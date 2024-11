"Das große Promi-Büßen" 2024 - Thorsten Legat: "Ich habe nichts zu bereuen"

Thorsten Legat betritt "Das große Promi-Büßen" 2024 überzeugt davon, nichts falsch gemacht zu haben - doch seine erbarmungslosen Erwartungen an Sohn Nico und seine kontroverse Vaterrolle bringen ihn in Olivias "Runde der Schande" unter Beschuss.

Das Wichtigste in Kürze Thorsten Legat tritt bei "Das große Promi-Büßen" 2024 an, überzeugt, nichts bereuen zu müssen - doch Olivia Jones konfrontiert ihn mit seinen harten Erwartungen an Sohn Nico und seiner umstrittenen Vaterrolle.

Neue Staffel, neue Promis: "Das große Promi-Büßen" ging am 7. November 2024 auf Joyn in die dritte Runde.

Der gnadenlose Vater und ehrgeizige TV-Charakter

Thorsten Legat, einst gefeierter Fußballprofi und Reality-TV-Routinier, macht bei "Das große Promi-Büßen" nicht nur durch seinen unermüdlichen Ehrgeiz auf sich aufmerksam. Bereits 2016 im Dschungel fiel Legat durch seine kompromisslose Haltung auf und geriet regelmäßig mit Co-Kandidatin Helena Fürst aneinander, die ihm sogar Frauenfeindlichkeit vorwarf. Auch im aktuellen Format zeigt er sich nach wie vor überzeugt davon, "nichts zu bereuen" - doch die "Runde der Schande" könnte für ihn zum Spießrutenlauf werden.

Konflikte mit dem eigenen Sohn: Ein Vater im öffentlichen Urteil

In jüngerer Zeit steht Legat besonders durch seine schwierige Beziehung zu seinem Sohn Nico in den Schlagzeilen. Seit Nicos Teilnahme an diversen Reality-Formaten macht Thorsten keinen Hehl daraus, wie tief seine Enttäuschung über Nicos Verhalten sitzt. Immer wieder distanzierte sich Thorsten öffentlich von seinem Sohn, um kurz darauf erneut den Kontakt zu suchen - eine Zerrissenheit, die auch Nico schwer belastet.

Berichten zufolge soll Thorsten seinen Sohn unter enormen Druck setzen und ihm das Gefühl geben, er müsse möglichst viele Frauen "erobern", um in seinen Augen Anerkennung zu finden. Nicos Ex-Freundin Sarah gab Einblicke in eine komplizierte Vater-Sohn-Dynamik, in der Thorsten angeblich an Nico zweifelte und ihn antrieb, sich ständig neu zu beweisen.

Kann Thorsten die Chance zur Selbstreflexion nutzen?

Thorsten Legat muss bei "Das große Promi-Büßen" mehr als nur ein paar alte Rechnungen begleichen. Die Konfrontation mit Olivia Jones könnte ihm helfen, sich mit den Erwartungen und dem Druck, den er auf sein Umfeld und seinen Sohn ausübt, auseinanderzusetzen. Ob er tatsächlich bereit ist, seine Vaterrolle und sein Verhalten kritisch zu hinterfragen, wird sich zeigen.

Thorsten Legat ist bekannt aus:

Ehemaliger Fußballspieler

Dschungelcamp 2016

"Das Sommerhaus der Stars" 2016

"Ninja Warrior - Promi Special" 2021

"The 50" 2024

Im Clip: "Hol dir ein Lutscher" - Spaß am Essen endet im Drama

Staffel 3 von "Das große Promi-Büßen" – seit 7. November 2024 immer donnerstags mit zwei neuen Folgen auf Joyn.