"Das große Promi-Büßen" 2023: Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind im Finale dabei

Das Wichtigste in Kürze Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" läuft ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest. Alle Infos kannst du hier nachlesen.

Die 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen" steht kurz vor dem Finale. Zwölf Promis stellen sich ihren öffentlich begangenen Missetaten. Welche Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr teilnehmen, kannst du hier nachlesen.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2

Wer bereut seine Vergangenheit? In der 2. Staffel der erfolgreichen ProSieben-Realityshow "Das große Promi-Büßen" lässt Beichtmutter Olivia Jones wieder prominente Sünderinnen und Sünder sühnen. Zwölf Promis stellen sich ihren öffentlich begangenen Missetaten.

Engel links, Teufel rechts - wer zeigt wahre Reue und wer hält Olivia Jones' Worten uneinsichtig stand?

"Ich glaube, ich habe seit sehr jungen Jahren für ziemlich vieles zu büßen", gesteht Emmy Russ. Der Reality-Star zeigt sich vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp aber trotzig: "Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen."

Yvonne Woelke kommentiert ihren Einzug: "Ich bin beim #PromiBüßen dabei, weil ich eine Ehe zerstört haben soll - damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich aber nicht ganz einverstanden."

Das sind alle Kandidatinnen und Kandidaten der 2. Staffel von "Das große Promi-Büßen":

