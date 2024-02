"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" - Diogo Sangre, Stephie Stark oder Flocke: Wen wird die Reality-Queen heiraten?

In ihrer Doku-Soap wird Gina-Lisa Lohfink auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Las Vegas begleitet. Jetzt fehlt nur noch ihr passendes Gegenstück. Diogo Sangre, Stephie Stark & Flocke - wer buhlt sich ab Donnerstag auf Joyn in Gina-Lisas Herz?

Das Wichtigste in Kürze "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": ab 8. Februar auf Joyn und ab 15. Februar auf ProSieben

Alle Infos zur Reality-Soap und den Sendeterminen und Sendezeiten findest du in der Übersicht.

Gina-Lisa Lohfink möchte heiraten - und das in nur 90 Tagen. Doch wen? Alle Infos zu den potenziellen Heiratskandidat:innen findest du hier.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Diese Ehepartner:innen stehen zur Wahl

Erst waren sie Best Buddies im "Forsthaus Rampensau Germany" – jetzt sind sie Nebenbuhler im Heiratsmarathon einer besonderen Frau: Diogo Sangre und Flocke sind ab Donnerstag, 8. Februar 2024, im neuen Joyn-Original "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" zu sehen. Denn dann macht sich Gina-Lisa in ihrer eigenen Dokusoap auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Innerhalb von nur drei Monaten will die Reality-Queen in Las Vegas vor den Traualtar treten.

Ich habe einen ganz verrückten Plan – ich möchte heiraten. Die Flüge sind gebucht, ich weiß, wann die Hochzeit sein wird. Nur wer es sein wird? Keine Ahnung! Gina-Lisa Lohfink

Steckt im #ForsthausRampensau-Flirt zwischen Gina-Lisa und dem Tattoo-Artist Diogo das Potential für eine gemeinsame Zukunft? Seit wann brennt auch Flocke für Gina-Lisas Herz? Und was ist mit dem Bro-Code zwischen Diogo und Flocke?

Dazu kommt ein unerwarteter weiterer Love Interest: Stephie Stark, die seit ihrer "Princess Charming"-Teilnahme weiter nach ihrem Herzensmenschen Ausschau hält, lernt die Reality-Queen nicht nur richtig kennen, sondern auch zu lieben! Aber entwickelt sich daraus auch für Gina-Lisa mehr als nur ein flüchtiger Flirt?

Gina-Lisa: "Mein Wunsch ist so stark, dass ich jetzt endlich mal ankomme und das Gefühl habe, ich habe jemanden. Jemanden, der mich zum Lachen bringt, mir guttut und nach mir kuckt. Ich brauche niemanden, der mich durchfüttert, ich kann mir alles selbst kaufen und bezahlen. Aber ich brauche jemanden, der mich ernsthaft respektiert, liebt und schätzt."

Findet Gina-Lisa die eine Person, mit der sie sich ihren Heiratswunsch erfüllen kann?

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" startet am Donnerstag, 8. Februar, auf Joyn mit einer Doppelfolge. Insgesamt gibt es 10 Folgen.