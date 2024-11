"Das große Promi-Büßen" 2024: "Alter Sack!" Thorsten Legat explodiert nach Elsa Latifajs Beleidigung

Eine harmlose Scherzaktion eskaliert: In der vierten Folge von "Das große Promi-Büßen" geraten Thorsten Legat und Elsa Latifaj heftig aneinander. Der Zoff zwischen dem Ex-Fußballer und der ehemaligen GNTM-Kandidatin gipfelt in persönlichen Beleidigungen – und einer Drohung.

Anzeige

Mega-Zoff zwischen Thorsten Legat und Elsa Latifaj in Folge 4 Jetzt die Szene ab Minute 14:41 kostenlos ansehen

Anzeige

Anzeige

Die Pizzalüge: Ein Scherz mit Folgen

Bei "Das große Promi-Büßen" sollen Prominente ihre Verfehlungen reflektieren und sich bessern. Doch bei einigen Kandidat:innen scheint die Versuchung, erneut in alte Muster zu verfallen, einfach zu groß zu sein. So auch bei Elsa Latifaj und Thorsten Legat, deren Streit in Folge 4 für Aufsehen sorgt.

Nach einem gewonnenen Team-Match wollen Legat, DSDS-Sängerin Anita Latifi und Influencer Bobby Chambers die anderen Teilnehmer:innen auf den Arm nehmen. Die Idee: eine fingierte Nachricht von der Produktion. Bobby erklärt: "Wir kriegen alle eine Pizza. Aber dafür muss jemand sein komplettes Gepäck abgeben."

Für die Kandidat:innen, die nach Tagen mit eintöniger Haferschleim-Diät auf der letzten Reserve laufen, ein emotionaler Moment. Elsa Latifaj reagiert prompt: Sie bittet im Sprechzimmer darum, dass jeder eine Pizza bekomme – auf ihre Kosten. Doch der Vorschlag wird abgelehnt.

Kampf der Generationen: "Alter Sack" trifft auf "Küken"

Zurück im Camp kommt dann die Auflösung: "Das war nur ein Joke", erklärt Legat lachend. Während die anderen Kandidat:innen die Aktion mit Humor nehmen, sieht Elsa rot. Mit einem hitzigen "Ihr verarscht uns mit ein Stück Pizza? Wie alt bist du eigentlich, Thorsten?! Du bist 55!" eröffnet sie die verbale Schlacht.

Legat lässt sich die Attacken nicht gefallen und kontert: "Du bist das Küken hier." Doch Elsa legt nach:

Besser das Küken, als ein alter Sack zu sein!" Elsa Latifaj

Legat reagiert mit Spott: "Hol dir nen Lutscher, ganz ehrlich." Im Verlauf des Streits greift er Elsa sogar für ihre angeblich mangelnde Erziehung an – eine Bemerkung, die Latifaj nicht auf sich sitzen lässt. Sie droht: "Rede nicht über meine Erziehung, sonst bekommst du ein fettes Problem mit meiner Familie!"

Im Clip - "So ein kleines Miststück": Alle machen Party, nur eine Person darf nicht

Anzeige

Anzeige

Versöhnung oder nächste Eskalation?

Am nächsten Tag dann die überraschende Wende: Legat reicht Elsa die Hand zum Frieden. Ob der Streit damit endgültig beigelegt ist, bleibt jedoch fraglich. Denn der nächste Streit bei "Das große Promi-Büßen" ist bereits vorprogrammiert.

Diese weiteren Promis sind bei "Das große Promi-Büßen" 2024 dabei

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

Anzeige

Anzeige