"Das große Promi-Büßen" 2024 - Nico Legat: "Die Leute denken, dass ich nur Party machen kann"

Nico Legat zieht bei "Das große Promi-Büßen" 2024 ein und steht vor Olivia Jones: "Ich bin offen für alle Frauen!" Doch wird er sich seiner Skandale und der angespannten Beziehung zu seinem Vater stellen oder bleibt er in seiner eigenen Blase gefangen?

Das Wichtigste in Kürze Nico Legat, der lüsterne Sohn aus dem Reality-TV, wird bei "Das große Promi-Büßen" 2024 mit seinen Skandalen und der angespannten Beziehung zu seinem Vater konfrontiert.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du in der Übersicht nachlesen.

Ein Leben im Reality-Rampenlicht

Nico Legat, der 26-jährige Promi-Sprössling, ist aus der deutschen Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Er ist bekannt für seine exzessiven Partys und seine Art, bei den Frauen zu landen: "Ich bin offen für alle Frauen."

Sein Auftritt in der Öffentlichkeit bleibt jedoch nicht ohne Konsequenzen. Volltrunken gab er in einer Show zu: "Wenn ich gewinne - Escort, Nutten, Vollgas!" Seine ehrlichen Aussagen und sein ungeniertes Verhalten haben ihn in der Klatschpresse zum Gesprächsthema gemacht. Nico selbst weiß um die Skandale, die ihn umgeben: "Die Leute denken, dass ich nur Party machen kann und saufen kann. Ich denke mal, dafür büße ich auch."

Sein Vater, Thorsten, äußert sich kritisch über Nicos Lebensstil: "Er hat alles verloren. Er lebt in seiner eigenen Welt, in seiner Blase." Diese Worte scheinen Nico zu berühren. "Familie ist mir sehr wichtig, ist aber nicht ohne manchmal," gesteht er. Der Wunsch nach Bestätigung von seinem Vater ist spürbar: "Ich wünsche mir, dass er mir mal wieder ins Gesicht sagt, dass er stolz auf mich ist."

Ein Wettlauf mit der Realität

Bei "Das große Promi-Büßen" sieht sich Nico mit seinen Vergehen konfrontiert, insbesondere seiner Fremdgeh-Geschichte mit Sarah bei "Temptation Island". Obwohl der Shitstorm ihn kaltzulassen scheint, wird die öffentliche Distanzierung von seinem Vater zur Belastung. Olivia Jones wird ihn mit einer eigenen Realität konfrontieren: einem Leben voller Skandale, der Sehnsucht nach familiärer Anerkennung und der dringenden Notwendigkeit, sich seiner Vergangenheit zu stellen.

Nico Legat ist bekannt aus:

"Ninja Warrior" 2022

"Temptation Island" 2023

"RTL Turmspringen" 2024

"The 50" 2024

"Prominent getrennt" 2024

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

