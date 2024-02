"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken": Start, Sendetermine und Sendezeiten

"Single Like a Pringle"? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Die Reality-Queen sucht in ihrer eigenen Doku-Soap auf Joyn ab Donnerstag, 8. Februar 2024, die große Liebe. Alle Infos zum Start, den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier.

Das Statement der Reality-Queen

Gina-Lisa: "Mein Wunsch ist so stark, dass ich jetzt endlich mal ankomme und das Gefühl habe, ich habe jemanden. Jemanden, der mich zum Lachen bringt, mir guttut und nach mir kuckt. Ich brauche niemanden, der mich durchfüttert, ich kann mir alles selbst kaufen und bezahlen. Aber ich brauche jemanden, der mich ernsthaft respektiert, liebt und schätzt."

Im Joyn-Original "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" möchte der TV-Star deshalb direkt Nägel mit Köpfen machen und in kürzester Zeit in einer kultigen Wedding Chapel in Las Vegas ihr Ja-Wort geben.

Gina-Lisa: "Wenn man heiratet, hat man ja dem Partner gegenüber eine ganz andere Verantwortung." Und diese will Gina-Lisa gerne für die richtige Person übernehmen. Aber wen hat die Reality-Queen dafür bereits ins Auge gefasst? Und liegt zwischen unverbindlichem Flirt und der großen Liebe wirklich nur ein Wimpernschlag? Entpuppt sich der vermeintliche Traummann doch noch als Blender? Und wer erwartet Gina-Lisa am Traualtar?

Start von "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken"

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" startet am 8. Februar auf Joyn und ab 15. Februar auf ProSieben mit einer Doppelfolge. Insgesamt gibt es 10 Folgen.

Sendetermine und Sendezeiten