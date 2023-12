"Das große Promi-Büßen" 2023: Dieser Promi ist im Knockout-Spiel von Folge 6 raus

Anzeige

In Folge 6 müssen sich die Promis in ihrem ersten Knockout-Spiel beweisen. Dieses Mal treten sie in drei Teams an. Im Anschluss muss ein Büßer oder eine Büßerin das Camp direkt verlassen. Welches Team kann sich durchsetzen und entscheiden, wer gehen muss?

Im Clip: Patrick muss das Camp verlassen - und ein weiterer Promi geht freiwillig!

Das erste Knockout-Spiel steht an

Für das erste Knockout-Spiel der Staffel bilden die Promis eigenständig drei Teams. Die Zusammenstellung verläuft angenehm friedlich. Mit kurzen Absprachen haben sich schnell Teams gefunden, deren Chancen alle als gleich gut einstufen. Das sind die Teams für das Knockout-Spiel:

Team Rot

Team Blau

Team Gelb

Das Gewinner-Team des Knockout-Spiels kann eine Person aus den beiden Verlierer-Teams auswählen, die das Camp anschließend sofort verlassen muss. Es steht also einiges auf dem Spiel.

Eine nasse Angelegenheit

Für den Sieg sind Schnelligkeit, Durchhaltevermögen und eine taktische Vorgehensweise gefragt. Eine Person aus jedem Team muss sich in eine Wanne legen, die von den anderen Promis nach und nach mit Wasser gefüllt wird. Dafür müssen die Teams mit Eimern zwischen den Wannen und einem großen Wasserbecken hin und her laufen. Über den Wannen ist ein Gitterdeckel, sodass den Promis das Wasser immer mehr bis zur Nase steigt. Ist die Angst oder Atemnot zu groß, können sie den Deckel öffnen und abbrechen. Das Team, dessen Mitglied am längsten aushält, gewinnt.

Aus Team Rot geht Jürgen ins Wasser, aus Team Blau Yvonne und aus Team Gelb Danni. Die anderen schnappen sich einen Eimer und machen sich bereit.

Team Blau und Team Gelb verbünden sich

Jedes Team hat im Vorfeld seine Taktik ausgemacht. Unabhängig voneinander haben sowohl Team Blau als auch Team Gelb beschlossen, zunächst alles Wasser in die Wanne von Team Rot zu schütten. Sie wollen Jürgen als Ersten aus dem Rennen nehmen. Eine unausgesprochene Allianz, doch ob das so klug ist?

Das Spiel beginnt und wie geplant stürzen sich Christin, Steff, Eric und Leon mit ihren Wassereimern auf Jürgens Wanne. Währenddessen hat es Team Rot auf Danni abgesehen. Der Wasserstand bei Privatdetektiv Jürgen steigt rasant an und Danni beschwert sich in ihrer Wanne darüber, dass sie das Wasser ins Gesicht geschüttet bekommt. Von alledem kriegt Yvonne gar nicht so viel mit. Sie sitzt in ihrer trockenen Wanne und bekommt keinen Eimer ab.

Hier ist Action geboten. Wer gewinnt das Knockout-Spiel? © ProSieben

Während Yvonne sich noch entspannen kann, steigt das Wasser bei Danni und Jürgen weiter an. Dem 61-Jährigen wird die Luft langsam knapp. Das Wasser steht ihm bis zur Nase. Er versucht, das Gitter zu öffnen, und bekommt Hilfe von Konkurrent Leon. Der Youtuber pausiert und kümmert sich kurz um den Privatdetektiv. Eine nette Geste. Jürgen muss würgen und steckt sich die Finger in den Rachen. Leon klopft seinem Mitcamper auf den Rücken.

In der Zwischenzeit füllen die anderen Promis die verbleibenden zwei Wannen immer weiter. Dannis Wanne ist bereits bis zur Hälfte gefüllt, als Yvonne ihren ersten Tropfen abbekommt. Schnell ist klar. Das Rennen ist so gut wie entschieden. Danni muss abbrechen und Team Blau gewinnt. Die Freude ist groß. "Glücksgefühl, was ich schon lange, lange nicht mehr hatte", beschreibt Christin den Sieg.

Wer muss nach der Niederlage gehen?

Yvonne, Steff und Christin müssen sich nun beraten, wen sie aus dem Camp werfen wollen. Die Meinungen gehen auseinander. Wen werden sie wählen? Als Kompromiss entscheiden die drei, einen Mann zu wählen. Sie wollen die Konkurrenz für das Finale minimieren und einen starken Gegner loswerden.

Im Regen verkündet Team Blau die Entscheidung. Sie wählen Patrick. Der Bauer sieht seinen Exit sportlich. Er kann die Wahl verstehen und hätte selbst so entschieden. Anders sieht es bei Gloria aus. Das Camp-Couple wird getrennt. Wie wird die 31-Jährige damit umgehen?

Eric ist überglücklich über die Entscheidung von Yvonne, Christin und Steff. Er wusste, dass er und Patrick die stärksten Konkurrenten für die anderen sind, und fürchtete um seinen Platz im Camp. Ob der ehrgeizige 35-Jährige es bis ins Finale schafft, wird sich in Folge 7 zeigen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.