besorgt über die möglichen Konsequenzen ihrer überstürzten Entscheidung.

Ob Gina-Lisa ihren besten Freund von ihrem Plan noch überzeugen kann?

Das Forsthaus-Paar: Diogo als potenzieller Heiratskandidat?

In 90 Tagen heiraten: Doch wer kommt dafür in Frage? Während ihrer Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau Germany" hat es zwischen Gina-Lisa und Diogo ordentlich gefunkt.

"Wir verstehen uns gut, haben die selben Zukunftspläne. Wir sind sehr gleich. Er ist wie mein Ebenbild“, schwärmt Gina-Lisa. Und auch Diogo findet Gefallen an der Blondine:

Mich hat ihre Art fasziniert. Gina hat das Potenzial, die Frau an meiner Seite zu sein. Diogo

Bisher ist Diogo also Heiratskandidat Nummer 1 auf Gina-Lisas Liste. Sie möchte weiterhin mit ihm daten, um zu sehen, wie sie sich im echten Leben verstehen.

Gina-Lisa beichtet ihrer Mutter

In einem bewegenden Gespräch mit Rückblick auf alte Fotos und Erinnerungen offenbart Gina-Lisa ihrer Mutter ihren Wunsch zu heiraten. "Alarmstufe rot", verkündet Gina-Lisa aufgeregt ihrer Mutter. "Ich denke darüber nach, nach Las Vegas zu fliegen und zu heiraten."

Die Reaktion ihrer Mutter? Ein erstauntes "Was?" gefolgt von Stille und Überraschung. Doch Gina-Lisa ist entschlossen, ihre Pläne weiterzuverfolgen. "Wen genau, weiß ich noch nicht", gesteht sie. "Aber es gibt da jemanden: Diogo. Er ist etwas ruhiger." Trotz ihrer Unsicherheiten ist ihr Wunsch nach einer festen Bindung stark. "Ich muss ihn genau unter die Lupe nehmen, wie er mich behandelt, wie er mit mir umgeht", erklärt sie. "Man muss einfach schauen. Ich kann es mir schon vorstellen."

Ihre Mutter warnt sie vor den Risiken einer zu schnellen Ehe. Dennoch unterstützt sie Gina-Lisa bedingungslos. "Es würde mich sehr freuen, wenn du jemanden an deiner Seite hättest, der dich ein bisschen erdet", sagt sie einfühlsam. "Die Idee mit Vegas passt absolut zu Gina-Lisa", kommentiert sie weiter. "Sie ist schon immer ein bisschen anders gewesen."

Gina-Lisa freut sich über die positive Reaktion ihrer Mutter. "Sie liebt mich so, wie ich bin, und will einfach, dass ich glücklich bin“, sagt sie erleichtert.

Stimmungsknick auf Diogos Überraschungsparty

Diogo hat Geburtstag und Gina-Lisa organisiert eine Überraschungsparty mit einigen ehemaligen Teilnehmer:innen aus dem Forsthaus.

Unter den Gästen sind Flocke und Elsa, eine enge Freundin von Gina-Lisa. Diese äußert sich begeistert über die Beziehung zwischen Gina-Lisa und Diogo: "Ich freue mich sehr für sie. Ich weiß, dass Gina-Lisa ihn sehr gerne mag und er sie auch. Und das ist mehr als nur mögen."

Doch die Feier nimmt eine unerwartete Wendung, als es plötzlich Stress zwischen Gina-Lisa und Diogo gibt. "Ich will einen, der mich respektiert!", schreit Gina-Lisa. Was passiert als Nächstes? Ist das bereits der Anfang vom Ende?

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken"