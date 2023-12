Das neue "Promi-Büßen"-Paar? Gloria Glumac und Patrick Romer kuscheln in Folge 5

"Ich habe noch nie auf einen Mann gehört!" - Gloria gerät mit Eric aneinander

Gloria spricht über ihren Männergeschmack. Sie erzählt, dass sie jemanden an ihrer Seite braucht, der etwas im Kopf hat. Eric käme deshalb für sie nicht in Frage. Ein Spruch, der Eric sehr verletzt. Er sucht das Gespräch mit Gloria, was im Streit endet.