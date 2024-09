Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar servieren die nächste Runde "Bratwurst & Baklava". Heute geht die lustige Show in die zweite Staffel auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Lust auf "Bratwurst & Baklava - Die Show?" ➤ Jetzt alle Folgen der 1. Staffel kostenlos streamen!

Anzeige

Anzeige

"Bratwurst & Baklava - Die Show" geht in die 2. Staffel

Comedy-Fans aufgepasst! Am heutigen 4. September um 21:25 Uhr startet die 2. Staffel von "Bratwurst & Baklava - Die Show" auf ProSieben und auf Joyn. Freu dich auf fünf neue Folgen der lustigen Show mit dem deutschen Lehrerkind aus dem Pott, Bastian Bielendorfer und dem Immigranten-Sohn aus Schwaben, Özcan Cosar.

In der 1. Folge der neuen Staffel müssen sich beiden Komiker am Hollywood-Filmset beweisen. Steven Gätjen testet ihre schauspielerischen Talente. Wer kann das Publikum überzeugen und wer landet im Eiswasser?

Anzeige

Anzeige

Neue Staffel "Bratwurst & Baklava": Alle Sendezeiten auf einen Blick

Die 2. Staffel von "Bratwurst & Baklava - Die Show" läuft ab Mittwoch, 4. September 2024, immer mittwochs auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Nach der TV-Ausstrahlung kannst du dir die Folgen kostenlos auf Joyn ansehen.

Folge 1: Mittwoch, 4. September, 21:25 Uhr bis 22:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 2: Mittwoch, 11. September, 21:25 Uhr bis 22:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 3: Mittwoch, 18. September, 21:25 Uhr bis 22:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 4: Mittwoch, 25. September, 21:25 Uhr bis 22:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Folge 5: Mittwoch, 2. Oktober, 21:25 Uhr bis 22:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Das schmeckt: "Bratwurst & Baklava – Die Show"

Deutscher Hüne und türkischer Schwabe. Lehrerkind und Arbeitersohn. Abiturient und Realschüler. Nerd und Breakdancer. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Gemeinsam sind sie "Bratwurst & Baklava".

Die beiden Comedians diskutieren seit 2019 in ihrem Podcast mit sehr viel Humor über ihre unterschiedlichen Kulturen, Ansichten und Lebenswege. In "Bratwurst & Baklava - Die Show" treiben sie ihren freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch auch im TV auf die Spitze.

Als Comedians lieben wir es, Menschen lachen zu hören. Özcan Cosar

Anzeige

Anzeige

Gegensätze im Humor vereint

Als deutsches Lehrerkind beim türkischen Nationalsport Öl-Ringen und bei einer Beschneidungsfeier? Als türkischer Immigranten-Sohn auf Deutschlands größter Jagdmesse und auf der Berliner Fashion Week? Da prallen Welten aufeinander.

In "Bratwurst & Baklava - Die Show" tauchen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar in die kulturelle Welt des jeweils anderen ein, betrachten aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gäst:innen und kämpfen um die Sympathie des Publikums. Denn das entscheidet, wer am Ende die Wochenstrafe absolvieren muss.

Unsere Gäste können sich auf auf eine Show freuen, die nicht unbedingt den normalen Gepflogenheiten des Fernsehens entspricht. Bastian Bielendorfer

Du willst nicht bis heute Abend warten? Schau dir die 1. Staffel von "Bratwurst & Baklava - Die Show" kostenlos auf Joyn an.