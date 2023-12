"Das große Promi-Büßen" 2023: Die Sendetermine und Sendezeiten vom Finale auf einen Blick

Das Wichtigste in Kürze Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" läuft ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Das sind die zwölf Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen".

Alle Infos zum Start, den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier.

Olivia Jones nimmt in "Das große Promi-Büßen" 2023 wieder zwölf Kandidatinnen und Kandidaten die Beichte ab. Doch wann läuft Staffel 2 im TV? Hier erfährst du alle Infos zum Start, Sendetermine und Sendezeiten.

Start von "Das große Promi-Büßen" 2023

In Staffel 2 von "Das große Promi-Büßen" bekommen wieder zwölf Promis die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen und dafür geradezustehen. Dazu beziehen sie ein Camp, in dem sie jedem Luxus entsagen und sich Challenges stellen. Die größte Herausforderung wartet aber in der "Runde der Schande", in der Olivia Jones die Teilnehmer:innen mit ihren größten Fauxpas konfrontiert.

Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten uneinsichtig stand? Das siehst du ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

#PromiBüßen vorab sehen

Für alle "Das große Promi-Büßen"-Fans, die nicht auf die nächste "Runde der Schande" warten wollen, gibt es jede Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung als Preview bei Joyn PLUS+. Folge 1 ist bereits ab 2. November 2023 verfügbar.

"Das große Promi-Büßen": Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Am Donnerstag, 9. November 2023, startet die zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf ProSieben. Alle Sendetermine und Sendezeiten der Show kannst du hier in der Übersicht nachlesen:

Folge 1: Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 16. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 23. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 30. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5: Donnerstag, 7. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6: Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 7: Donnerstag, 21. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

