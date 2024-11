In Folge 6 von "Das große Promi-Büßen" steht mit Elsa Latifaj das jüngste Camp-Mitglied im Fokus. Die 19-jährige Reality-TV-Kandidatin zeigt sich reumütig – von ihren Wutausbrüchen bei "Kampf der Realitystars" über Handgreiflichkeiten bis hin zu den verhängnisvollen Flirts mit Calvin. Olivia Jones nimmt die Krawall-Wienerin in der "Runde der Schande" hart ins Verhör und hält ihr gnadenlos den Spiegel vor.

Elsa wird in Folge 6 zur "Runde der Schande" gebeten

Das Wichtigste in Kürze Elsa Latifaj, bekannt als hitzköpfiges "Krawall-Küken", stellt sich bei "Das große Promi-Büßen" 2024 ihren impulsiven Ausbrüchen - doch ob sie wirklich Reue zeigt oder erneut für Drama sorgt, bleibt abzuwarten.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Diese weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist bereits raus? Das kannst du in der Übersicht nachlesen.

+++ Update, 21. November 2024 +++

"Ich habe einen Ticker in mir": Elsa über ihre unkontrollierten Ausraster

Mit gerade einmal 19 Jahren ist Elsa Latifaj die jüngste Kandidatin im "Promi-Büßen"-Camp – und dennoch hat sie sich in der Reality-TV-Welt bereits einen Namen gemacht. Doch dieser Ruhm basiert weniger auf ihrer Karriere als Model, sondern auf Skandalen. In ihrer "Runde der Schande" konfrontiert Olivia Jones die Wienerin gnadenlos mit ihrer Vergangenheit: "Du bist der einzig aktive Vulkan Österreichs, Elsa. Und du eruptierst schneller, als andere 'Hallo' sagen können."

Elsa gibt zu, dass ihre Wut sie häufig übermannt: "Ich habe einen Ticker in mir. Wenn mich jemand verletzt, dann kann ich nicht ruhig bleiben. Das lässt mein Ego nicht zu." Olivia kontert scharf:

Ego ist keine Entschuldigung für Gewalt, mein Hase. Olivia Jones

Sam, Maurice und Giselle: Alte Feindbilder und neue Konflikte

Die Liste von Elsas Konflikten ist lang. Olivia zeigt ihr Szenen aus "Forsthaus Rampensau Germany" wo Elsa sich mit Sam einen lautstarken Streit lieferte, der eskalierte. Der Grund? "Ich habe ihn nominiert, und er hat mich beleidigt. Ich habe mich nur gewehrt", erklärt Elsa. Doch ihre Drohung, er würde "aus Albanien nicht mehr zurückkommen", sorgt immer noch für Entsetzen. "Das war daneben, und das sehe ich ein", sagt Elsa, während ihr die Tränen kommen.

Auch bei "Kampf der Realitystars" waren Konflikte vorprogrammiert. Vor allem Maurice geriet ins Visier der temperamentvollen Kandidatin. "Er hat mich immer wieder provoziert", rechtfertigt sie sich, doch Olivia bleibt kritisch: "Provokation ist kein Freifahrtschein für Beleidigungen, Elsa."

"Mein größter Fehler": Die Calvin-Flirterei und das Schuldgefühl danach

Ein besonders emotionaler Moment der Runde war die Diskussion um Elsas Annäherung an Calvin. "Wir hatten keinen Sex, aber wir haben geflirtet. Es war ein riesiger Fehler", gesteht sie unter Tränen. Nach den Dreharbeiten habe sie ihrem Freund alles gestanden und sich wochenlang versteckt. "Ich hatte so große Schuldgefühle", sagt Elsa.

Olivia sieht die Sache nüchterner: "Deswegen bist du nicht hier. Es geht um deine Ausraster." Es wird ein Video gezeigt, in dem Elsa bei "Kampf der Realitystars" ihre Mitstreiterin Giselle schubst. Olivia ergänzt:

Du hast versucht, dich mit Lautstärke und Drama durchzusetzen. Das ist keine Lösung. Olivia Jones

Olivia Jones: "Krawall reicht nicht für die große Karriere!"

Olivia lässt Elsa keine Illusionen über ihre Rolle im Reality-TV. "Elsa, du bist noch sehr jung. Und du hast es mit deinen 19 Jahren hier in ein Format geschafft, wofür die meisten deiner Mitbüßenden ein halbes Leben gebraucht haben. Und damit du mich nicht falsch verstehst: Das ist keine Leistung, auf die man stolz sein sollte. Alles, was wir im Camp von dir zu sehen bekommen haben, ist, dass du schon meckern kannst wie die großen Stars, nur leisten kannst du dir das noch nicht. Wer sich schon über Haferschleim beschwert, der hat in seinem Leben noch nie scheiße gefressen. (…) Ich bin mir aber sicher, dass du das auch noch lernen wirst. Hoffentlich nur, bevor es zu spät ist."

Nach der "Runde der Schande" zeigt sich Elsa geläutert. "Ich weiß, dass ich falsch war. Ich will an mir arbeiten und meinen Hass unter Kontrolle kriegen." Doch die Frage bleibt: Wird die junge Kandidatin ihre impulsive Natur zähmen können?

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.

"Das große Promi-Büßen" auf Joyn

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Eine junge, aufbrausende Kämpferin mit großem Herzen

Elsa Latifaj, das 19-jährige Temperamentbündel aus Österreich, hat sich in kurzer Zeit einen Ruf als aufbrausendes Reality-Sternchen gemacht. Schon bei "Germany's Next Topmodel" und "Forsthaus Rampensau Germany" sorgte sie für reichlich Gesprächsstoff, und spätestens seit ihren Ausrastern bei "Kampf der Reality-Stars" ist sie als "Krawall-Küken" bekannt. Doch diesmal begibt sich Elsa auf ungewohntes Terrain: Bei "Das große Promi-Büßen" will sie sich ihren Fehlern stellen - und das, obwohl sie überzeugt ist, dass ihr Verhalten oft nur die Reaktion auf gezielte Provokationen war.

Streits und Skandale

Elsas hitzige Auseinandersetzungen, insbesondere mit Mitstreitern wie Sam Dylan und Gisele Oppermann, endeten oft mit verletzten Egos und aufgebrachten Nerven. "Ich habe beleidigt, ich war handgreiflich," gibt sie offen zu, fügt jedoch hinzu, dass ihre Ausraster meist aus einer Notwehr heraus entstanden seien:

Haters denken, dass ich aggressiv bin, dass ich nicht erzogen worden bin. Das stimmt alles gar nicht. Elsa Latifaj

Sie sieht sich als junge Frau, die eben schnell "rot sieht", wenn ihr Ego verletzt wird - doch oft kommt später das Bedauern.

Einsicht oder Rebellion?

Elsa Latifaj ist bei "Das große Promi-Büßen" angekommen, um sich und vielleicht auch ihr hitzköpfiges Image zu hinterfragen. Wird sie einen Weg finden, ihre Impulsivität zu zügeln, oder bleibt sie dem Krawall-Küken-Image treu? Ob sie bei Olivia Jones Einsicht zeigt und Kontrolle über ihre Wutausbrüche lernt, bleibt spannend.

Elsa Latifaj ist bekannt aus: