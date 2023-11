"Das Beste kommt zum Schluss": Emmy Russ zieht in Folge 2 ins Camp von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

Die büßende Barbie Emmy Russ ist sich ihrer Schuld noch gar nicht bewusst. Selbstbewusst zieht sie ins Camp ein und polarisiert direkt. Wird sie sich mit den anderen Campbewohner:innen dennoch einleben können?

Emmy Russ - Die kaltherzige Zicke

Uneinsichtig macht sich Emmy Russ auf den Weg ins Büß-Camp. "Für was ich jetzt büßen soll, weiß ich eigentlich auch nicht", meint die blonde Barbie. Das wird sich noch zeigen, denn mit ihren 24 Jahren hat sich Emmy schon so einige Fehltritte vor laufenden Kameras geleistet und negative Schlagzeilen gesammelt. Sie wurde im TV handgreiflich und beleidigend und bastelte sich so einen wenig schmeichelhaften Ruf in der Fernsehwelt. Ein schlechtes Gewissen? Keinesfalls. "Ich bereue nichts in meinem Leben. Ich schäme mich wirklich für gar nichts", stellt die 24-Jährige klar.

Dass ich hier bin, ist eine Ehre für euch und für die anderen. Emmy Russ

Emmys Einzug ins Camp

Emmy kommt auf der Ladefläche eines Pickups ins Camp gefahren, wo die anderen Promis gemütlich beisammen sitzen. Die büßende Barbie begrüßt alle mit einem "Ich hab gehört, das Beste kommt zum Schluss". Mit dieser Aussage polarisiert die 24-Jährige direkt. Bei den meisten Promis kommt dieser Spruch nicht gut an. "Wollen wir mal sehen", wirft Christin ein. Nur Lisha scheint von Emmys Ankunft erfreut. "So ne kleine Schwester hätte ich gerne gehabt", betont die 37-Jährige.

Von ihrer einzigen Camp-Freundin wird Emmy durchs Camp geführt. Die neue Camp-Prinzessin ist schockiert von den Wohnverhältnissen, dem Schlafsaal, der großen Pfütze am Eingang und vor allem den Klos. "Da hab ich jetzt schon keine Lust mehr", meint sie. Na dann viel Spaß beim Büßen.

Ob sich Emmy mit den anderen Promis arrangieren kann, wird sich zeigen. Ihr erstes Fazit nach dem Camp-Einzug lässt jedoch Raum für Spekulationen: "Da sind so viele Charaktere dabei, die mir so unsympathisch sind. Da hab ich richtig Lust, mich mit denen zu streiten." Mit der büßenden Barbie werden wir wohl noch den ein oder anderen Camp-Streit miterleben.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.