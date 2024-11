"Das große Promi-Büßen" 2024 - Jörg Hansen: "Die Hölle würde ich ganz gerne aufmischen"

Jörg Hansen zieht bei "Das große Promi-Büßen" 2024 ein, beladen mit den Schatten seiner Eskapaden bei "Stranger Sins". Wird er sich wirklich seiner Vergangenheit stellen, oder erwartet uns nur das nächste Drama?

Das Wichtigste in Kürze Olivia Jones zwingt Jörg Hansen bei "Das große Promi-Büßen" 2024, sich seiner rücksichtslosen Rolle in der gescheiterten Ehe zu stellen.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Ein Mann, der sich in seinen eigenen Wünschen verliert

Jörg Hansen ist kein Unbekannter in der Welt der Skandale. Seine Zeit bei "Stranger Sins" sorgte für heftige Schlagzeilen und führte letztlich zur Trennung von seiner Frau Desirée, nachdem er sie zu einer offenen Beziehung drängte, nur um dann von Eifersucht und Rachegedanken getrieben zu sein. Nun stellt er sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 der Herausforderung, seine Fehler und sein Verhalten zu reflektieren.

Selbstkritik und Reue?

Vor dem Einzug gibt Jörg zu, dass seine Teilnahme bei "Stranger Sins" ein Tiefpunkt seines Lebens war - nicht die Show selbst, sondern sein Verhalten.

Ich hab meine Frau zu etwas gedrängt, ohne Rücksicht auf Verluste. Jörg Hansen

Sein Wunsch nach einer neuen Erfahrung stellte ihre Beziehung auf die Probe, und Jörg scheint zu erkennen, dass seine egozentrische Haltung ihn damals zum "Egomanen" machte, der keinerlei Rücksicht nahm.

Dennoch bleibt er skeptisch, ob er hier wirklich Buße tun wird: "Ich glaube, die Hölle würd ich ganz gerne aufmischen," meint er selbstbewusst.

Ein Weg zur Einsicht oder nur das nächste Drama?

In seiner "Runde der Schande" wird Olivia Jones ihm seine Taten schonungslos vorhalten: "In deinem Traum war deine Frau so eine willenlose Sexpuppe. Vor lauter Geilheit kannst du zwischen Fantasie und Realität nicht mehr unterscheiden."

Es bleibt abzuwarten, ob Jörg sich ernsthaft mit seinen Gefühlen und den Konsequenzen seines Handelns auseinandersetzt. Wird er erkennen, dass seine Handlungen nicht nur seine Beziehung zerstörten, sondern auch das Bild, das er von sich selbst hatte? Kann er wirklich reflektieren, was er angerichtet hat? Oder wird er weiterhin getrieben von Egoismus und Rachegedanken?

Ob Jörg Hansen bei "Das große Promi-Büßen" wirklich Buße tut, wird sich zeigen.

Diese weiteren Promis sind bei "Das große Promi-Büßen" 2024 dabei

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.