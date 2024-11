"Das große Promi-Büßen" 2024 - Elsa Latifaj: "Ich habe beleidigt, ich war handgreiflich"

Elsa Latifaj, das hitzköpfige "Krawall-Küken" aus "Kampf der Reality-Stars" und "Forsthaus Rampensau Germany", zieht in "Das große Promi-Büßen" 2024. Für ihre impulsiven Ausbrüche und hitzigen Streitereien muss sie sich nun Olivia Jones stellen. Zeigt Elsa Einsicht oder sorgt ihr Temperament erneut für explosive Momente?

Anzeige

Elsas Einzug in Folge 1 bei "Das große Promi-Büßen" 2024 Jetzt die Szene ab Minute 12:52 kostenlos ansehen!

Das Wichtigste in Kürze Elsa Latifaj, bekannt als hitzköpfiges "Krawall-Küken", stellt sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 ihren impulsiven Ausbrüchen - doch ob sie wirklich Reue zeigt oder erneut für Drama sorgt, bleibt abzuwarten.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du in der Übersicht nachlesen.

Anzeige

Anzeige

Eine junge, aufbrausende Kämpferin mit großem Herzen

Elsa Latifaj, das 19-jährige Temperamentbündel aus Österreich, hat sich in kurzer Zeit einen Ruf als aufbrausendes Reality-Sternchen gemacht. Schon bei "Germany's Next Topmodel" und "Forsthaus Rampensau Germany" sorgte sie für reichlich Gesprächsstoff, und spätestens seit ihren Ausrastern bei "Kampf der Reality-Stars" ist sie als "Krawall-Küken" bekannt. Doch diesmal begibt sich Elsa auf ungewohntes Terrain: Bei "Das große Promi-Büßen" will sie sich ihren Fehlern stellen - und das, obwohl sie überzeugt ist, dass ihr Verhalten oft nur die Reaktion auf gezielte Provokationen war.

Streits und Skandale

Elsas hitzige Auseinandersetzungen, insbesondere mit Mitstreitern wie Sam Dylan und Gisele Oppermann, endeten oft mit verletzten Egos und aufgebrachten Nerven. "Ich habe beleidigt, ich war handgreiflich," gibt sie offen zu, fügt jedoch hinzu, dass ihre Ausraster meist aus einer Notwehr heraus entstanden seien:

Haters denken, dass ich aggressiv bin, dass ich nicht erzogen worden bin. Das stimmt alles gar nicht. Elsa Latifaj

Sie sieht sich als junge Frau, die eben schnell "rot sieht", wenn ihr Ego verletzt wird - doch oft kommt später das Bedauern.

Anzeige

Anzeige

Einsicht oder Rebellion?

Elsa Latifaj ist bei "Das große Promi-Büßen" angekommen, um sich und vielleicht auch ihr hitzköpfiges Image zu hinterfragen. Wird sie einen Weg finden, ihre Impulsivität zu zügeln, oder bleibt sie dem Krawall-Küken-Image treu? Ob sie bei Olivia Jones Einsicht zeigt und Kontrolle über ihre Wutausbrüche lernt, bleibt spannend.

Elsa Latifaj ist bekannt aus:

Anzeige

Anzeige

Diese weiteren Promis sind bei "Das große Promi-Büßen" 2024 dabei

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.