Vanessa Mariposa steht bei "Das große Promi-Büßen" vor ihrer härtesten Prüfung: In der "Runde der Schande" muss sich die Influencerin gnadenlosen Fragen von Olivia Jones stellen. Nach ihren Werbe-Skandalen kämpft Vanessa um ihren Ruf. Wird sie die Chance nutzen und zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat, oder bleibt ihr Image als "scheinheilige Influencerin" bestehen?

Das Wichtigste in Kürze Bei "Das große Promi-Büßen" 2024 muss sich Vanessa Mariposa vor Olivia Jones für ihre Skandal-Werbung verantworten und hofft, ihr angekratztes Image wiederherstellen zu können.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du in der Übersicht nachlesen.

Vanessa Mariposa bei "Das große Promi-Büßen"

Vanessa Mariposa, bekannt aus diversen Reality-Formaten, stellt sich bei "Das große Promi-Büßen" dem Urteil über ihre zweifelhaften Werbedeals. Die Influencerin steht in Folge 2 in ihrer "Runde der Schande" Rede und Antwort - und muss dabei erneut das Gesicht wahren, das sie ihren Follower:innen auf Instagram schon mehrmals verpatzt hat. Es wird ein hitziges Verhör, in dem Gastgeberin und Moral-Majestät Olivia Jones Vanessa an ihre größte Schwäche erinnert: den schnellen Profit, für den sie bereit ist, jeden Werbedeal einzugehen.

Versehen oder Täuschung? Vanessas Aufstieg zur Skandal-Influencerin

Vanessa Mariposa wurde vor allem für zwei große Skandale berüchtigt: Zum einen bewarb sie eine vermeintliche Gesichtscreme, die sich später als Gleitgel herausstellte, und zum anderen promotete sie einen Film, den sie angeblich "zutiefst berührend" fand - noch bevor dieser überhaupt geschnitten war. Diese Aktionen lösten Entsetzen bei ihren Fans und Follower:innen aus.

Besonders unangenehm für Vanessa: Die Täuschungen flogen durch Pranks des Youtubers Marvin Wildhage auf, der gezielt Produkttests inszenierte, um Influencer:innen auf ihre Glaubhaftigkeit zu testen. Der erste Streich enthüllte ihre Werbung für eine "Gesichtscreme", die sie ohne Bedenken empfahl, obwohl die Inhaltsstoffe fragwürdig und gar gefährlich sein könnten. "Ich hätte die Inhaltsstoffe lesen müssen", gesteht Vanessa unter Olivias bohrenden Fragen, aber erklärt, dass sie damals in finanzieller Not gewesen sei und nur das "leicht verdiente Geld" gesehen habe. Olivia Jones kontert prompt: "Du hast gedacht, ich bin in Geldnot, dann können die anderen mal zahlen."

Schwerer Rückfall: Vanessa tappt erneut in die Werbefalle

Im weiteren Verlauf der Befragung spielt Olivia ein Video des zweiten Pranks ab: Eine Filmpremiere, die Vanessa in ihrer Story als "einzigartig" und "emotional berührend" beschrieben hat. Der Haken? Der Film war noch gar nicht fertig geschnitten. Auf die Frage, was sie an dem Film so nachdenklich gemacht habe, gibt Vanessa entwaffnend zu: "Gar nichts." Olivia mahnt sie erneut zur Verantwortung und hält ihr vor Augen, dass sie ein Werk mit möglicherweise problematischen Inhalten - wie Rassismus oder Hetze - hätte bewerben können. Peinlich berührt verspricht Vanessa:

Das wird mir auch nie wieder passieren. Vanessa Mariposa

Verlorenes Vertrauen: Schafft Vanessa den Neuanfang?

Vanessa, die über die Jahre wichtige Werbepartner verlor und bei Zuschauer:innen nach wie vor als "Schein-Influencerin" mit wenig Rückgrat gilt, versucht sich bei "Das große Promi-Büßen" neu zu positionieren. "Ich sehe das hier als gute Möglichkeit", erklärt sie, "den Leuten zeigen zu können, dass man mir vertrauen kann und dass ich ein netter Mensch bin." Doch Olivia Jones gibt ihr deutlich zu verstehen, dass ein Versprechen allein nicht reicht. "Momente wie diese zeigen, dass du dich dem Geld beugst, selbst wenn es auf Kosten deiner Fans geht. Solche Menschen gehören auf den Büßerberg."

Ausblick auf Folge 3: Wie geht es weiter?

Die Folge endet mitten in der Konfrontation - doch die Abrechnung ist noch nicht vorbei. In Folge 3 wird Vanessa in ihrer "Runde der Schande" erneut zur Rede gestellt: Kann sie sich wirklich von ihrem Skandal-Image lösen, oder droht ihr endgültig der Ruf als unehrliche Influencerin?

