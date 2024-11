"Das große Promi-Büßen" 2024: "Mundtot machen!" Bobby Chambers und sein "Aggressionsproblem"

Seine TV-Karriere ist gespickt mit Eskalationen: Reality-Star Bobby Chambers stellt sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 in der "Runde der Schande" seinen Ausrastern. Zwischen Wutausbrüchen, Rechtfertigungen und Tränen zeigt sich eine neue Seite des Reality-Stars. Aber reicht das für einen echten Neuanfang?

Das Wichtigste in Kürze Bobby Chambers, bekannt aus "Germany Shore", sieht sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 mit Olivias scharfer Kritik konfrontiert und muss sich mit seinen aggressiven Ausbrüchen und kontroversen Aussagen auseinandersetzen.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

+++ Update, 28. November 2024 +++

In Folge 7 von "Das große Promi-Büßen" 2024 betritt Bobby Chambers die gefürchtete "Runde der Schande". Der Reality-Star, bekannt aus Formaten wie "Germany Shore", wird von Olivia Jones mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Gewalt, Aggression und Eskalation - all das ist Teil der TV-Biografie des gebürtigen Schweizers, der seinen Spitznamen "Bobby" bereits seit Kindertagen trägt. Doch in dieser Runde soll es nicht um Spitznamen, sondern um Verantwortung gehen.

Bobby Chambers und seine Eskalationen bei "Germany Shore"

"Warum bist du hier? Wofür musst du büßen?" - Mit dieser Frage eröffnet Olivia Jones die "Runde der Schande". Die Antwort liegt in Bobbys Verhalten während "Germany Shore". Bobby war hier einer der Hauptakteure - und nicht im besten Sinne.

Die erste Szene, die Olivia einspielt, zeigt Bobby in einem hitzigen Streit mit einem Mitstreiter. Nachdem es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, bei der eine Mitstreiterin beleidigt wurde, explodierte Bobby förmlich. Wutentbrannt schlägt er mit der Faust gegen einen Pfosten, schreit Schimpfworte und geht schließlich gestikulierend auf sein Gegenüber zu.

"So eine dreckige Scheiße!", kommentiert Bobby das Video. Die Aggression, die in dieser Szene deutlich wird, lässt Olivia aufhorchen. "Das war nicht gut", gibt Bobby zu, "aber der Typ hat ein Mädel beleidigt, und das konnte ich nicht stehen lassen."

Das nächste Video setzt nahtlos an der ersten Eskalation an - und zeigt, wie weit Bobby in seiner Wut gehen kann. Während einer ausgelassenen Party bei "Germany Shore" schlägt ein Mitstreiter Bobby spaßeshalber leicht auf den Kopf. Doch statt das als Blödelei abzutun, rastet Bobby aus: "Wenn wer mich angreift, schlag ich zurück. Notwehr nenn ich das dann."

Olivia kommentiert: "Das war 'ne Blödelei unter betrunkenen Jungs und dir brennen komplett die Sicherungen durch. Du hast dich von jetzt auf gleich nicht mehr unter Kontrolle." Bobby versucht, sich zu erklären: "Er hat mir auf den Kopf geschlagen. Darf ich nicht ausrasten bei so was? Ich bitte dich. Da muss ein Exempel statuiert werden, dass er kapiert, hey das macht man nicht." Doch Olivia konfrontiert ihn scharf:

Du hast ein Aggressionsproblem. Olivia Jones zu Bobby Chambers

Der Moment der Provokation: "Mundtot machen"

Die Konfrontation erreicht ihren Höhepunkt, als Olivia die dritte Eskalation zeigt - eine Szene, die Bobby sichtlich unangenehm ist. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, in der Bobby als "Spast" bezeichnet wurde, verliert er erneut die Kontrolle. Im Video sieht man, wie er auf seinen Mitstreiter zustürmt, ihn anschreit und eine Rangelei entsteht, sodass andere eingreifen müssen, um Bobby mit Gewalt aus dem Zimmer entfernen.

Olivia kommentiert: "Du explodierst in einer Millisekunde. Da kann man ja noch nicht mal von Eskalationsstufen sprechen. Du bist eine tickende Zeitbombe. Du explodierst, und zwar komplett. Von jetzt auf gleich. Was wäre passiert, wenn sich nicht zwei der Jungs dazwischengeworfen hätten?"

Bobby entgegnet: "Gar nichts, denn wenn ich wollte, hätte ich ihm schon längst eine reingehauen gehabt. Aber ich hab's nicht getan." Auf die Frage von Olivia, was er denn sonst vorgehabt hätte, antwortet Bobby: "Mundtot machen. Am liebsten hätte ich ihm einfach den Mund zugehalten."

Olivia stellt fest:

Ist dir klar, wie das in Kombination mit den Bildern, die wir gesehen haben, klingt? Mundtot machen? Tot machen? Das klingt wie eine Morddrohung. Olivia Jones

Bobby springt auf: "Ich geh jetzt hier, was soll der Scheiß? Wie Morddrohung? Seid ihr völlig Banane? Jetzt mal im Ernst. Was soll das? Ich rede davon, dass er zum Schweigen gebracht werden soll, dass ich ihm eine kleine Lektion erteile, dass er mich nicht mehr beleidigen soll, was auch alles falsch ist, ja klar. Aber das macht mich grad sauer. Wie Morddrohung? Das hab ich doch gar nicht gesagt. Das ist unglaublich."

Olivia sieht das anders: "Kleine Lektion erteilen? Das macht dich grad richtig wütend, oder?" Bobby: "Weil ich falsch verstanden werde." Olivia bleibt ruhig, aber bestimmt: "Bobby, natürlich war das keine Morddrohung. Es geht darum, dass du verstehst, wie Menschen dich da draußen sehen können, wenn sie dich so erleben. Und das von dir hören."

Einsicht oder leere Worte?

"Die Szenen zeigen eins: Du bist eine tickende Zeitbombe. Du explodierst, und zwar komplett. Von jetzt auf gleich", sagt Olivia. Bobby stimmt dem zu, zeigt sich aber reflektiert: "Ja, es ist mir bewusst, dass das falsch war. Ich wusste direkt danach, dass es falsch war."

Olivia lobt ihn trotzdem: "Du hast dich hier im Camp bislang gut geschlagen. Aber ich sag dir eins: Wenn du da weitermachst, wo du bei 'Germany Shore' aufgehört hast, dann ist es irgendwann mit der 'Runde der Schande' nicht mehr getan. Dann drehen sich die Runden irgendwann im Gefängnishof."

Bobby, mit Tränen in den Augen, nutzt die Kamera, um eine Botschaft zu senden: "Gewalt ist keine Lösung. Ich hab’s selbst gespürt, denn wenn du es tust, bist du danach sowas von selbst enttäuscht. Reflektier in der Sekunde, versuch noch mal nachzudenken, tu es, und du wirst sehen, es ist viel viel schöner, wenn du aus der Situation rausgehst."

Die Runde endet mit einem Handschlag zwischen Olivia und Bobby - und dem Versprechen, es künftig besser zu machen.

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" - seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Der Kontroversen-Produzent aus Köln

Bobby Chambers, der als "Germany Shore"-Boy für seine impulsiven Ausbrüche und Konflikte bekannt ist, bringt seinen explosiven Charakter in "Das große Promi-Büßen" 2024. Mit seiner Geschichte aus diversen Reality-Formaten ist Bobby ein typischer Fall von "aus der Realität gefallen" - und das nicht nur im positiven Sinne. Seine Vergangenheit ist geprägt von Aggressionen, die immer wieder in Handgreiflichkeiten und verletzenden Aussagen gipfelten.

Eingeständnis oder Ausrede?

"Ich bin Bobby aus Köln. Ich hab in der Vergangenheit schon sehr viele Formate gemacht. Aber da sind ein paar Dinge vorgefallen, die vielleicht ein bisschen zu viel waren mit den Aggressionen, die ich da hatte", gesteht er ein. Doch im Konflikt gibt Bobby vor, respektvoll zu sein: "In Streitsituationen bin ich derjenige, der normal respektvoll auf einen zukommt, außer die Sache wird natürlich impulsiv." Doch kann man dieses Verhalten wirklich entschuldigen, wenn es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt?

Ein Kandidat zwischen Ignoranz und Einsicht

"Das große Promi-Büßen" 2024 könnte für Bobby eine echte Herausforderung darstellen: Wird er seine Aggressionen in den Griff bekommen, oder sorgt er erneut für Skandale und Auseinandersetzungen, die ihn im Rampenlicht der Öffentlichkeit nicht besser dastehen lassen?

In seiner "Runde der Schande" wird Olivia Jones nicht zurückhaltend bleiben und Bobby mit seinen Eskapaden konfrontieren: "Dir brennen die Sicherungen durch. Du hast ein Agressionsproblem." Ob er sich als lernfähiger Mensch erweist oder in seinen alten Mustern gefangen bleibt, bleibt abzuwarten.

Bobby Chambers ist bekannt aus:

"Bachelorette Schweiz" 2017

"Love Island" 2018

"Germany Shore" 2023