"Das große Promi-Büßen" 2023: Das sind die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2

Das Wichtigste in Kürze Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" läuft ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest. Alle Infos kannst du hier nachlesen.

Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" steht in den Startlöchern und zwölf Promis stellen sich ihren öffentlich begangenen Missetaten. Welche Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr teilnehmen, kannst du hier nachlesen.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Die Kandidat:innen stehen fest!

Wer bereut seine Vergangenheit? In der zweiten Staffel der erfolgreichen ProSieben-Reality-Show "Das große Promi-Büßen" schickt Beichtmutter Olivia Jones wieder prominente Sünderinnen und Sünder zum Büßen. Zwölf Promis stellen sich ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben ihren öffentlich begangenen Missetaten.

Das sind die zwölf Promis in Staffel 2

Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten uneinsichtig stand?

"Ich glaube, ich habe seit sehr jungen Jahren für ziemlich vieles zu büßen", gesteht Emmy Russ. Der Reality-Star zeigt sich vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp aber trotzig: "Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen."

Auch Yvonne Woelke kommentiert ihren Einzug: "Ich bin beim #PromiBüßen dabei, weil ich eine Ehe zerstört haben soll – damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich aber nicht ganz einverstanden."

Ihre zehn künftigen Mitbewohner:innen bringen auch reichlich Arbeit für Deutschlands bekannteste Dragqueen und eine Menge Redestoff für die "Runde der Schande" mit. Diese Promis wollen ebenfalls ihre unvergesslichen Fehltritte vor den TV-Zuschauerinnen aufarbeiten:

Danni Büchner

Steff Jerkel

Patrick Romer

Mike Cees

Lisha Savage

Jürgen Trovato

Eric Sindermann

Christin Okpara

Leon Machère

Gloria Glumac

„Das große Promi-Büßen” – ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn & bereits ab 2. November 2023 als exklusive Preview bei Joyn PLUS+

+++ Ursprüngliche Meldung, 12. Juli 2023 +++

Die Spekulationen rund um die zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" nehmen kein Ende. Nun ist eine Liste mit den angeblichen Kandidat:innen aufgetaucht. Außerdem heizt Olivia Jones die Gerüchte selbst mit an und bringt mit Boris Becker einen weiteren Namen ins Rennen. Viele sind sich bereits sicher: Diese Promis müssen für ihre Sünden in den Alpen Buße tun!

Geheime Kandidat:innen-Liste veröffentlicht: Ist Boris Becker mit dabei?

Kein Tag vergeht ohne neue Gerüchte über die Kandidatinnen und Kandidaten von "Das große Promi-Büßen". In den vergangenen Tagen wurden bereits Yvonne Woelke und Patrick Romer als Kandidat:innen für die 2. Staffel des Reality-Formats gehandelt. Olivia Jones selbst bringt jetzt noch mehr Schwung in die Sache. Die Dragqueen verkündete im Interview mit OKmag.de ihren Wuschkandidaten - und zwar niemand Geringeren als die deutsche Tennislegende Boris Becker. Wird er jetzt für die diversen Skandale in seiner Karriere ordentlich bestraft?

Sind sie die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2023?

Doch das ist noch nicht alles: Eine ganze Liste mit gleich zehn Prominenten kursiert seit kurzer Zeit im Internet. Mehrere Medien berufen sich darauf und glauben über das gesamte Teilnehmerfeld bereits jetzt Bescheid zu wissen. Die Namen auf der Liste lauten:

Christin Okpara

Lisha Savage

Danni Büchner

Eric Sindermann

Emmy Russ

Gloria Glumac

Mike Cees

Yvonne Woelke

Rafi Rachek

Patrick Romer

Doch was ist dran an den Gerüchten? Details zu den Teilnehmer:innen sind noch nicht bekannt gegeben, werden aber rechtzeitig kommuniziert.

+++ Update, 11. Juli 2023 +++

Neues aus der "Das große Promi-Büßen"-Gerüchteküche: Nachdem bereits Yvonne Woelke als potenzielle Kandidatin für die zweite Staffel gehandelt wurde, kursiert nun ein neuer Name in den Medien: Patrick Romer soll für seine Sünden bei "Bauer sucht Frau" und "Sommerhaus der Stars" von Olivia Jones zur Rechenschaft gezogen werden.

Zahlreiche Gerüchte um Patrick Romer

Die Spekulationen um das Teilnehmerfeld der 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" nehmen kein Ende. Mit Patrick Romer wird nun ein neuer Name ins Spiel gebracht.

Durch "Bauer sucht Frau" wurde der 27-Jährige in der Öffentlichkeit bekannt. Dort lernte Patrick Romer seine mittlerweile Ex-Freundin Antonia Hemmer kennen. Zusammen mit ihr gewann er im vergangenen Jahr das "Sommerhaus der Stars" und damit 50.000 Euro. Die Beziehung zu Antonia endete im November 2022, das Aus hatten die beiden über Instagram mit den Fans geteilt. "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand", hieß es im gemeinsamen Statement.

Nun könnte der Landwirt also an der nächsten Reality-TV-Show teilnehmen.

+++ Update, 7. Juli 2023 +++

Laut Medienberichten soll Schauspielerin und Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Yvonne Woelke mit von der Partie sein.

Spekulationen um Yvonne Woelke

Bald wird wieder gebüßt! Auch in der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird ordentlich ausgepackt werden, wenn Olivia Jones Promis mit ihren Sünden aus der Vergangenheit konfrontiert.

Noch ist zwar nicht bekannt, wen die Dragqueen in den österreichischen Alpen in die Mangel nehmen wird. Doch die Gerüchteküche kocht schon jetzt über. Mehr und mehr Promis werden mit dem Format in Verbindung gebracht und die Fans warten gespannt auf die ersten offiziellen Bestätigungen.

Neu im Kreis der potenziellen Teilnehmer:innen: Schauspielerin Yvonne Woelke. Mehrere Medien, unter anderem "Bild", wollen erfahren haben, dass sie in der neuen Staffel dabei sein soll.

Affäre im Dschungel?

Die 41-Jährige, die durch die Serie "Verlorene Liebe" bekannt wurde, hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Grund zu büßen hätte sie in den Augen der Zuschauer:innen allemal. Seit Monaten stehen Gerüchte um eine Affäre mit Daniela Katzenbergers Stiefvater Peter Klein im Raum.

Yvonne Woelke und Peter Klein hatten sich in der letzten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kennengelernt. Peter Kleins inzwischen Ex-Frau Iris Klein wirft den beiden eine Affäre vor, die im Rahmen der Dreharbeiten in einem südafrikanischen Hotel begonnen haben soll. Yvonne Woelke und Peter Klein bestreiten die Beziehung bislang.

Was sagt ProSieben zu den Gerüchten?

Die Dschungel-Affäre lässt sich vorerst nicht bestätigen. Doch was ist dran an den Gerüchten um eine Teilnahme von Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen" 2023?

Im offiziellen Statement gibt sich ProSieben vorerst geheimnisvoll:

"Die Fans von #PromiBüßen können sich auf Topnamen freuen. Details geben wir rechtzeitig bekannt." ProSieben

Bis sich zeigt, welche Medien mit welchen Vermutungen richtig lagen und wer völlig daneben getippt hat, dauert es also noch ein Weilchen. Sobald die Teilnehmer:innen offiziell vorgestellt werden, gibt es die Übersicht hier auf prosieben.de.