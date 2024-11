"Das große Promi-Büßen" 2024: Staffel 3 jetzt kostenlos streamen

Fantastische News für alle Fans von "Das große Promi-Büßen": Nun müssen sich auch in Staffel 3 wieder Promis der Konfrontation mit Olivia Jones stellen.

"Das große Promi-Büßen" ist zurück!

Sie zeigen gern mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Die Schuld schieben sie lieber anderen in die Schuhe. Sie sind nie um eine Ausrede verlegen. Und Reue war für sie ein Fremdwort. Bisher. Doch seit Donnerstag, 7. November, auf Joyn dreht sich plötzlich der Wind für zehn prominente Spitzbuben und Spitzbübinnen: In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" hat sie Deutschlands bekannteste Drag Queen auf Joyn am Schlafittchen.

Denn beim Einzug in das spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp erwarten jede:n Einzelne:n nicht nur herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft - sondern auch die eigene "Runde der Schande". Welche:r Prominente hat vor der Konfrontation mit Olivia Jones plötzlich Muffensausen? Wem flattert der Frack beim Gedanken an die Aufarbeitung seiner öffentlich begangenen Schandtaten? Und wer stellt sich doch aufrichtig den eigenen Fehltritten?

Seit Donnerstag, 7. November, findest du wöchentlich zwei neue Folgen zum Streamen auf Joyn.

Für alle "Das große Promi-Büßen"-Fans, die nicht auf die nächste "Runde der Schande" warten wollen, gibt es ab 7. November jeweils die nächsten zwei Folgen von Staffel 3 bereits eine Woche vorher als Preview zum Streamen bei Joyn PLUS+.

TV-Ausstrahlung von "Das große Promi-Büßen" 2024

Wir schicken ab sofort am Donnerstag um 20:15 Uhr die VIPs auf ProSieben zum #PromiBüßen. Danach, um 22:45 Uhr, cruisen unsere Promis von "Destination X" durch Europa.

So funktioniert "Das große Promi-Büßen"

In der Show "Das große Promi-Büßen" ziehen bekannte Persönlichkeiten gemeinsam in ein Camp ein. Dort stellt Olivia Jones sie in der sogenannten "Runde der Schande" zur Rede, indem sie ihre größten Fehltritte anspricht und ihnen ins Gewissen redet.

Zudem müssen die Prominenten auf allen Luxus verzichten und sich anspruchsvollen Herausforderungen stellen. Wie gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der offenen Kritik um? Wer zeigt echte Reue und nutzt die Gelegenheit, sich in einem neuen Licht zu präsentieren?