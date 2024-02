Für Gina-Lisa Lohfink steht fest: sie möchte heiraten und das schnellstmöglich. Am 8. Februar 2024 startet ihre Doku-Soap auf Joyn. Alle Infos zur Sendung findest du hier.

Das Wichtigste in Kürze "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": ab 8. Februar auf Joyn und ab 15. Februar auf ProSieben

Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten findest du in der Übersicht.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Die neue Reality-Soap

"Single Like a Pringle"? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Denn die Reality-Queen verabschiedet sich von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle. Gina-Lisa ist klar: Sie will heiraten. Nun steht der Beschluss, dass es in kürzester Zeit so weit sein soll. Aber auf wen hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Und kann der abenteuerliche Heiratsplan aufgehen? Im Spin-off zur Joyn-Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" sucht Gina-Lisa Lohfink die Liebe ihres Lebens.

TV-Ausstrahlung: Sendetermine und Sendezeiten

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" startet am 8. Februar auf Joyn und ab 15. Februar auf ProSieben mit einer Doppelfolge. Insgesamt gibt es 10 Folgen. Eine Übersicht über die Sendetermine und Sendezeiten findest du hier:

Alle Folgen und Highlights auf Joyn

Du kannst dir ab 8. Februar 2024 alle Folgen und Highlights jederzeit und kostenlos auf Joyn ansehen.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" im Livestream

Du bist unterwegs, möchtest aber die Sendung nicht verpassen? Dann kannst du dir die Doku-Soap auch ganz bequem im Joyn-Livestream parallel zur TV-Ausstrahlung anschauen.

Das ist Gina-Lisa Lohfink

